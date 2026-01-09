2026營養午餐免費政策大屠殺 周玉蔻示警綠營：小心蔣萬安直攻2028！

台北市長蔣萬安6日宣布國中小營養午餐免費政策，短短幾天不少縣市都陸續宣布跟進。對此，資深媒體人周玉蔻示警綠營，「2026營養午餐免費政策大屠殺？！民進黨人再遲鈍下去，小心蔣萬安選2028！」

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安6日在市政會議上宣布從今年起，午餐免費、營養到位。除此之外，還要推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，全面免費的營養午餐能幫助每一個孩子，確保營養均衡，真正做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。

蔣萬安宣布國小、國中營養午餐全面免費政策後，周玉蔻7日在臉書發文坦言，雖然她瞧不起蔣萬安，但營養午餐全面免費政策很厲害。周玉蔻建議，行政院應儘早規劃去年度超徵稅收普發現金政策，金額從一萬元起跳，並快速公布，不要再談財政紀律。她認為針對藍白不審總預算案，下鄉說明根本浪費時間，質疑卓內閣以為自己是高市早苗團隊。她呼籲行政院馬上推出政府年度收支備案，承諾弱勢照顧及福利政策絕不減少。

周玉蔻批評卓榮泰和民進黨團，不要再像被家暴的婦女一樣，動不動一副怨婦狀，只會哭訴，強調老百姓必然嫌棄政府沒用。周玉蔻更警告民進黨，千萬別傻到指望民眾黨前主席柯文哲會幫忙，直言跟魔鬼交易，死到屍骨全無的是民進黨。

台南市長黃偉哲。（圖／中天新聞）

事實上，蔣萬安6日宣布後，後續包括基隆市、台中市、高雄市、雲林縣，就連前一天還在批評蔣萬安「炫富」的台南市長黃偉哲，今（9）日下午也宣布跟進。

對此，周玉蔻在臉書發文，開頭就直言，「2026營養午餐免費政策大屠殺？！民進黨人再遲鈍下去，小心蔣萬安選2028！」

周玉蔻問到，有自卑感的政治人物才喜歡一天到晚掉書袋。什麼財政紀律、預算排擠等等，「就你們高尚？你們有學問嗎？

接著周玉蔻不客氣地說，少唬人了！政治是管理眾人之事，眾人之事就是營養午餐、普發現金、優惠貸款、弱勢照顧。

資深媒體人周玉蔻。（資料照／中天新聞）

最後周玉蔻強調，2026營養午餐免費政策大屠殺，民進黨人再繼續哀嚎怨婦下去，小心蔣萬安2026大贏後直接攻選2028！「不要說我沒提醒你們」。

