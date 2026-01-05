2026版圖藏玄機？媒體人驚：4顆太陽等距了

▲隨著2026地方選舉腳步逼近，台灣民眾黨的佈局動向備受外界關注。（圖／嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 隨著2026年九合一地方選舉腳步逐漸逼近，台灣民眾黨的佈局動向成為政壇關注焦點。前民眾黨主席柯文哲近日南下嘉義，陪同黨籍立委張啓楷前往嘉義市城隍廟參拜；與此同時，現任黨主席黃國昌則屢被外界點名，有意投入新北市長選戰。對此，資深媒體人羅友志直言，不知道是不是刻意的，還是自然形成，民眾黨2026地方佈局剛好「太陽等距」！

羅友志5日指出，柯文哲為何挑「嘉義市」，理由是「嘉義是民主聖地」，這當然也是環境要素，嘉義市傳統上很搖擺，藍綠無，全部都執政過。尤其開山祖師，嘉義媽祖婆「許世賢」也是醫生出身，這些元素，確實話題不少。

「可是，嘉義市不是話題中心，為何能量仍在的柯文哲要選擇這稍微冷僻的地方呢？」羅友志進一步分析，走出台北，當然是一種可能，當他把地圖攤開的時候，發現目前3顆太陽，黃國昌、高虹安、柯文哲，如果加上經營中部很深的蔡壁如，剛好「太陽等距」。

羅友志驚呼，只差南高屏了，這樣，除了東部，整個台灣民眾黨都有訊息中心，而這樣佈局，是巧合嗎？

