2026王牌不是王世堅！謝龍介爆強棒是「他」

[NOWnews今日新聞] 2026台北市長選戰持續升溫，民進黨至今尚未正式定案黨內人選，目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農完成登記，而被視為潛在強棒的民進黨立委王世堅，也頻頻被外界點名。對此，國民黨立委謝龍介分析，以他對總統賴清德的了解，「不太可能」打出王世堅這張牌，並透露他認為行政院長卓榮泰才是強棒。

謝龍介27日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》指出，若他是賴清德的智囊，從長期觀察總統的個性推斷，是不會打出王世堅這張牌的，且真正關鍵並非王世堅。他直言，民進黨在完成提名後，緊接著利用農曆年前後，把行政院改組成「戰鬥型內閣」，接著可能由行政院副院長鄭麗君或其他人接任閣揆。

「讓院長卓榮泰回來打台北市長！」謝龍介強調，若卓投入北市選戰，將有能力穩住「北北基桃」整體戰局，使得國民黨難以抽身南下輔選，迫使藍營在北部受到牽制，最終讓戰場可能集中於中台灣，甚至直接在北台灣決戰。

謝龍介提醒，外界不要低估卓榮泰，其經歷1、2年行政院長的歷練後，即便施政評價各有看法，只要回頭參戰台北市，局面就會截然不同，更可能逆轉整體情勢。他預測，若布局順利，賴清德的民調可能突破40%，甚至逼近45%。

謝龍介進一步說明，這也是為什麼賴清德在地方布局時，堅持提拔屬於自己核心團隊的人，因為他在2024年選舉時曾遭遇「背叛」，那次傷害至今仍是賴心中的痛，因此更希望確保每一步都掌握在可信任的夥伴手中。

