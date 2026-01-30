2026珠寶新趨勢：人生第一條頸鍊怎麼買Q&A，10大注目款推薦！
近年來，「頸鍊」成為珠寶配搭的新寵，不僅點綴頸間，更成為展現個人風格的細節利器。短小精緻的設計，恰好落在鎖骨位置，既能突顯頸部線條，又帶來微微的性感與優雅感；無論單戴展現俐落氣質，或層疊疊戴營造豐富層次，都能輕鬆塑造專屬個性。從Chanel新發的「Coco Crush」、Boucheron的「Quatre」，再到Louis Vuitton 的「Damier」…各大高級珠寶品牌們都紛紛推出貼合頸部曲線的設計，巧妙結合幾何、花卉或經典圖騰，展現細膩工藝與摩登風格。可見，「頸鍊」不僅是珠寶的經典款式，更是現代女性表達自我態度與品味的必備單品。
珠寶界設計新趨勢：短頸鍊（鎖骨鍊）
當我們正式介紹各大高級珠寶品牌所釋出的全新作品之前，先為《Bella儂儂》的讀者們進行一段小小的時尚科普「究竟什麼是頸鍊？」 「頸鍊」的英文為「Choker」，常與「鎖骨鍊（Collarbone Necklace）」一同被歸類為短鍊項鍊。其最大特徵，在於鍊長恰到好處地落在鎖骨附近，貼合頸部線條，宛如為頸項量身訂製。透過細膩的金工設計與比例拿捏，不僅能修飾頸部輪廓，更能自然放大女性柔美而優雅的氣質，因此也常被形容為「衣領型項鍊」。
從鎖骨到心機細節，頸鍊的時尚魔力
這樣的配戴概念，也恰似日本和服所講究的美學微微雷同，即刻意將衣領微微向後傾斜，露出一抹含蓄卻迷人的頸肩線條。頸鍊亦承襲相同精神，以珠寶為筆觸，勾勒出頸肩至鎖骨之間的優雅弧線，在低調中流露淡淡的性感味，在精緻裡帶著一絲可愛，成為女性風格中最耐人尋味的點綴。也正是這樣介於「優雅」與「魅惑」之間的完美平衡，使頸鍊不僅成為高級珠寶設計中，歷久不衰的經典焦點，更在最近引起新一波的配搭潮流。現在，就讓我們為大家精選 10 大高級珠寶品牌的頸鍊，每一件作品不僅兼具質感與工藝，更能陪伴你在各種場合中展現獨特風格，讓人生第一條頸鍊，既是時尚象徵，也是值得投資的永恆珠寶。
頸鍊款式推薦1：Chanel「Coco Crush」
「Coco Crush」無疑是Chanel珠寶世界中，最具代表性的經典系列，靈感源自品牌DNA核心的菱格紋圖騰，將香奈兒女士對馬術精神的熱愛，轉化為線條俐落、結構分明的現代設計語彙。自2015年首度推出以來，至2026年正好迎來10週年，系列卻始終持續進化、不斷推出新作，足見其歷久不衰的魅力與高度人氣。
2026年開年之際，品牌高級珠寶工坊與設計團隊，再次以精湛工藝重新詮釋這項經典根基，推出數款迎合日常配搭的珠寶款式，當中，更呼應當代配戴的珠寶趨勢，透過細緻而深刻的網狀交織鉸接結構與滑扣設計，打造出柔軟短項鍊與貼合頸鍊，賦予作品前所未有的靈活度與舒適觸感。宛如第二層肌膚般自然服貼於頸項之上，在流暢優雅的曲線中流露大膽而現代的風格，為經典菱格紋注入嶄新生命。（商品價格店洽）
頸鍊款式推薦2：Boucheron「Quatre Classique」
自2004年問世以來，「Quatre」系列，便穩坐Boucheron珠寶典範之列，其設計靈感致敬品牌歷史檔案中的4大經典元素：「Grosgrain」（羅緞直線刻紋）、「Double Godron」（雙圈同心圓）、「Clou de Paris」（巴黎飾紋），以及「鑽石圈」，層層堆疊出極具識別度的設計語彙。此次轉化為頸鍊設計的圓管造型項鍊，以高度柔軟，且靈活的結構貼合頸項線條，鎖扣巧妙隱藏於中央圖案之中，使整體視覺更顯俐落純粹。配戴於頸間時，宛如一圈精緻而有力量的線條輕覆肌膚，既保有高級珠寶的華麗份量感，又散發率性自信的當代氣場，讓配戴者在舉手投足間自然流露獨特而鮮明的個性風采。（商品價格店洽）
頸鍊款式推薦3：Bvlgari「Bvlgari · Bvlgari」
「Bvlgari · Bvlgari」鎖骨短鍊，汲取品牌深厚的羅馬根源，巧妙融合悠久文化遺產與現代設計語彙，展現系列鮮明而大膽的精神。標誌性的圓形元素靈感源自古羅馬錢幣上的環形銘文，象徵時間與歷史的延續；鑲嵌的珍珠母貝與縞瑪瑙可自由隨意翻轉，為造型增添靈活而富變化的層次感。厚實鍊帶不僅強化整體份量感，也讓項鍊在鎖骨間自然服貼，散發自信與氣場，輕鬆為日常造型注入摩登且洗鍊的義式風格。（商品價格店洽）
頸鍊款式推薦4：Van Cleef & Arpels「Vintage Alhambra」
VCA著名的「Vintage Alhambra」，承襲自世家1968年誕生的首款「Alhambra」珠寶系列，其經典設計源自幸運的四葉草象徵，並分別以三色貴重金屬，精緻點綴其圓珠邊框，呈現細膩的法式工藝與優雅比例。此次短項鍊，則為此鑲飾上白色珍珠母貝，閃耀柔和珠光色澤，宛如晨光般映襯於頸間肌膚，溫柔突顯膚色之美。輕巧又服貼的設計，讓每一次配戴，都自然流露優雅氣息，為頸間增添既幸運又充滿女性魅力的精緻點綴。（商品價格店洽）
頸鍊款式推薦5：Cartier「Clash」
Cartier「Clash」中性珠寶系列，自問世以來，便廣受珠寶愛好者與藝人追捧。其設計靈感源自性格矛盾、對立卻互補的人格特質，透過尖銳與圓潤、剛硬與柔美交錯的線條與結構，呈現剛柔並濟的獨特美感。配戴者無論男女，都能展現細膩優雅的一面，同時釋放酷勁十足的叛逆氣息，完美詮釋現代個性自由、率性多面的魅力。（商品價格店洽）
頸鍊款式推薦6：Chaumet「Bee」
Chaumet「Bee」珠寶系列，以自然主義為靈感，透過現代手法重新演繹蜜蜂與蜂巢圖騰。系列巧妙結合幾何蜂巢造型與生動具象的蜜蜂元素，呈現俏皮中帶著優雅的設計美感。無論日常穿搭或出席重要場合，單戴或疊戴都能為頸間與手腕增添靈活多變的層次感，散發既承襲歷史韻味又具摩登風格的迷人魅力。（商品價格店洽）
頸鍊款式推薦7：Louis Vuitton「Damier」
LV以經典的「Damier 格紋圖騰」為靈感推出同名珠寶系列，本季亦順應新一波珠寶配戴潮流，為歷久彌新的經典符碼注入鮮明的當代語彙。這款短頸鍊選用手工拋光的 18K 白金精心打造，並細緻鑲嵌璀璨鑽石，以俐落的幾何線條勾勒出中性而洗鍊的風格，巧妙融合現代藝術氣息與品牌深厚的歷史底蘊。於配戴時，頸鍊能自然服貼於頸項之上，宛如第二層肌膚般輕盈舒適，低調卻不失存在感，為現代生活中的日常造型輕鬆添上一抹不費力的奢華質感。（商品價格店洽）
頸鍊款式推薦8：Tiffany「Hard Wear」
Tiffany「Hard Wear」系列，象徵「愛的變革力量」，靈感來自品牌珍藏庫中1962年的經典手鍊。這個系列讓我覺得既堅韌又自由，鏈結與扣環的設計大膽搶眼，帶著一種不需要刻意討好的自信感。無論搭配休閒或正式造型，都能自然流露出獨特個性，讓人一戴上就有種被力量和態度包圍的感覺。（商品價格店洽）
頸鍊款式推薦9：Dior「Diorigami」
這款「Diorigami」系列項鍊，讓我一戴上就被它的活潑色彩吸引，花卉圖樣像是一束閃耀的亮片散落於頸間，充滿趣味卻不失優雅。玫瑰金鍊鏈以精緻花卉鏈環打造，細節處的巧思讓寶石光芒更為突出，整體佩戴起來既輕盈又有層次感，彷彿把一座小小花園掛在頸間，隨著動作自然閃耀，帶來愉悅又自信的氛圍。（商品價格店洽）
頸鍊款式推薦10：Mikimoto「Bow Charm」
Mikimoto「Bow Charm」珍珠系列，以緞帶造型巧妙融合平面與立體感，散發既可愛又優雅的迷人氣息。緞帶上點綴的閃亮鑽石與溫潤珍珠相互輝映，隨著頸間的律動展現細膩光彩，讓配戴者自然流露獨特的個性魅力與優雅氣質。（商品價格店洽）
短頸鍊（鎖骨鍊）入手指南常見Q&A
Q1：如何挑選第一條值得投資的短頸鍊？
A：挑選第一條頸鍊，建議以經典設計為主，例如上述的這幾款Chanel「Coco Crush」、Cartier「Clash」或Van Cleef & Arpels「Alhambra」等系列皆可，兼顧質感與工藝。材質上可選貴金屬（18K 金、白金）與中性款式，避免過於浮誇，確保可長期佩戴、百搭又增值。
Q2：可以疊戴嗎？有什麼技巧？
A：完全可以！疊戴是近期珠寶潮流重點。建議先以一條短款鎖骨鍊打底，再搭配不同材質或長度的項鍊，形成層次感。留意比例，短款在上、長款在下，材質可混搭（黃金 + 白金、珍珠 + 鑽石），即可營造自然又不失精緻感的造型。
Q3：如何保養？
A：由於短頸鍊較貼近肌膚，容易沾上汗水、保養品或香水。建議每次佩戴後，用柔軟布輕拭，避免長時間接觸化學物質。貴金屬與寶石類珠寶，可定期送回品牌或專業珠寶店清潔保養，保持光澤與耐用度，既能延長使用壽命喔。
【延伸閱讀】
橋本環奈瀏海髮型推薦8款！法式瀏海＋丸子頭、低馬尾，26歲童顏減齡關鍵公開
其他人也在看
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 84則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 269則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 308則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 41則留言
45萬元變2萬元！0050正2確定拆股 3/24最後交易日
「ETF股王」元大台灣50正2(00631L)要1拆22了！ 3月24日是分割前最後交易日，3/25至3/30暫停交易，3/31恢復交易，以今（29）日股價458.75元來算，分割後，有望從45.87萬元變2萬元。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 20 小時前 ・ 9則留言
MLB》鄧愷威被交易至太空人！美媒曝光可能原因
舊金山巨人與休士頓太空人完成交易，台灣旅美好手鄧愷威被交易至太空人，換取小聯盟捕手比利亞羅爾（Jancel Villarroel）美媒MLBTR認為，巨人為了騰出40人名單空間給剛簽下兩年約的外野手貝德（Harrison Bader）才會向太空人發動交易。中時新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 2則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 36則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 16則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 204則留言
王子露面「照吃尾牙」挨轟不要臉！老闆Summer曝現場互動 真實心聲曝
喜鵲娛樂日前舉辦尾牙，豪擲百萬獎金犒賞員工，「老蕭」蕭敬騰、Summer暖心喊話：「感謝都在紅色小袋袋裡！」老蕭更堅持邀請的「喜鵲之友」李炳輝擔任開場嘉賓。旗下藝人包括小宇、林熙蕾、「王子」邱勝翊、廖柏雅出席在萬豪酒店舉辦的尾牙宴，現場發出的獎金高達7位數。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 77則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
WBC／旅外這6投確定獲准披台灣隊戰袍 林維恩率先證實曝「我們日本見」
經典賽將在3月開打，相當關注國際棒球的體育記者杜達（Jeff Duda）也爆料，台灣有6位旅外投手已獲得球團許可參賽，包括徐若熙、陳柏毓、林昱珉、古林睿煬、孫易磊和林維恩，其中林維恩晚間自己也在個人Threads證實，寫下「我們日本見。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 7則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 233則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 12則留言
台南選戰「他」註定輸了？最強菜農一句狠戳
[NOWnews今日新聞]各政黨正積極布局年底縣市長選戰，南二都選情備受外界關注，綠營在日前的初選民調中，由立委陳亭妃以2.69％擊敗林俊憲，正式取得台南參選門票，原本的「妃憲之爭」也隨之落幕，轉而進...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 82則留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 21 小時前 ・ 2則留言