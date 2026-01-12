2026獲利雙引擎解密 長榮航總座孫嘉明喊「非常樂觀」

長榮航空繼2025年繳出歷史次高的亮麗營收後，市場原先擔憂在高基期與新機產能開出的雙重壓力下，2026 年成長動能恐將放緩，然而，在12日的媒體茶敘上，總經理孫嘉明以一句「非常樂觀」，掃除了投資人的疑慮。究竟支撐長榮航股價與獲利的底氣為何？拆解其營運結構，可發現「供需失衡的高票價」與「台灣獨有的AI貨運紅利」是兩大關鍵支柱。

票價易漲難跌 Q1 訂位率逾九成

首先，從客運基本面來看，孫嘉明直言「票價沒有降價空間」。這句話背後反映的是航空業結構性的供需失衡，雖然全球航空公司運能陸續恢復，但飛機製造商（波音、空巴）交機延遲的問題依舊嚴峻，限制了整體市場的供給增長。

與此同時，需求端卻異常強勁。孫嘉明指出，今年第一季的訂位率已超過90％，且高收益的商務艙、豪華經濟艙需求最為火熱，這顯示出消費者對高票價的接受度並未因通膨而減弱，特別是剛性需求的商務客與高端旅遊客群，對於航空公司而言，這意味著單位收益將維持在高檔，只要油價維持穩定，獲利空間將相當可觀。

台灣AI供應鏈助攻 貨運成隱形金雞母

除了客運，貨運更是長榮航不同於其他亞太區航空公司的獨門優勢。孫嘉明特別點出，AI伺服器出貨需求暢旺，是今年貨運市場的定海神針。

由於AI伺服器單價高、體積大且對運輸震動敏感，加上新品上市的時效壓力，空運成為首選。而台灣身為全球AI硬體製造重鎮，相關供應鏈（如廣達、緯創、鴻海等）將產品運往北美主要客戶（如微軟、Google、Meta）的過程中，長榮航綿密的北美貨機與客機腹艙網絡，恰好承接了這波外溢紅利；加上傳統電商貨運的穩定輸血，讓長榮航即使在客運淡季，也能靠貨運支撐營收。

資本支出換取長期競爭力

值得注意的是，長榮航在看好營運之餘，也積極進行資本支出。公司確認將引進4架新波音787客機，並斥資重金改裝777-300ER客艙；從財務角度解讀，這並非單純的花錢，而是為了提升「資產回報率」。

新引進的787機型燃油效率較舊款A330提升約20～25％，能有效降低單位成本；而777的改艙則是為了提升產品溢價能力。在票價高漲的時代，旅客對硬體的要求也隨之提高，透過升級商務艙規格，長榮航能更正當的維持高票價策略，避免陷入與低成本航空的價格戰。

整體而言，長榮航2026年的營運展望建立在「高票價、高載客率、高貨運需求」的三高基礎上。孫嘉明的「樂觀」並非空穴來風，而是基於對台美航線特殊市場結構的精準掌握，隨著7月華盛頓新航線開航挹注新動能，法人普遍預期，長榮航今年仍是航空股中獲利能見度最高的標的。