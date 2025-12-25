2026生醫元年！這「4」檔藏金含量一次看
財經中心／師瑞德報導
面對全球高齡化浪潮與長照需求升級，台灣生醫產業正迎來結構性的轉型契機。不僅政府大力推動「長照 3.0」政策，產業界更積極導入 AI、大數據與物聯網技術，將傳統醫療轉化為全方位、跨場景的「大健康生態系」。從世紀民生的 AI 照護人才培育、耀勝電子的多元事業引擎轉型、鼎晉生技挑戰全球首創長效肉毒，到騰勢股份以數據驅動保健品品牌經營，這些企業正透過技術驗證與通路整合，展現台灣在智慧醫療領域的強勁競爭力與營運爆發力。
世紀民生：MOU 簽署助推長照 3.0 數據平台建立全齡健康解決方案
世紀民生（5314）受邀參與「AI 賦能與全齡照護人才培育高峰論壇」，並與產官學醫界代表簽署合作備忘錄（MOU），目標是落實長照 3.0 政策目標。董事長張祐銘強調，單一產品已難以滿足長期照護需求，世紀民生正建構以「智慧大健康」為核心的生態系，聚焦「穿戴、保險保健、銀髮照護」三大場景。
透過智慧穿戴裝置「沛能戒」長期蒐集生理數據，結合雲端平台與 AI 分析技術，能將資訊轉化為即時預警與健康管理基礎。此外，世紀民生將設立大健康訓練中心與專業證照制度，發展遠距課程與數位教材，培育具備科技應用能力的新世代照護人才，旨在減輕照護人力負擔，提升服務品質。
耀勝電子：多引擎轉型營運創新高 安全針筒與強生製藥策略結盟
耀勝（3207）積極落實多元產業布局，2025 年前 10 月合併營收達新台幣 15.28 億元，年增 21.65%，不僅已超越去年全年度營收，更顯示營運體質明顯改善。集團目前擁有五大事業比重，其中變壓器占 58.5% 為營運規模基石，且已轉向高瓦數 AI 伺服器高階磁性元件，效率提升達 50% 至 60%。電子代工事業則打入美國無人機供應鏈，並朝系統級整合邁進。
在醫材方面，耀勝旗下安全針筒已取得台灣三年三億支訂單，且美國 FDA 510(k) 認證進入補件階段，預計明年首季取證後切入美國市場。此外，耀勝攜手強生製藥（4747）形成策略聯盟，強生擁有 183 張藥品許可證與全台 4,000 家通路網絡，雙方將鎖定 OTC 與海外自費市場，開發高技術門檻劑型產品，開拓新成長曲線。
鼎晉生技：長效肉毒 OBI-858 啟動三期臨床 獨家 760 kDa 結構築技術護城河
鼎晉生技（7876）全力衝刺，旗下全球首創 760 kDa 新型 A 型肉毒桿菌毒素 OBI-858，已正式啟動皺眉紋適應症台灣第三期臨床試驗，並完成首位受試者收案。該臨床試驗與台大、榮總、長庚等 16 家醫療機構合作，預計收案 600 人，目標 2026 年底前解盲。
OBI-858 具備獨特的「花朵綻放」分子結構，相較於市售 900 kDa 產品，具備起效快、效期長、副作用低等優點。二期臨床結果顯示，受試者最快 3 天內可觀察到改善，且超過 6 成受試者效果能維持 6 個月以上。目前鼎晉已取得全球 13 張國際專利，並自建符合 PIC/S GMP 規範的生產基地，掌握從菌株到藥品生產的完整價值鏈，準備搶占預估於 2034 年達 215 億美金的全球市場。
騰勢股份：雙箭策略敲開保健金礦 大樹與富邦入股助推掛牌進程
騰勢（TSA）憑藉「人用保健品」與「寵物保健」雙箭策略脫穎而出，獲得大樹藥局、台隆集團及富邦金創投等巨頭入股，並計畫於明年上半年進入資本市場。騰勢旗下品牌「達摩本草」在 2025 年前 10 月帶動營收達到 6.78 億元，其中血糖調節健字號產品「穩安健」自 7 月上市後，帶動相關品類月均營收大幅成長 43.6%。
騰勢董事長張智翔表示，公司以「全通路、多品牌、數據驅動」為核心，運用 AI 產品推薦與 CRM 會員分級管理，提升回購率與品牌忠誠度。未來騰勢將持續深化達摩本草、毛孩時代、御熹堂等品牌矩陣，打造涵蓋人體代謝、睡眠與寵物營養的全方位健康新國力，力爭成為亞太區多元化的 FMCH 領先集團。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
你的錢還安全嗎？7大死亡雷區 誤踩一步恐傾家蕩產
為貧童夢想點燈！中信攜手人氣IP咖波打造公益滑冰場 祈福獻愛心
從外資大鱷到長照阿嬤都受影響！央行7大新制上路
普發萬元現金奏效！百貨週年慶殺紅眼 零售業績狂飆4459億
其他人也在看
目標價喊上12.5元！大摩看好面板明年Q1轉折 「這檔」急單上門、喊2026開門紅
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美系外資MorganStanley（大摩）最新面板產業報告指出，隨2026年世界盃足球賽等大型賽事腳步逼近，品牌廠有機會提前啟動備貨...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
鴻海目標價喊到400元太樂觀？ 專家揭「最佳買點」：布局好時機
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美系外資近日將鴻海目標價一口氣上調至400元，相較昨（24）日收盤價224元，等於預期還有近8成上漲空間，話題瞬間引爆市場。...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
光通訊熱度不退！法人點名「這檔」賺逾兩個股本 CSP大單能見度直達2026上半年
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導光通訊族群昨（24）日延續強勢走勢，市場資金輪動下，漲多整理的華星光（4979）、環宇-KY（4991）暫歇，由光聖（6442）與眾...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
放假前法人先走一波 台積電小漲穩台股軍心/金龍海嘯撂不倒房價 股市成最強靠山/PCB股王台光電帶隊 台燿金像電衝出新天價｜Yahoo財經掃描
美股在耶誕節前交投轉趨清淡，但在經濟數據優於預期與AI權值股回神帶動下，四大指數同步收高。美國第三季GDP年化成長率上修至4.3%，顯示消費動能仍具韌性，市場一邊消化關稅與貿易政策進度，一邊調整對聯準會降息時點的預期；道瓊工業指數上漲79.73點，那斯達克指數上漲0.57%、標普500指數上漲0.46%創歷史收盤新高，費城半導體指數上漲0.55%。 科技股方面，AI概念自先前修正中回穩，資金重新回流；其中輝達大漲3.01%，受惠AI晶片需求續強與H200可望提前出貨中國消息激勵；亞馬遜上漲1.62%、Alphabet同步走高1.48%，反映雲端與AI應用投資動能仍在；博通勁揚2.30%，市場看好其在AI高速運算與資料中心連接晶片的成長潛力。晶圓代工龍頭台積電ADR亦上漲1.25%，在AI客戶需求支撐下，持續扮演穩定台股多頭的重要指標。 亞股方面漲跌互見，日股與韓股小幅走跌；港股與陸股則是小漲，區域市場整體偏向觀望。 台股今（24）日承接美股漲勢，加權指數開高後震盪收斂，終場上漲61.51點、收28,371.98點，成交金額4,299.94億元；權王台積電(2330)小漲5元、收1,495元，權值股表現相對溫和。盤面資金轉向題材股，記憶體族群成為多頭主軸，晶豪科(3006)、威剛(3260)、群聯(8299)強勢亮燈，南亞科(2408)、十銓(4967)同步走揚；PCB族群延續熱度，金像電(2368)、台燿(6274)、台光電(2383)續創新高。整體而言，在外資節前偏保守、內資作帳支撐下，台股維持高檔震盪格局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 7
記憶體動起來！自營商狂掃華邦電、南亞科等5檔 大手筆猛砸「這檔」逾6000萬搶進
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（24）日上漲61.51點，漲幅0.22%，終場收在28,371.98點，成交金額4,299.94億元。據證交所資料，今天三大法人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF
台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 1 天前 ・ 6
千億機殼大廠可成遭爆因「洩密」撤出中國 公司重訊澄清：是主動出擊轉型
千億市值的機殼大廠可成（2474）近期爆出因為高階主管疑似被收買，機密外洩下最終決定退出中國，對此可成(23)日也發布重大訊息說明，強調是可成主動出擊，淡出手機相關業務，將資金與資源配置於更具潛力的領域。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 5
AI浪潮推升記憶體緊缺！威剛攻上漲停價
[NOWnews今日新聞]隨著人工智慧需求快速攀升，記憶體價格大幅上漲，台北股市今（24）日資金再度聚焦相關個股，其中威剛攻上漲停價223.5元，群聯也一度亮起紅燈。根據外媒報導，AMD正著手升級旗下...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
9檔高股息ETF勝大盤 法人看金融股明年續強
[NOWnews今日新聞]12月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48%；昨（24）日收盤再漲61.51點，收在28371.98點，上市櫃市值規模逼近兆元。市場法人表示，近期金融股...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 1
前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了
2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
〈焦點股〉可成庫藏股護價建功 進逼漲停站回200元關卡
機殼廠可成 (2474-TW) 董事會昨 (23) 日再度通過實施庫藏股，預計從今 (24) 日至明年 2 月 23 日止，在每股價格 136.5 至 299 元區間內，自集中交易市場買回 3.08 萬張，帶動可成今天價量齊揚，站回 200 元關卡。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
高點不追拉回不怕！聯準會連降3碼 它這樣佈局AI鏈賺錢
隨著全球AI軍備競賽、資科中心擴建、半導體技術升級三大趨勢匯流，台灣以台積電為首，多家大廠位居產業鏈核心，台股受惠力度最深，刺激加權指數在站穩28,000點後持續走高，加上聯準會宣布再降息1碼、達成連續降息3碼紀錄。護國神山台積電更是公開今年11月獲利，刷新歷史第三高紀錄。國泰投信表示，台股整理反而提供分批佈局機會，從長線來看AI結構仍完整，且台股基本面維持強勁，投資人可善用國泰台灣高股息基金等主動式基金讓專業團隊管理，一舉掌握包含台積電等多檔權值股在內的上中下游完整AI產業鏈，來分散個股風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
金價漲破4500還能追嗎？世界黃金協會%：43%央行表示明年接著買
國際金價周三 (24 日) 迎來歷史性突破，盤中一度衝破每盎司 4500 美元大關，年內第 50 次刷新歷史高點，從年初約 2650 美元起步，金價一路高歌猛進，累計漲幅超 70%，成為自 1979 年石油危機以來最強勁的年度表現。 地緣政治動盪與經濟不確定性成為本輪金價飆漲的鉅亨網 ・ 13 小時前 ・ 1
營運將獲結構性改善！市場看好「這連接器大廠」奔漲停…連6噴15.19%登強勢股王 網嗨：要大翻身了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，觀察昨日表現弱勢個股，連接器廠鴻碩近期報佳音，公司表示...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
半導體走勢兩樣情！這記憶體模組廠強勢攻頂...晶豪科同亮燈 福懋科「5天噴28%」慘墜翻黑
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以28,383.61點開高，最高觸28,486.38點，截至上午11點，仍保持走高趨勢。觀察盤中半導體族群市況，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
權值股走弱！台股收盤小漲61點驚險收紅 台積電收1495元陷第10日貼息
美國GDP經濟成長數據優於預期，但相關通膨數據仍高，恐影響Fed下月降息機率。美股主要指數收紅，標普創高，台積電ADR漲1.25%。台股今日（12/24）開高，早盤最高漲逾百點至28486點，台積電最高漲至1500元，距完成填息只差一步。太報 ・ 1 天前 ・ 1
11月ETF熱門排行榜出爐：這兩檔逆勢增長
財經中心／王駿凱報導證交所11月定期定額ETF熱門排行榜出爐，0050以月增5.1萬人持續居冠，高股息ETF則出現此消彼漲，0056維持正成長月增4,638戶，超越00878奪下亞軍之位，00878、00919縱使停止降息，但熱度持續下滑，顯見市場投資人漸往績效亮眼的ETF靠攏。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 3
記憶體燒不完！三大法人捧91.7億連買華邦電3日 再加碼狂掃這檔15日、敲入70.2萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，三大法人合計買超15.2億元。觀察今日三大法人買超個股前十...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1