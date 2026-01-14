2026環保杯/保溫瓶推薦｜ 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！
自備環保杯一週省多少？便宜入坑命定杯
進入冬季，又到了熱飲祛寒的季節，你也跟小編一樣天天必喝咖啡、手搖飲嗎？使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康；除此之外，自備環保杯在連鎖店家還能退5~10元，省錢與生活質感一次都顧到了。小編精選9款超人氣、爆划算、高顏值的環保杯，部分款式現正優惠中，甚至買1送1、挑戰低價，趕快趁變冷前帶它們回家、一起過個暖冬吧！
環保杯自備好處多！快來選自己的命定杯
👛超省錢：超商自備環保杯折5元，星巴克則有10元的環保回饋，不要小看少少的費用，若每天加上手搖飲，累積下來，小編一週可幾百元，一年下來可省幾千元呢！
🫶顧健康：愛自己，塑膠杯和紙杯都有塑化劑，減少接觸塑化劑材質，另外也能減少肝臟負擔。
🤩少垃圾：幫地球減少垃圾吧～你我也不想住在垃圾島中吧～
😍高質感：每天使用自己喜愛的美型環保杯，小確幸幸福感提升，生活質感也提升！
🥤韓星最愛、GD同款！STANLEY吸管隨手杯 潮人必買
美國老字號保溫瓶品牌STANLEY，這幾年人氣再度翻紅！先前在美國發生一起汽車著火事件，當車裡被燒得面目全非，車上的STANLEY的環保杯不只毫髮無傷，甚至連杯裡的冰塊都還在，讓品牌的「耐操王者」形象一夕爆紅，保溫程度不容質疑。後來隨著舒華、G-Dragon等韓星私下愛用，STANLEY環保杯更進化為最潮生活配件之一！
STANLEY 冒險系列 吸管隨手杯👉點此購買
限時優惠價1380元起
STANLEY 冒險系列 吸管隨手杯 1.18L 肩背帶👉點此購買
限時優惠價1480元
STANLEY 輕重力系列 IceFlow Aerolight 摺疊吸管杯👉點此購買
限時優惠價1180元起
🥤限時買1送1！WOKY沃廚Ｘ雙層陶瓷渾圓杯 高質感必備
大家對WOKY沃廚應該很熟悉，通常入手環保杯瓶會選這牌，台灣在地品牌，與紅點設計師共同合作開發，深受台人喜愛。這款雙層陶瓷渾圓杯，有10多種超質感顏色可選，可長效保冷保溫，冬天喝熱飲、夏天就變身保冷杯，還貼心附上矽膠吸管超實用，現在買1送1，超划算。
買1送1↘️渾圓杯750ml (含矽膠吸管)👉點此購買
原價1998元 特價999元/2入
買就送水瓶個性貼
⭐容量：750ml大容量＋附矽膠吸管
⭐材質：內外雙層陶瓷塗層，無接縫好清洗
⭐特色：17種超質感顏色，內封水設計，加強型封水
⭐溫度：真空斷熱設計，可長效保溫保冰
🥤易潔迷你口袋保溫瓶 小包包也裝得下！客製名字超有心
香港文創品牌PO:旗下的易潔迷你口袋保溫瓶，外型小巧可愛，完全解決出門不想帶大包包的困擾！手掌般的大小，即便是塞進口袋也很OK；120g超輕量，長時間帶出門也毫無負擔。皮革提繩不僅耐用，同時也時尚感十足；最讓小編生火的是，可客製化英文字母+英文名，拿來當作親子杯、情侶杯或閨蜜杯都超有紀念意義！
PO:易潔迷你口袋保溫瓶-可客製化👉點此購買
原價688元 特價585元
⭐容量：150ml
⭐材質：304不鏽鋼內膽+食品級PP、矽膠
⭐特色：120g超輕量、可自選字母（大）＋英文名字（小）
⭐溫度：真空雙層、長效保溫
🥤限時買1送1！樂扣樂扣Ｘ吸管杯 莫蘭迪色系超欠買
這款安全無毒、不含雙酚A的樂扣樂扣吸管杯，是小編的夏季超愛，喝手搖飲很適合！雖然進入冬季，但只要溫度不超過60度，還是很OK的。繽紛顏色讓人多巴胺滿滿，俏皮開心果、慕斯藍梅塔、蜂蜜燕麥奶、軟萌棉花糖、海鹽霜淇淋(新色)、栗子蒙布朗(新色)，共6色可選，光看顏色就賞心悅目，上班心情好，工作有效率！快趁現在雙12買1送1，先囤起來吧！
嚼對FUN飲吸管杯750ml 👉點此購買
原價1658元 特價1199元 買1送1
買就送吸管清潔刷23cm
⭐容量：750ml
⭐材質：Tritan材質不留異味好安心
⭐特色：360°寬口徑搖搖吸管方便好吸；6色任選，輕盈跳色風格，味覺視覺雙重享受
⭐溫度：適合冷飲，溫熱飲不要超過60度
🥤樂扣樂扣Ｘ不鏽鋼吸管杯 保溫保冰一次搞定
如果想要找耐高溫的樂扣樂扣環保杯，這款不鏽鋼新品能滿足你的需求！除了耐高溫，也能長時間維持溫度，保溫高於50度C可7小時，保冷低於10度C可19小時！而且超級防漏，放包包也能安心不會灑出來，杯墊也有防滑設計超貼心。
SU SU不鏽鋼吸管杯750ml 👉點此購買
原價1685元 特價999元
買就送 樂扣樂扣矽膠環杯帶
⭐容量：750ml大容量＋粗吸管設計
⭐材質：316不鏽鋼內膽
⭐特色：杯身圓弧底設計，讓料集中更好吸，防滑杯墊設計，防塵吸管帽設計、杯蓋防漏矽膠圈設計
⭐溫度：冷飲熱飲皆可，可保冷保冰，保溫高於50度C可7小時，保冷低於10度C可19小時
🥤限時買1送1！美國康寧ＸSnoopy 桌上辦公杯超萬用
史努比Snoopy控照過來，康寧又推出超人氣IP史努比環保杯系列，每一款都超生火，讓人想一次全收編帶回家！其中這款辦公杯，最適合上班族OL啦！杯口8.1cm大口徑， 沖泡飲品好攪拌、喝完清洗也方便；透明防塵杯蓋，想喝時輕鬆開、不喝時也能防止落塵。雙12買1送1，絕對要揪好同事一起入手！
鋅陶瓷不鏽鋼保溫保冰辦公杯/桌上杯👉點此購買
原價2760元 買1送1 挑戰低價119元
⭐容量：620ml
⭐材質：鋅陶瓷易潔層，塗層硬度升級
⭐特色：透明防塵杯蓋，隨開即飲，杯口8.1cm大口徑， 清洗方便
⭐溫度：不鏽鋼真空隔熱 ，保溫保冷效果佳
🥤美國康寧ＸSnoopy 吸管杯/保溫瓶一樣萌到翻
除了上面那咖辦公室必備的桌上杯，康寧的Snoopy軍團還有其他生力軍！像是現在網路話題聲量最大的吸管杯，附杯套隨手一拿超方便，或是外出攜帶超方便的運動保溫瓶，1200ml大容量，隨時補水、喝出美麗健康！
鋅light輕瓷保溫保冰跳跳吸管杯👉點此購買
售價1980元 挑戰低價999元
⭐容量：850ml大容量(附杯套)
⭐材質：鋅陶瓷易潔層，塗層硬度升級
⭐特色：2025年新品，旋蓋式設計 隨手吸飲，杯口8.4cm大口徑 清洗方便，彈跳吸管可收於杯內 衛生升級
⭐溫度：不鏽鋼真空隔熱，保溫保冷效果佳
304不鏽鋼保溫保冰運動瓶-1200ml 👉點此購買
原價1380元 特價1380元
買再送抗UV折疊傘
⭐容量：1200ml大容量
⭐材質：304不鏽鋼耐酸鹼
⭐特色：緊密旋蓋，密封防漏好安心；吸管可收杯內，衛生又安全
⭐溫度：雙層抽真空，長效保溫保冷
🥤Snoopy冰霸杯、吸管杯也來參戰！免選擇障礙全收了
史奴比控還不滿足？這裡提供你更多好選擇！台灣品牌NORNS研發的冰霸杯、雙層透明吸管杯，取得Snoopy正版授權，兩款讓人選擇障礙，好想一次全擁有。講求保溫保冰效果，那就無懸念選冰霸杯，最長可達12小時的保溫力，絕對能滿足你的需求；講求高顏值、喜歡喝手搖飲的，透明吸管杯讓你看見漸層系飲料的美～現在正推出限時特價，一起入手也很可以。
Peanuts史努比不鏽鋼冰霸杯-Snoopy 保溫杯 酷涼杯 304不鏽鋼 👉點此購買
原價820元 特價650元
⭐容量：900ml
⭐材質：內外皆為304不鏽鋼耐酸鹼
⭐特色：正反雙面圖案，可愛無死角；9.6cm大口徑設計，倒冰塊、清洗都方便
⭐溫度：雙層真空結構，長效保溫保冷最高12小時
Peanuts史努比雙層透明吸管杯-Snoopy 飲料杯 珍珠奶茶杯 隨行杯 👉點此購買
原價560元 特價490元
⭐容量：710ml
⭐材質：304不鏽鋼耐酸鹼
⭐特色：不含BPA，喝起來超安心；附12mm粗吸管，有料也吸得起來；雙層杯壁防冷凝、不滴水
⭐溫度：耐冷熱0～100度C
🥤HOLOHOLO 大容量吸管羅馬杯 隨時補水超健康
被譽為「史上最美冰霸杯」的HOLOHOLO ROME CUP羅馬杯，馬卡龍色系真的是令人難以招架，四種色選好想全部包色帶走。1公升的大容量，方便隨時補充水分，放在辦公桌上實用又吸睛！除了雙層保溫外，也提供直飲、吸管兩種不同飲用方式，更重要的是，可拆卸式茶濾網設計，無論是想來杯熱茶，或加入果乾增添風味，都能滿足！現在買還加贈限定貼紙組，可以DIY獨一無二的環保杯。
HOLOHOLO 大容量吸管羅馬杯/辦公杯👉點此購買
優惠價959元起
⭐容量：1000ml
⭐材質：醫療級316L不鏽鋼內膽/Tritan無毒耐熱茶濾心
⭐特色：大寬口清潔零死角、多功能茶濾心、人體工學寬手把超好拿
⭐溫度：保溫保冷6小時
