2026生肖認定有誤區？正確答案從「這天」開始算

生活中心／曾詠晞報導

許多民眾計畫在2026年喜迎馬寶寶，但關於生肖起算的時機卻存在普遍誤解。大眾常爭論「生肖」究竟是國曆1月1日開始，還是農曆大年初一？事實上，生肖的交接標準既不是國曆也不是農曆，正確答案是從「立春」開始。根據曆法計算，西元2026年2月4日上午4點3分，節氣「立春」開始生肖屬馬，反之，在「立春」之前一年的生肖屬蛇。





2026年1月出生不是馬寶寶！「生肖」從立春開始換專家：八字命格差超多

許多民眾對於生肖的起算時間感到疑惑，專家解釋生肖的交替要看農曆「立春」的時間。（圖／此為AI示意圖）

廣告 廣告





閏月影響過年時程 立春前出生仍為蛇寶寶

根據命理專家表示，由於2025年乙巳年受到「閏月」影響，導致2026年的農曆除夕與春節來得較晚，生肖轉換的標準也隨之變得關鍵。同時提醒民眾，實際上馬年要在國曆2026年2月4日上午4點3分開始，也就是節氣「立春」當天才正式開始，所以在這之前出生的小朋友，都是屬蛇寶寶而非馬寶寶。

2026年1月出生不是馬寶寶！「生肖」從立春開始換專家：八字命格差超多

2026年立春是在2月4日，從這天開始一年出生的小孩生肖屬馬。（圖／此為AI示意圖）

回溯立春精確時刻 精準掌握八字運勢

確認生肖的重要性不只在於生肖名稱，更涉及深層的命理結構。「立春」前一個月是冬天，「立春」開始則是春天，兩種生肖的八字命格、運勢、姓名等禁忌大不相同，若僅以農曆初一作為區分，在買房、規劃居家或辦公室及開運上會有相當大的差異。專家建議，在國曆1、2月出生的民眾，應翻看萬年曆或農民曆確認當年立春精確時間，否則一不小心恐怕會搞錯一輩子，釐清正確生肖，才能確保真正掌握個人磁場與年度運勢。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：2026年1月出生不是馬寶寶！「生肖」從立春開始換專家：八字命格差超多

更多民視新聞報導

醫收「不得好死」詛咒信！他嘆：投藍白在想什麼？

台中「超佛心醫院」！豪發年終5.2個月＋2萬紅包

台男挑戰「摸空姐手手」！12秒畫面遭全網灌爆

