2026球鞋盤點搶先看：Air Max 95 OG回歸、Samba時裝化、Pendleton x NIGO x Nike...鞋頭必留意！

Air Max 95 OG Big Bubble「Granite」強勢回歸，灰階經典全面升級

Air Max 95是不少鞋頭鞋櫃中都會有的經典作品，Nike 近日以「Granite」配色重啟 Air Max 95 OG Big Bubble，從原型氣墊到灰階層次，讓這雙經典不只是復刻，重現九○經典球鞋風格，Air Max 95 向來被視為 Nike 跑鞋史上最具辨識度的設計之一，而 2026 年登場的 Air Max 95 OG Big Bubble「Granite」，則以近乎教科書等級的方式，重新演繹這雙 1995 年的劃時代之作。

整體輪廓延續 Sergio Lozano 以人體結構為靈感的設計語言，層層堆疊的鞋面如肌肉纖維般起伏，鞋帶系統則象徵肋骨，構築出極具力量感的視覺張力！

配色部分，「Granite」以冷調灰階為主軸，從深炭灰一路推進至鞋面網布的亮白色調，透過 Medium Ash 與 Dark Pewter 的交錯，營造出沈穩而富有層次的質感氛圍。最大亮點則落在 Big Bubble Air 氣墊的回歸，放大的可視氣墊不僅更貼近九○年代原始樣貌，也讓整體視覺更加銳利有型。搭配黑色中底與後跟白色 Swoosh 細節，這雙 Air Max 95 在復古、性能與當代穿搭之間，取得恰到好處的平衡。

adidas Originals Samba WTR「Chalky Brown」鱷魚紋理加持，經典足球鞋也能搭正裝

今年，adidas Samba 邁入更大膽的時尚場域，Samba WTR 以鱷魚紋理與酒紅棕配色，重新定義這雙足球經典的當代樣貌。即便日常搭配正裝也能展現時髦個性。

作為 adidas Originals 最具代表性的檔案鞋款之一，Samba 再次透過 WTR 版本展現其跨越世代的可塑性。此次「Chalky Brown」配色跳脫過往運動風格，鞋身以仿皮材質打造，並壓印出宛如鱷魚皮般的立體紋理，覆上一層帶有光澤感的酒紅棕色塗層，使整體質感更貼近時裝鞋履，也為造型增添精緻奢華感。

側邊鋸齒狀 3-Stripes 改以柔和的拿鐵棕呈現，並選用近似漆皮質感的合成皮革，與主體鱷魚紋形成鮮明對比。鞋舌標誌與鞋墊色調相互呼應，搭配深巧克力棕色繩索鞋帶，細節層次堆疊得恰到好處。延續原為冰冷球場設計的橡膠外底，Samba WTR 在城市日常中依然提供穩定抓地力，成功將運動基因轉化為高完成度的生活風格鞋款！

Pendleton x NIGO x Nike Air Force 3 Low「College」，NIGO 攜手 Nike 與 Pendleton 打造新世代學院風球鞋

繼多款話題聯名後，潮流大師 NIGO 再次與 Nike 持續深挖 Air Force 3 風格潛力，2026 年攜手 Pendleton，以「College」學院風主題開啟全新篇章。NIGO 與 Nike 的合作關係持續升溫，而 Air Force 3 Low 正逐步成為雙方實驗設計的核心載體。

最新曝光的 Pendleton x NIGO x Nike Air Force 3 Low「College」系列，從美式校園文化汲取靈感，推出「Forest Green」與「Midnight Navy」兩款配色，整體設計明顯向學院派風格靠攏。

鞋身以麂皮、皮革與紋理布料拼接而成，保留 Air Force 3 厚實輪廓的同時，透過材質對比提升層次感。Pendleton 則在鞋墊處留下品牌標記，細節足以為整體增添文化深度。細節方面，每雙鞋皆附上印有 NIGO 字樣的三角旗，以及取材自 varsity jacket 的「O」字徽章，進一步強化學院主題識別。系列預計於 2026 年初正式登場，勢必成為 Air Force 支線的重要節點～

ASICS x HAL STUDIOS GEL-NYC 2.0 SSHS，從城市結構出發的現代奢華

ASICS 與 HAL STUDIOS 於 2026 年展開 Signature Series 系列序章，GEL-NYC 2.0 SSHS 以城市結構為靈感，重新定義球鞋故事。HAL STUDIOS 與 ASICS 的合作向來不止於配色層面，GEL-NYC 2.0 SSHS 更將球鞋視為一種文化與空間的載體。以「The Architecture of Everyday Life」為題，設計靈感來自紐約城市中那些被忽略卻不可或缺的工業結構：鷹架、鋼樑、混凝土與氧化金屬，共同構成鞋款的視覺語彙！

首發「Shaolin ’93」與「Queens ’94」兩款配色，分別以粗獷大地色與冷冽工業灰階呈現，映照 HAL STUDIOS 成長年代的城市記憶。ASICS 招牌 GEL 緩震科技隱身於層層結構之下，使鞋款在機能與概念之間取得平衡。這不只是一雙跑鞋輪廓的延伸，而是一段被具象化的城市生活切片。

Onitsuka Tiger MEXICO 66 TGRS，Balletcore 視角下的全新演譯

芭蕾風格在 2026 持續延燒，鬼塚虎以 MEXICO 66 為起點，融合芭蕾舞鞋語彙，打造全新 MEXICO 66 TGRS，為 Balletcore 注入更俐落的風格語彙。Onitsuka Tiger 再度從品牌靈魂出發，將經典 MEXICO 66 注入 Balletcore 設計美學，催生出全新 MEXICO 66 TGRS。鞋款保留標誌性的薄底結構，並以更修長的比例重塑輪廓，讓整體線條顯得輕盈而洗鍊～

設計細節巧妙融入芭蕾舞鞋語言：細緻的皮革滾邊、柔和流暢的鞋身曲線，以及後跟交叉元素，皆在低調中堆疊出高級感。不同於傳統 Balletcore 的柔弱印象，MEXICO 66 TGRS 更像是一種力量與精緻並存的當代表述，成為今年日常造型中的關鍵單品。

