2026生肖流年運勢曝！龍得貴人鋪路 羊是太歲寵兒 這生肖財富漲不停

進入2026丙午馬年，火能旺盛、運行加速。塔羅牌老師艾菲爾指出，今年是轉折與重生的一年，十二生肖當中有的吉星助力、事業財運順遂，有的需要低調求穩。各生肖流年運勢如何？他並介紹趨吉避凶與提升運勢方法。

生肖鼠：正沖太歲，以動制動求轉機

2026年生肖鼠正沖太歲，是充滿震盪與變數的一年，職場可能出現政策轉向、職務調整或突發變動，建議你可主動爭取出差、轉任或新專案，可能在變動中找到新機會。

財運起伏明顯，務必預留房屋、車輛等緊急備用金；投資切勿聽信偏財消息。感情方面情緒較不穩，單身者緣分短暫，有伴者宜減少衝突、保留空間。健康須注意腎臟與泌尿系統，避免熬夜，開運色為金色與藍色，可佩戴白水晶淨化。

生肖牛：逢害太歲，職場防小人是非

生肖牛逢害太歲，運勢重點在人際暗流。職場易遇功勞被搶、責任被推的情況，宜「多做事、少說話」，避免捲入八卦是非，簽署合約須反覆確認細節。財運壓力多來自人際，切勿替人作保或隨意借貸，以免因財失義。

感情運勢平穩但易受流言影響，單身者避免耗在曖昧關係，有伴者需強化信任與溝通。健康留意腸胃，飲食宜清淡；建議多行善積德，佩戴黑曜石以強力防小人。

生肖虎：孤軍磨練實力，耐心等開花

今年缺乏吉星強力支援，生肖虎者進入孤軍奮戰的磨練期，凡事多得靠自己推進，事業進度雖慢，卻是在替未來打底，切忌急功近利。財運宜守不宜攻，避免虛榮性消費，每一分錢都要花在刀口上。

感情方面偏冷，單身者需主動拓展社交圈，別悶在原地；有伴者要留時間經營關係，適時的小驚喜很重要。心理壓力是健康隱憂，建議規律運動紓壓。今年適合考證照或學外語，提升核心競爭力。開運水晶推薦綠幽靈，有助招來事業貴人。

生肖兔：行破太歲，計畫趕不上變化

今年卯午相破帶來「破壞」能量，原本規畫好的工作或生活，可能臨時卡關或被迫調整，建議預先準備替代方案，以因應對突發狀況。職場上宜放慢腳步，重要事項多留緩衝時間。財運須防合約疏漏與金錢糾紛，投資切忌聽信內線消息。

感情方面桃花不弱，但多是爛桃花，單身者要慎選對象；有伴者避免言語衝動傷人。健康留意肝臟與視力問題，建議適度遠離3C。開運行動適合閱讀與藝術薰陶，佩戴粉晶修補人際關係，穩定情緒。

生肖龍：吉星高照，貴人助攻事業起飛

生肖龍今年撥雲見日，脫離去年的陰霾。職場上有貴人鋪路，賞識你的才華，是有機會升遷、被挖角或承擔重任的一年，可主動爭取、清楚表態。財運隨事業走揚，正財穩定成長，偏財可在專業建議下小幅布局，切忌太貪心。

感情魅力提升，單身者在社交場合易遇到合拍對象；有伴者互動甜蜜，可談長期規畫。健康整體不錯，但須注意應酬過多帶來的體重問題。開運色為紅色與金色，建議多參加商務聚會，貴人就在人群中。

生肖蛇：穩步上升，沒暴漲但漲不停

生肖蛇者運勢回暖，事業呈現穩步上揚，工作上分析力與直覺同步提升，能看清趨勢、做出正確判斷，深獲主管信任，適合將計畫落實、執行到位。財務狀況穩定，雖無橫財爆發，但細水長流，年底將有滿意盈餘。

感情溫和美好，單身者可能由親友介紹結緣；有伴者默契加深，互為心靈支柱。健康大致良好，須留意換季感冒。今年適合學習理財知識；佩戴紫水晶有助情緒管理與決策判斷，讓好運更上層樓。

生肖馬：值年太歲，負重前行轉機浮現

本命年逢刑太歲，屬馬者面臨「高壓測試」。事業上責任加重，決策難度提升，急躁容易導致誤判，若能沉住氣忍受火煉，將是你脫胎換骨的最佳時機。財運波動劇烈，今年務必看緊荷包，遠離高風險投資。

感情受情緒影響較大，有伴者應練習換位思考，避免火氣傷人；單身者可能陷入短暫激情，要保持理性。健康留意心血管與火氣過旺。生肖馬今年「一喜擋三災」，適合多參加喜慶場合，佩戴紅瑪瑙平衡能量。

生肖羊：太歲庇佑，貴人扶持多順遂

午未六合讓屬羊者成為太歲的寵兒，整體運勢順遂。職場上合作順暢，上司包容、同事支持，有利鞏固既有成果，並在團隊中展現影響力。財運平穩，屬於多勞多得，少有意外破財，適合進行儲蓄規劃。

感情生活和諧溫馨，家庭氣氛和睦。健康方面除防範鑽牛角尖引起的悶氣，身體大致康泰。今年人緣極佳，多與人連結、參加聚會，能為你帶來意想不到的好消息與商機。

生肖猴：靈活應變，職場財運都豐收

生肖猴今年靈活應變，職場如魚得水，創意容易被採納，有開創新局或副業的機會，只要保持積極，這是你在職涯中大幅斬獲的一年。財運佳，投資眼光獨到，但需見好就收，避免過度貪心。

感情方面桃花活躍，單身者須謹防多角關係；有伴者要對外界誘惑保持界線。健康活力充沛，但須注意功高震主帶來的壓力，及交通安全。建議保持低調謙虛，佩戴青金石幫助冷靜思考與提升應變能力，有助事業與財運。

生肖雞：害刑並見，以退為進保平安

生肖雞面臨「午酉相害」且帶刑，職場阻力重重。可能會遭遇不講理的客戶或主管，甚至捲入派系鬥爭。建議收斂鋒芒，以退為進，凡事留一線保平安。財務波動大，不宜擴張投資或借貸。

感情方面單身者易遇價值觀差異大的人，須謹慎選擇；有伴者易因瑣事冷戰，建議多看優點、少挑缺點。健康注意呼吸道及火氣引起的發炎，平時可靜心冥想、周末親近大自然紓壓。佩戴紫水晶有助增長智慧、化解衝動，平穩度過難關。

生肖狗：三合助力，事業財運穩中求勝

戌馬三合，生肖狗2026年整體運勢穩中求勝。職場少波折，適合按部就班，只要好好守成累積，回報將如期而至。財運穩健，收入與付出成正比，適合低風險投資，切勿幻想一夜致富。

感情重心建議回歸家庭，家庭和諧將是你今年最大的能量後盾與快樂來源。健康須留意慢性病控制與規律作息。適合多安排家庭聚餐，將時間投資在愛的人身上，維持身心平衡。佩戴茶晶能穩定磁場，提升環境正向能量。

生肖豬：吉星庇佑，財運亨通桃花旺

生肖豬延續強運，今年吉星高照。職場機會多，努力將獲得上司與同事支持，是大展才華、斬獲成果的好年份。財運亨通，正財收入穩定增長，對於金錢的敏銳度提高，能做出精準的投資決策。

感情桃花旺盛，單身者魅力四射、遇見真愛機率高；有伴侶者感情甜蜜穩定，如熱戀般浪漫。健康方面保持良好，只需要防範「幸福肥」與腸胃負擔。適合積極理財讓財富增值，佩戴黃水晶聚財氣，好好去享受生活吧！

艾菲爾老師提醒，2026丙午馬年火能量強大，帶來的是破壞後的重生與行動的急迫感。無論你的生肖運勢如何，記得「心定則事圓」。

※民間習俗，僅供參考。

◎ 圖片來源／達志影像shutterstock提供

◎ 資料來源／艾菲爾老師

