2026珠寶新趨勢：人生第一條頸鍊怎麼買Q&A，10大注目款推薦！

近年來，「頸鍊」成為珠寶配搭的新寵，不僅點綴頸間，更成為展現個人風格的細節利器。短小精緻的設計，恰好落在鎖骨位置，既能突顯頸部線條，又帶來微微的性感與優雅感；無論單戴展現俐落氣質，或層疊疊戴營造豐富層次，都能輕鬆塑造專屬個性。從Chanel新發的「Coco Crush」、Boucheron的「Quatre」，再到Louis Vuitton 的「Damier」…各大高級珠寶品牌們都紛紛推出貼合頸部曲線的設計，巧妙結合幾何、花卉或經典圖騰，展現細膩工藝與摩登風格。可見，「頸鍊」不僅是珠寶的經典款式，更是現代女性表達自我態度與品味的必備單品。

珠寶界設計新趨勢：短頸鍊（鎖骨鍊）

「頸鍊」的英文為「Choker」，常與「鎖骨鍊（Collarbone Necklace）」一同被歸類為短鍊項鍊 Source：Lex Noel Jewels @Pinterest

當我們正式介紹各大高級珠寶品牌所釋出的全新作品之前，先為《Bella儂儂》的讀者們進行一段小小的時尚科普「究竟什麼是頸鍊？」 「頸鍊」的英文為「Choker」，常與「鎖骨鍊（Collarbone Necklace）」一同被歸類為短鍊項鍊。其最大特徵，在於鍊長恰到好處地落在鎖骨附近，貼合頸部線條，宛如為頸項量身訂製。透過細膩的金工設計與比例拿捏，不僅能修飾頸部輪廓，更能自然放大女性柔美而優雅的氣質，因此也常被形容為「衣領型項鍊」。

從鎖骨到心機細節，頸鍊的時尚魔力

頸鍊亦承襲相同精神，以珠寶為筆觸，勾勒出頸肩至鎖骨之間的優雅弧線 Source：Lex Noel Jewels @Pinterest

這樣的配戴概念，也恰似日本和服所講究的美學微微雷同，即刻意將衣領微微向後傾斜，露出一抹含蓄卻迷人的頸肩線條。頸鍊亦承襲相同精神，以珠寶為筆觸，勾勒出頸肩至鎖骨之間的優雅弧線，在低調中流露淡淡的性感味，在精緻裡帶著一絲可愛，成為女性風格中最耐人尋味的點綴。也正是這樣介於「優雅」與「魅惑」之間的完美平衡，使頸鍊不僅成為高級珠寶設計中，歷久不衰的經典焦點，更在最近引起新一波的配搭潮流。現在，就讓我們為大家精選 10 大高級珠寶品牌的頸鍊，每一件作品不僅兼具質感與工藝，更能陪伴你在各種場合中展現獨特風格，讓人生第一條頸鍊，既是時尚象徵，也是值得投資的永恆珠寶。

頸鍊款式推薦1：Chanel「Coco Crush」

18K米色金柔軟短項鍊。Source：Chanel

「Coco Crush」無疑是Chanel珠寶世界中，最具代表性的經典系列，靈感源自品牌DNA核心的菱格紋圖騰，將香奈兒女士對馬術精神的熱愛，轉化為線條俐落、結構分明的現代設計語彙。自2015年首度推出以來，至2026年正好迎來10週年，系列卻始終持續進化、不斷推出新作，足見其歷久不衰的魅力與高度人氣。

2026年開年之際，品牌高級珠寶工坊與設計團隊，再次以精湛工藝重新詮釋這項經典根基，推出數款迎合日常配搭的珠寶款式，當中，更呼應當代配戴的珠寶趨勢，透過細緻而深刻的網狀交織鉸接結構與滑扣設計，打造出柔軟短項鍊與貼合頸鍊，賦予作品前所未有的靈活度與舒適觸感。宛如第二層肌膚般自然服貼於頸項之上，在流暢優雅的曲線中流露大膽而現代的風格，為經典菱格紋注入嶄新生命。（商品價格店洽）

頸鍊款式推薦2：Boucheron「Quatre Classique」

三色金四環鑲鑽頸鍊。Source：Boucheron

自2004年問世以來，「Quatre」系列，便穩坐Boucheron珠寶典範之列，其設計靈感致敬品牌歷史檔案中的4大經典元素：「Grosgrain」（羅緞直線刻紋）、「Double Godron」（雙圈同心圓）、「Clou de Paris」（巴黎飾紋），以及「鑽石圈」，層層堆疊出極具識別度的設計語彙。此次轉化為頸鍊設計的圓管造型項鍊，以高度柔軟，且靈活的結構貼合頸項線條，鎖扣巧妙隱藏於中央圖案之中，使整體視覺更顯俐落純粹。配戴於頸間時，宛如一圈精緻而有力量的線條輕覆肌膚，既保有高級珠寶的華麗份量感，又散發率性自信的當代氣場，讓配戴者在舉手投足間自然流露獨特而鮮明的個性風采。（商品價格店洽）

頸鍊款式推薦3：Bvlgari「Bvlgari · Bvlgari」

金飾珍珠母貝和縞瑪瑙鎖骨短鍊。Source：Bvlgari

「Bvlgari · Bvlgari」鎖骨短鍊，汲取品牌深厚的羅馬根源，巧妙融合悠久文化遺產與現代設計語彙，展現系列鮮明而大膽的精神。標誌性的圓形元素靈感源自古羅馬錢幣上的環形銘文，象徵時間與歷史的延續；鑲嵌的珍珠母貝與縞瑪瑙可自由隨意翻轉，為造型增添靈活而富變化的層次感。厚實鍊帶不僅強化整體份量感，也讓項鍊在鎖骨間自然服貼，散發自信與氣場，輕鬆為日常造型注入摩登且洗鍊的義式風格。（商品價格店洽）

頸鍊款式推薦4：Van Cleef & Arpels「Vintage Alhambra」

18K白金鑲飾珍珠母貝短項鍊。Source：Van Cleef & Arpels

VCA著名的「Vintage Alhambra」，承襲自世家1968年誕生的首款「Alhambra」珠寶系列，其經典設計源自幸運的四葉草象徵，並分別以三色貴重金屬，精緻點綴其圓珠邊框，呈現細膩的法式工藝與優雅比例。此次短項鍊，則為此鑲飾上白色珍珠母貝，閃耀柔和珠光色澤，宛如晨光般映襯於頸間肌膚，溫柔突顯膚色之美。輕巧又服貼的設計，讓每一次配戴，都自然流露優雅氣息，為頸間增添既幸運又充滿女性魅力的精緻點綴。（商品價格店洽）

頸鍊款式推薦5：Cartier「Clash」

玫瑰金軟鍊。Source：Cartier

Cartier「Clash」中性珠寶系列，自問世以來，便廣受珠寶愛好者與藝人追捧。其設計靈感源自性格矛盾、對立卻互補的人格特質，透過尖銳與圓潤、剛硬與柔美交錯的線條與結構，呈現剛柔並濟的獨特美感。配戴者無論男女，都能展現細膩優雅的一面，同時釋放酷勁十足的叛逆氣息，完美詮釋現代個性自由、率性多面的魅力。（商品價格店洽）

頸鍊款式推薦6：Chaumet「Bee」

玫瑰金鑽石項鍊。Source：Chaumet

Chaumet「Bee」珠寶系列，以自然主義為靈感，透過現代手法重新演繹蜜蜂與蜂巢圖騰。系列巧妙結合幾何蜂巢造型與生動具象的蜜蜂元素，呈現俏皮中帶著優雅的設計美感。無論日常穿搭或出席重要場合，單戴或疊戴都能為頸間與手腕增添靈活多變的層次感，散發既承襲歷史韻味又具摩登風格的迷人魅力。（商品價格店洽）

頸鍊款式推薦7：Louis Vuitton「Damier」

18K白金鑲鑽鎖骨鍊。Source：Louis Vuitton

LV以經典的「Damier 格紋圖騰」為靈感推出同名珠寶系列，本季亦順應新一波珠寶配戴潮流，為歷久彌新的經典符碼注入鮮明的當代語彙。這款短頸鍊選用手工拋光的 18K 白金精心打造，並細緻鑲嵌璀璨鑽石，以俐落的幾何線條勾勒出中性而洗鍊的風格，巧妙融合現代藝術氣息與品牌深厚的歷史底蘊。於配戴時，頸鍊能自然服貼於頸項之上，宛如第二層肌膚般輕盈舒適，低調卻不失存在感，為現代生活中的日常造型輕鬆添上一抹不費力的奢華質感。（商品價格店洽）

頸鍊款式推薦8：Tiffany「Hard Wear」

18K黃金鎖骨頸鍊。Source：Tiffany & Co.

Tiffany「Hard Wear」系列，象徵「愛的變革力量」，靈感來自品牌珍藏庫中1962年的經典手鍊。這個系列讓我覺得既堅韌又自由，鏈結與扣環的設計大膽搶眼，帶著一種不需要刻意討好的自信感。無論搭配休閒或正式造型，都能自然流露出獨特個性，讓人一戴上就有種被力量和態度包圍的感覺。（商品價格店洽）

頸鍊款式推薦9：Dior「Diorigami」

玫瑰金鑲飾各式彩色半寶頸鍊。Source：Dior

這款「Diorigami」系列項鍊，讓我一戴上就被它的活潑色彩吸引，花卉圖樣像是一束閃耀的亮片散落於頸間，充滿趣味卻不失優雅。玫瑰金鍊鏈以精緻花卉鏈環打造，細節處的巧思讓寶石光芒更為突出，整體佩戴起來既輕盈又有層次感，彷彿把一座小小花園掛在頸間，隨著動作自然閃耀，帶來愉悅又自信的氛圍。（商品價格店洽）

頸鍊款式推薦10：Mikimoto「Bow Charm」

鑲鑽蝴蝶結及珍珠頸鍊。Source：Mikimoto

Mikimoto「Bow Charm」珍珠系列，以緞帶造型巧妙融合平面與立體感，散發既可愛又優雅的迷人氣息。緞帶上點綴的閃亮鑽石與溫潤珍珠相互輝映，隨著頸間的律動展現細膩光彩，讓配戴者自然流露獨特的個性魅力與優雅氣質。（商品價格店洽）

短頸鍊（鎖骨鍊）入手指南常見Q&A

Q1：如何挑選第一條值得投資的短頸鍊？

A：挑選第一條頸鍊，建議以經典設計為主，例如上述的這幾款Chanel「Coco Crush」、Cartier「Clash」或Van Cleef & Arpels「Alhambra」等系列皆可，兼顧質感與工藝。材質上可選貴金屬（18K 金、白金）與中性款式，避免過於浮誇，確保可長期佩戴、百搭又增值。

Q2：可以疊戴嗎？有什麼技巧？

A：完全可以！疊戴是近期珠寶潮流重點。建議先以一條短款鎖骨鍊打底，再搭配不同材質或長度的項鍊，形成層次感。留意比例，短款在上、長款在下，材質可混搭（黃金 + 白金、珍珠 + 鑽石），即可營造自然又不失精緻感的造型。

Q3：如何保養？

A：由於短頸鍊較貼近肌膚，容易沾上汗水、保養品或香水。建議每次佩戴後，用柔軟布輕拭，避免長時間接觸化學物質。貴金屬與寶石類珠寶，可定期送回品牌或專業珠寶店清潔保養，保持光澤與耐用度，既能延長使用壽命喔。

