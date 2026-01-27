2026生活成本排行出爐！台北第15名「比東京貴」 亞洲冠軍是它

國際中心／張尚辰報導

根據城市生活成本指數排行，台北排名第15名，領先日本東京。（圖／翻攝自unsplash）

全球資料庫《Numbeo》近日公布2026年最新城市生活成本指數。其中，亞洲地區生活成本最高的城市為以色列的特拉維夫雅法（Tel Aviv-Yafo），第2名則是新加坡。值得注意的是，台北在亞洲地區排名第15名，顯示生活成本偏高，相關指數甚至高於日本東京。

根據《Numbeo》官網資料，全球生活成本排名前5名的城市皆由瑞士包辦，依序為蘇黎世、日內瓦、巴塞爾、洛桑及盧加諾；台北在全球城市中則排名第246名。

台北的生活成本指數為54.7%。（圖／翻攝自Numbeo資料庫網站）

若單看亞洲地區，生活成本排名前五名分別為以色列特拉維夫雅法、新加坡、以色列拉馬特甘、耶路撒冷以及海法。台北以54.7%的生活成本指數位居第15名，而日本東京則以54.2%排名第17名。

此外，台灣不僅台北市上榜，新北市也以51.1%的生活成本指數排名第19名，台中市則以47.6%位列第25名，排名亦高於日本大阪的第33名，顯示台灣主要城市整體生活成本在亞洲地區皆屬相對偏高水準。

