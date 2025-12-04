2026犯太歲名單曝！命理老師點名五生肖須留心

（記者許皓庭／綜合報導）2026 年將邁入丙午馬年，命理專家湯鎮瑋提醒，明年共有五個生肖受到不同類型的太歲影響，包含「馬、鼠、兔、雞、牛」。整體來看，這些生肖的運勢波動較其他生肖明顯，財務、人際協作與工作節奏都需更加謹慎處理。他指出，雖然太歲並非必然帶來負面結果，但面對能量變化時，提前調整步伐、降低冒進行為，能有效減少衝擊。

在五個生肖中，屬馬者屬「犯太歲（坐太歲）」，能量正面迎向太歲，起伏最大。湯鎮瑋建議，屬馬者在明年宜保持耐心與穩定，避免因急躁而做下不必要的決定。如果能穩住節奏、按部就班處理事務，反而有機會將壓力化為推動力。

廣告 廣告

屬鼠者則為「正沖太歲」，象徵受到太歲正面碰撞，財務格外需要留心。湯鎮瑋表示，屬鼠者在 2026 年可能因投資判斷不慎或輕信友人建議而面臨財損風險，因此務必避免衝動行為，金融往來應加強查證，以免遭遇詐騙或損失擴大。

屬兔者屬「偏沖太歲」，多與人際或合作狀態有關。他指出，屬兔者在上半年可能更容易遇到協作不順或夥伴失誤，使原本的工作量增加，因此重要任務宜親自掌握，不宜因懶散而全然依賴他人，以免後續需花更多時間收拾問題。

屬雞者明年同樣屬「偏沖太歲」。湯鎮瑋提醒，屬雞者在享受生活或自覺順利的情況下，更容易忽略潛在壓力，引發後續問題。他建議屬雞者保持行動力、多累積福報，例如善行或回饋社會，有助於穩住整體運勢，避免因鬆懈造成不必要的困擾。

至於屬牛者，則為「害太歲」，常反映在人際溝通與團隊合作上。湯鎮瑋表示，屬牛者若因自信心強而忽略他人意見，可能讓合作關係緊繃或決策偏離方向。適時放慢腳步、多聽他人建議，更有助於避免衝突與誤會發生。

整體而言，太歲象徵年度能量變動，而非單純的好壞之分。湯鎮瑋提醒，被點名的五個生肖只要保持警覺、避免冒進，並在財務、人際與工作節奏上適度調整，都能提升整體穩定度。他也建議無論是否犯太歲，民眾在年度轉換時都可藉機檢視生活步調，擬定新年度的方向，讓 2026 年朝更穩健狀態前進。

《引新聞》提醒您：以上為民俗傳說僅供參考，切勿過度迷信，不代表本新聞網立場。

更多引新聞報導

國1凌晨4車連環撞！一男頸部斷裂亡 9人送醫

新店五重溪驚現螢光綠 陳乃瑜促強化科技稽查守護水環境

