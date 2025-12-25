2026生肖運勢公開！命理師警告「8大危機」 屬豬喜氣盈門

知名命理師廖美然曝光2026年12生肖運勢。鴻凱娛樂提供

2025年末將至，即將迎來新的一年2026！知名命理師廖美然擅於生肖命理、宮位流年分析，被封稱「台灣觀世音」，她斷言2026丙午年是非常不平安的一年，峰火連天年，驛馬動亂，全球世界動盪，8大點潛在危機必須多加注意；同時，廖美然也公開招財開運必做1事，就是祭拜福德正神土地公，時間點要在農曆正月初三（五福星降臨）早上9時至10時59分（已時）、下午1時至2時59分（未時）。

廖美然表示，2026丙午年 (火馬年) 也是三元九運，180年中火最旺的一年，丙午天干地支都是火，更走在九運的離火掛上，火過旺、土燥剋金、木旱、水流，如果在乙巳年2025年，已經覺得很不安定，那麼2026恐怕更不安定，恐遇「種植防水流、六畜恐瘟疫、冬天不行船、青年多失卒」這類情況。

廣告 廣告

至於2026丙午年招財開運大吉日，廖美然也公開祭拜福德正神土地公的撇步、方法，時間點要在農曆正月初三（五福星降臨）早上9時至10時59分（已時）、下午1時至2時59分（未時）。拜土地公的供品可以準備六顆橘子、六顆蘋果、桂圓糕、綠茶飮料、金色糖果、元寶巧克力，以祈求運勢順利。

公開祭拜福德正神土地公有方法。鴻凱娛樂提供

丙午年要注意哪些事？

1.烽火連天、國與國的爭端、火山爆發、地震、驛馬動亂、世界動盪。

2.國內各黨派系、內鬥明顯、女性各方面表現亮眼。

3.金融業多裁員、壽險業面臨寒流壓力、市場消費緊縮、租售空屋量只增不減、汽車業蕭條(包括二手車市場)。

4.千萬要注意小心火災、水災、山火、風災、爆炸、 車禍、交通事故多、電力系統故障、缺電、 玻璃爆裂。

5.熱浪侵襲、熱衰竭、中風、心臟血管疾病、心猝、眼疾增多。

6.小心多重病毒(疫情)危害、吸毒、猝死、毒駕、酒駕肇事多、打劫、恐嚇、勒索案件多、靈骨塔、廟宇及銀行小心竊賊。

7.小心集會暴動、打架傷害、隨機傷人事件增加，注意身邊安全、強暴事件增多、人與人情緒爆炸 容易起衝突。

8.2026分手年、離婚、情侶分手、企業合夥、合作破局及變動。

2026十二生肖運勢

🐭鼠——沖太歲，水火相沖，感情易有變動，屬鼠冬天生，今年桃花開。

🐮牛——害太歲，口舌是非多，小心影響人際關係。

🐯虎——今年有新展望，事業運好，要把握機會，勿管閒事惹官非。

🐰兔——重整斷捨離，無論人或物，都能好運相隨，貴人相挺。

🐲龍——逢喪門星，不探病，不近喪家，參加喜事可避血光。

🐍蛇——太陽星高照，一片光明，財進心喜，注意財不露白。

🐴馬——需安太歲保平安，凡事低調可避險，注意身體多喝水，勿熬夜，冬天生之馬名利雙收。

🐑羊——年逢六合星之喜，順利有成，事業旺順之年，但需避酒色，才能防破財。

🐒猴——年逢天狗星，不與人爭吵辯論，避免血光之災，開車宜靜心，勿常按喇叭，恐有橫禍。

🐔雞——男女有愛，桃花朵朵，人脈擴展，遊刃有餘。

🐶狗——年縫三合財星，進財有利，但逢白虎星，小心意外災害，有喜事可避血光。

🐷豬——紫微星臨門，喜氣盈門，逢龍德星之年，行善之人，可得神助，得財兼備。



回到原文

更多鏡報報導

啦啦隊實境秀太殘酷！樂天舞蹈總監「0容錯」狂點名 女孩當場崩潰落淚

卡古整型後工作邀約銳減？白冰冰鬆口背後「關鍵原因」1句話神補刀

侯昌明為愛妻拚了！加碼10萬獎金「曾雅蘭直衝終點」 他秒臉色發白