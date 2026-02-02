2026玉山南安春節-年獸與熊族貂民的敲敲話

熊族貂民吉祥物(動物布偶。(玉管處提供)

玉山國家公園管理處(以下簡稱玉管處)表示，為推廣國家公園生物多樣性保育，並實踐原民文化與生態農業永續和諧共生。預計一一五年二月十八日至二十日( 農曆春節初二至初四)，於花蓮南安遊客中心辦理為期三天南安自然人文生態講座暨有獎徵答解說宣導活動。

玉管處表示，活動主題「年獸與熊族貂民的敲敲話」,象徵人與自然之間的對話與和諧關係。每逢春節連假是民眾戶外活動親近自然的熱門時機，希望透過活動引導民眾在走春過程中，落實「無痕山林」原則，不干擾野生動物生息。在萬物共榮的新春之際，唯有懷揣著敬畏之心，才能真正與大地和諧共存。

講座以輕鬆互動方式分享，帶領大家認識南安至瓦拉米步道的自然與人文世界。不僅介紹東部園區豐富的野生動植物與景觀，更教導實用的野外觀察技巧，如何透過食痕、足跡、排遺與獸骨，解讀山林間的生態密碼，與預防人獸衝突的正確方式。民眾還能聆聽布農族保種文化傳奇故事,領略族人與自然共生的傳統智慧,甚至可以體驗布農古樂器。現場還有「熊族貂民」自然保育解說宣導有獎徵答活動，參加民眾有機會獲得玉山限量小禮。

玉管處指出，春節期間特別從二月十八至二十二日(初二至初六)，設有「Lamungan部落小農一日工坊」。結合在地布農豆豆班及部落文化工作室,組成一處溫馨文化交流空間，提供部落農特產品及手工文創。為讓部落產業與生態環境永續發展，民眾屆時可以用行動支持在地小農，讓這片土地的故事與價值，得以世代傳遞 。

玉山管處表示，歡迎民眾來花蓮「南安」春節旅遊， 一起聽聽年獸與熊族貂民的敲敲話。活動資訊請至玉山官網活動列車或玉山粉絲專頁查詢，或請洽南安遊客中心電話 03-8887560。