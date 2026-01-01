2026璀璨蘭城 宜蘭市跨年晚會嗨動全場

▲宜蘭市跨年晚會各界來賓倒數計時興奮一秒。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭市公所主辦的《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會於12月31日晚盛大登場，今年卡司陣容非常強大，現場湧入超過2萬名的民眾瘋跨年，整座公園人山人海，尖叫聲與音樂聲響徹蘭城夜空，共同迎接 2026 年的到來。

▲宜蘭市長陳美玲接受晚會主持人訪問。

2025年宜蘭市跨年晚會再度在宜蘭運動公園熱力登場，雖然冷風細雨，但不減民眾參與熱情，加上現場安排熱鬧的百餘攤「跨年市集」，讓民眾如同逛嘉年華會般共迎新年得到來，包括宜蘭市長陳美玲、林姿妙縣長、林茂盛代理縣長、吳宗憲立委、陳俊宇立委、張勝德議長及市民代表會主席吳建基等多位代表、里長聯誼會長吳聰德等多位里長上台帶領倒數，活動從晚間7時至12時，在高空煙火下，大家興奮心情嗨到高點。

廣告 廣告

▲林姿妙縣長(中)代理縣長林茂盛(左3)等重量級來賓台上向鄉親賀年留影。

晚會由「全能男神」JR紀言愷與「喜劇甜心」阿喜聯手主持，兩人絕佳的默契與幽默火花，讓現場笑聲與尖叫聲不斷，並由新世代「嘻哈男神」OSN 高爾宣率先登台，他以強大的舞台氣場與節奏感十足的重低音，瞬間「引爆」現場氛圍，粉絲隨著饒舌節奏跳動，將晚會熱度直接推向首波高潮. 在最後一刻加入宜蘭市跨年晚會的「實力女聲小天后」Kimberley 陳芳語，被讚為神救援，以一身亮眼造型登場，展現極具穿透力的嗓音與迷人舞台魅力，不僅帶來多首傳唱度極高的金曲，更以動感十足的演出「撩動」全場觀眾心弦。

▲晚會活動旁安排的跨年市集。

而本次晚會最具話題性的，莫過於兩大頂尖天后選擇在宜蘭市「獨家」開嗓，「雙語金曲歌后」彭佳慧展現實力派歌后的唱功，以撫慰人心的靈魂唱腔，將跨年夜妝點得溫馨動人，「國民天后」徐懷鈺則以經典神曲與勁歌熱舞，帶領全場兩萬人進行大合唱，這場全台唯一的限定演出，讓宜蘭市跨年晚會成為全台灣跨年地圖中最閃耀的焦點。

▲雨中高空煙火在傘上蔚成奇觀。

宜蘭市長陳美玲表示，宜蘭市跨年晚會已躋身全臺指標跨年活動之列，星光熠熠大咖雲集，現場美食市集與特色攤車亦是大排長龍，今晚蘭城的熱情完全沸騰！我們特別邀請超豪華卡司，就是為了讓宜蘭鄉親在家門口就能享受最頂級的視聽饗宴，看到市民揮舞著手指雷射燈宛若銀河，在璀璨煙火與2萬人齊聲倒數中，正式邁入幸福的2026年，這份幸福感就是我們送給市民最好的新年禮物。(照片記者林明益翻攝)

（宜蘭市公所 廣告）