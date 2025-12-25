2026生醫元年！這「4」檔藏金含量一次看

財經中心／師瑞德報導

台灣生醫業者加速數位轉型布局大健康市場。世紀民生推動 AI 長照 3.0 生態系；耀勝攜手強生製藥開拓安全醫材市場並打入美商供應鏈。鼎晉長效肉毒啟動三期試驗力拚 2026 年底前解盲；騰勢則憑藉數據化管理與多品牌策略，衝刺明年上半年掛牌，展現強勁成長力道。（AI製圖）

面對全球高齡化浪潮與長照需求升級，台灣生醫產業正迎來結構性的轉型契機。不僅政府大力推動「長照 3.0」政策，產業界更積極導入 AI、大數據與物聯網技術，將傳統醫療轉化為全方位、跨場景的「大健康生態系」。從世紀民生的 AI 照護人才培育、耀勝電子的多元事業引擎轉型、鼎晉生技挑戰全球首創長效肉毒，到騰勢股份以數據驅動保健品品牌經營，這些企業正透過技術驗證與通路整合，展現台灣在智慧醫療領域的強勁競爭力與營運爆發力。

廣告 廣告

世紀民生：MOU 簽署助推長照 3.0 數據平台建立全齡健康解決方案

世紀民生（5314）受邀參與「AI 賦能與全齡照護人才培育高峰論壇」，並與產官學醫界代表簽署合作備忘錄（MOU），目標是落實長照 3.0 政策目標。董事長張祐銘強調，單一產品已難以滿足長期照護需求，世紀民生正建構以「智慧大健康」為核心的生態系，聚焦「穿戴、保險保健、銀髮照護」三大場景。

透過智慧穿戴裝置「沛能戒」長期蒐集生理數據，結合雲端平台與 AI 分析技術，能將資訊轉化為即時預警與健康管理基礎。此外，世紀民生將設立大健康訓練中心與專業證照制度，發展遠距課程與數位教材，培育具備科技應用能力的新世代照護人才，旨在減輕照護人力負擔，提升服務品質。

耀勝電子：多引擎轉型營運創新高 安全針筒與強生製藥策略結盟

耀勝（3207）積極落實多元產業布局，2025 年前 10 月合併營收達新台幣 15.28 億元，年增 21.65%，不僅已超越去年全年度營收，更顯示營運體質明顯改善。集團目前擁有五大事業比重，其中變壓器占 58.5% 為營運規模基石，且已轉向高瓦數 AI 伺服器高階磁性元件，效率提升達 50% 至 60%。電子代工事業則打入美國無人機供應鏈，並朝系統級整合邁進。

在醫材方面，耀勝旗下安全針筒已取得台灣三年三億支訂單，且美國 FDA 510(k) 認證進入補件階段，預計明年首季取證後切入美國市場。此外，耀勝攜手強生製藥（4747）形成策略聯盟，強生擁有 183 張藥品許可證與全台 4,000 家通路網絡，雙方將鎖定 OTC 與海外自費市場，開發高技術門檻劑型產品，開拓新成長曲線。

鼎晉生技：長效肉毒 OBI-858 啟動三期臨床 獨家 760 kDa 結構築技術護城河

鼎晉生技（7876）全力衝刺，旗下全球首創 760 kDa 新型 A 型肉毒桿菌毒素 OBI-858，已正式啟動皺眉紋適應症台灣第三期臨床試驗，並完成首位受試者收案。該臨床試驗與台大、榮總、長庚等 16 家醫療機構合作，預計收案 600 人，目標 2026 年底前解盲。

OBI-858 具備獨特的「花朵綻放」分子結構，相較於市售 900 kDa 產品，具備起效快、效期長、副作用低等優點。二期臨床結果顯示，受試者最快 3 天內可觀察到改善，且超過 6 成受試者效果能維持 6 個月以上。目前鼎晉已取得全球 13 張國際專利，並自建符合 PIC/S GMP 規範的生產基地，掌握從菌株到藥品生產的完整價值鏈，準備搶占預估於 2034 年達 215 億美金的全球市場。

騰勢股份：雙箭策略敲開保健金礦 大樹與富邦入股助推掛牌進程

騰勢（TSA）憑藉「人用保健品」與「寵物保健」雙箭策略脫穎而出，獲得大樹藥局、台隆集團及富邦金創投等巨頭入股，並計畫於明年上半年進入資本市場。騰勢旗下品牌「達摩本草」在 2025 年前 10 月帶動營收達到 6.78 億元，其中血糖調節健字號產品「穩安健」自 7 月上市後，帶動相關品類月均營收大幅成長 43.6%。

騰勢董事長張智翔表示，公司以「全通路、多品牌、數據驅動」為核心，運用 AI 產品推薦與 CRM 會員分級管理，提升回購率與品牌忠誠度。未來騰勢將持續深化達摩本草、毛孩時代、御熹堂等品牌矩陣，打造涵蓋人體代謝、睡眠與寵物營養的全方位健康新國力，力爭成為亞太區多元化的 FMCH 領先集團。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

你的錢還安全嗎？7大死亡雷區 誤踩一步恐傾家蕩產

為貧童夢想點燈！中信攜手人氣IP咖波打造公益滑冰場 祈福獻愛心

從外資大鱷到長照阿嬤都受影響！央行7大新制上路

普發萬元現金奏效！百貨週年慶殺紅眼 零售業績狂飆4459億

