「2026王功漁火節」擲筊擇定8/8、8/9登場

▲現場大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣政府今(15)日上午於王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，彰化縣長王惠美、王功福海宮主委林義璿等人與會，由王縣長代表向媽祖請示，福海媽擇定2026王功漁火節國曆8/8、8/9(農曆6/26、6/27)辦理。縣長王惠美表示，這次再次來到福海宮擲筊請示媽祖，第一輪以3聖筊擇定二個日期，國曆7/18、7/19(農曆6/5、6/6)、國曆8/8、8/9(農曆6/26、6/27)，第二輪媽祖最終擇定國曆8/8、8/9這兩天舉辦，也誠心祈求國泰民安、風調雨順，活動圓滿順利，特別邀請全國鄉親在活動期間，來彰化王功，一同共享這場熱鬧非凡的盛會。

▲由縣長王惠美代表向媽祖擲筊儀式請示。

福海宮主委林義璿表示，王功漁火節不只是彰化縣盛事，更是全國的盛事。每年暑假，都有好多好朋友來到王功福海宮參加王功漁火節。

農業處表示，王功漁火節的舉辦地點位於彰化縣芳苑鄉，自古便是漁業繁榮的重鎮，並以獨特的牡蠣養殖文化而聞名。頗具盛名的「珍珠蚵」採行特殊的平掛式養殖方式，讓蚵苗隨著潮汐流動，能夠更好地適應海洋環境的變化，生長速度較為緩慢，造就如土雞肉般扎實嚼勁的獨特口感，白皙飽滿的蚵肚則宛如珍珠，吸引各地饕客前來品嚐，成為王功地區的代表性海鮮。除了讓人食指大動的當地特色美食外，王功漁火節還結合了當地深厚的信仰文化與自然景觀，讓遊客能在活動期間，能受王功福海宮媽祖的庇佑，並體驗王功漁港、海空步道、夕照美景、潮間帶蚵棚、海牛文化等豐富景點，感受濃厚的漁村生活氛圍。（照片／記者廖美雅翻攝）