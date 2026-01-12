2026生肖流年運勢曝！龍得貴人鋪路 羊是太歲寵兒 這生肖財富漲不停
進入2026丙午馬年，火能旺盛、運行加速。塔羅牌老師艾菲爾指出，今年是轉折與重生的一年，十二生肖當中有的吉星助力、事業財運順遂，有的需要低調求穩。各生肖流年運勢如何？他並介紹趨吉避凶與提升運勢方法。
生肖鼠：正沖太歲，以動制動求轉機
2026年生肖鼠正沖太歲，是充滿震盪與變數的一年，職場可能出現政策轉向、職務調整或突發變動，建議你可主動爭取出差、轉任或新專案，可能在變動中找到新機會。
財運起伏明顯，務必預留房屋、車輛等緊急備用金；投資切勿聽信偏財消息。感情方面情緒較不穩，單身者緣分短暫，有伴者宜減少衝突、保留空間。健康須注意腎臟與泌尿系統，避免熬夜，開運色為金色與藍色，可佩戴白水晶淨化。
看更多：2026犯太歲：4生肖最衝 化解方法、禁忌、安太歲時間費用一次看
生肖牛：逢害太歲，職場防小人是非
生肖牛逢害太歲，運勢重點在人際暗流。職場易遇功勞被搶、責任被推的情況，宜「多做事、少說話」，避免捲入八卦是非，簽署合約須反覆確認細節。財運壓力多來自人際，切勿替人作保或隨意借貸，以免因財失義。
感情運勢平穩但易受流言影響，單身者避免耗在曖昧關係，有伴者需強化信任與溝通。健康留意腸胃，飲食宜清淡；建議多行善積德，佩戴黑曜石以強力防小人。
生肖虎：孤軍磨練實力，耐心等開花
今年缺乏吉星強力支援，生肖虎者進入孤軍奮戰的磨練期，凡事多得靠自己推進，事業進度雖慢，卻是在替未來打底，切忌急功近利。財運宜守不宜攻，避免虛榮性消費，每一分錢都要花在刀口上。
感情方面偏冷，單身者需主動拓展社交圈，別悶在原地；有伴者要留時間經營關係，適時的小驚喜很重要。心理壓力是健康隱憂，建議規律運動紓壓。今年適合考證照或學外語，提升核心競爭力。開運水晶推薦綠幽靈，有助招來事業貴人。
生肖兔：行破太歲，計畫趕不上變化
今年卯午相破帶來「破壞」能量，原本規畫好的工作或生活，可能臨時卡關或被迫調整，建議預先準備替代方案，以因應對突發狀況。職場上宜放慢腳步，重要事項多留緩衝時間。財運須防合約疏漏與金錢糾紛，投資切忌聽信內線消息。
感情方面桃花不弱，但多是爛桃花，單身者要慎選對象；有伴者避免言語衝動傷人。健康留意肝臟與視力問題，建議適度遠離3C。開運行動適合閱讀與藝術薰陶，佩戴粉晶修補人際關係，穩定情緒。
看更多：2026丙午年不只馬最衰！4生肖犯太歲免驚 手機換「這張圖」就能擋煞
生肖龍：吉星高照，貴人助攻事業起飛
生肖龍今年撥雲見日，脫離去年的陰霾。職場上有貴人鋪路，賞識你的才華，是有機會升遷、被挖角或承擔重任的一年，可主動爭取、清楚表態。財運隨事業走揚，正財穩定成長，偏財可在專業建議下小幅布局，切忌太貪心。
感情魅力提升，單身者在社交場合易遇到合拍對象；有伴者互動甜蜜，可談長期規畫。健康整體不錯，但須注意應酬過多帶來的體重問題。開運色為紅色與金色，建議多參加商務聚會，貴人就在人群中。
生肖蛇：穩步上升，沒暴漲但漲不停
生肖蛇者運勢回暖，事業呈現穩步上揚，工作上分析力與直覺同步提升，能看清趨勢、做出正確判斷，深獲主管信任，適合將計畫落實、執行到位。財務狀況穩定，雖無橫財爆發，但細水長流，年底將有滿意盈餘。
感情溫和美好，單身者可能由親友介紹結緣；有伴者默契加深，互為心靈支柱。健康大致良好，須留意換季感冒。今年適合學習理財知識；佩戴紫水晶有助情緒管理與決策判斷，讓好運更上層樓。
生肖馬：值年太歲，負重前行轉機浮現
本命年逢刑太歲，屬馬者面臨「高壓測試」。事業上責任加重，決策難度提升，急躁容易導致誤判，若能沉住氣忍受火煉，將是你脫胎換骨的最佳時機。財運波動劇烈，今年務必看緊荷包，遠離高風險投資。
感情受情緒影響較大，有伴者應練習換位思考，避免火氣傷人；單身者可能陷入短暫激情，要保持理性。健康留意心血管與火氣過旺。生肖馬今年「一喜擋三災」，適合多參加喜慶場合，佩戴紅瑪瑙平衡能量。
看更多：2026赤馬年財位在這裡！這植物能招財 1小物啟動事業、桃花
生肖羊：太歲庇佑，貴人扶持多順遂
午未六合讓屬羊者成為太歲的寵兒，整體運勢順遂。職場上合作順暢，上司包容、同事支持，有利鞏固既有成果，並在團隊中展現影響力。財運平穩，屬於多勞多得，少有意外破財，適合進行儲蓄規劃。
感情生活和諧溫馨，家庭氣氛和睦。健康方面除防範鑽牛角尖引起的悶氣，身體大致康泰。今年人緣極佳，多與人連結、參加聚會，能為你帶來意想不到的好消息與商機。
生肖猴：靈活應變，職場財運都豐收
生肖猴今年靈活應變，職場如魚得水，創意容易被採納，有開創新局或副業的機會，只要保持積極，這是你在職涯中大幅斬獲的一年。財運佳，投資眼光獨到，但需見好就收，避免過度貪心。
感情方面桃花活躍，單身者須謹防多角關係；有伴者要對外界誘惑保持界線。健康活力充沛，但須注意功高震主帶來的壓力，及交通安全。建議保持低調謙虛，佩戴青金石幫助冷靜思考與提升應變能力，有助事業與財運。
生肖雞：害刑並見，以退為進保平安
生肖雞面臨「午酉相害」且帶刑，職場阻力重重。可能會遭遇不講理的客戶或主管，甚至捲入派系鬥爭。建議收斂鋒芒，以退為進，凡事留一線保平安。財務波動大，不宜擴張投資或借貸。
感情方面單身者易遇價值觀差異大的人，須謹慎選擇；有伴者易因瑣事冷戰，建議多看優點、少挑缺點。健康注意呼吸道及火氣引起的發炎，平時可靜心冥想、周末親近大自然紓壓。佩戴紫水晶有助增長智慧、化解衝動，平穩度過難關。
看更多：2026「赤馬桃花年」6招開運化煞 招貴人、好名聲 家庭事業都得意
生肖狗：三合助力，事業財運穩中求勝
戌馬三合，生肖狗2026年整體運勢穩中求勝。職場少波折，適合按部就班，只要好好守成累積，回報將如期而至。財運穩健，收入與付出成正比，適合低風險投資，切勿幻想一夜致富。
感情重心建議回歸家庭，家庭和諧將是你今年最大的能量後盾與快樂來源。健康須留意慢性病控制與規律作息。適合多安排家庭聚餐，將時間投資在愛的人身上，維持身心平衡。佩戴茶晶能穩定磁場，提升環境正向能量。
生肖豬：吉星庇佑，財運亨通桃花旺
生肖豬延續強運，今年吉星高照。職場機會多，努力將獲得上司與同事支持，是大展才華、斬獲成果的好年份。財運亨通，正財收入穩定增長，對於金錢的敏銳度提高，能做出精準的投資決策。
感情桃花旺盛，單身者魅力四射、遇見真愛機率高；有伴侶者感情甜蜜穩定，如熱戀般浪漫。健康方面保持良好，只需要防範「幸福肥」與腸胃負擔。適合積極理財讓財富增值，佩戴黃水晶聚財氣，好好去享受生活吧！
艾菲爾老師提醒，2026丙午馬年火能量強大，帶來的是破壞後的重生與行動的急迫感。無論你的生肖運勢如何，記得「心定則事圓」。
看更多：2026星座運勢 金牛、水瓶科技帶財來 2星座有貴人幫 小物輕鬆開運
※民間習俗，僅供參考。
◎ 圖片來源／達志影像shutterstock提供
◎ 資料來源／艾菲爾老師
更多健康2.0報導
陶瓷鍋不可回收！過年大掃除5分鐘搞定廚具分類 不再清到懷疑人生
成龍與房祖名斷聯 痛悔「嚴父教育」逼走兒子！三明治溝通術：5倍讚美是關鍵
免費成人健檢今年有加碼！防胃癌、子宮頸癌都適用 戶籍在這另加碼6檢查
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
國師唐綺陽預告「天蠍座」上半年超賺錢 雙魚破財有壓力
許多民眾期待能在2026年繼續賺大錢，星座專家唐綺陽公布上半年財運最旺、最差排行榜前3名的星座，其中太陽、上升在天蠍座以多元發展機會成為財運最旺冠軍，太陽、上升在雙魚座則面臨「人生重大課題」導致財務壓力變大。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：1/12-1/18 不法勾當將浮出檯面 處女小心過勞需顧健康 巨蟹感情不宜關心過度
海王星已經在衝刺當中，它最後衝刺在雙魚座，因此我們之前說的，跟雙魚有關的部分，譬如說跟詐騙、Me too，或者是很多隱而不現的underground 的某些事情，它都要浮上檯面了。Yahoo奇摩社群 ・ 21 小時前 ・ 2
貴人帶著好運來了！4生肖迎轉機 財運一路發
貴人帶著好運來了！4生肖迎轉機 財運一路發EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
12星座本周運勢〈01.11~01.17〉
【牡羊座】致勝技巧：放下包袱，共享天倫。【金牛座】致勝技巧：爭分奪秒，左右開弓。【雙子座】致勝技巧：逆流而上，尋找契機。【巨蟹座】致勝技巧：積極行動，勿想太多。【獅子座】致勝技巧：準備充分，彈無虛發…科技紫微網 ・ 1 天前 ・ 1
馬年12生肖財運排行榜！屬牛錢都不知道跑哪去，「這生肖」升職加薪正財來不停
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 3 天前 ・ 1
12星座一週運勢出爐！ 牡羊人際合作轉變、天秤戀愛運升溫
●牡羊座本週牡羊容易因家庭、伴侶或工作責任出現情緒壓力，明明很想衝卻被現實拉住。水木對衝讓牡羊容易說太滿、做太多，反而消耗能量。金星進水瓶後，社交圈、人際合作開始轉變，會遇到理念相近的新朋友，也適合重新經營人脈。●金牛座本週是金牛想法很多、行程爆滿的一週，...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／把握脫單黃金日！專家曝「3星座」桃花多
生活中心／綜合報導1月11日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，牡羊座有貴人運，帶動財源滾滾；在事業運勢上，處女座有望在工作上談成生意；感情方面，單身的獅子座、天蠍座、摩羯座可以多外出社交，把握桃花運最多的一天。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚送一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 27
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 18 小時前 ・ 216
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 809
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 14 小時前 ・ 74
狂曹再現！44歲曹錦輝加盟CPB福州海俠周二登板 驚傳球速上看151公里
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導我國前職棒選手曹錦輝確定加盟中國棒球城市聯賽(CPB)的福州海俠隊，他今(1/11)宣布，將在1/13(二)登板先發，自己會全力以赴...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 22
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 64
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 15
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 160
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 25