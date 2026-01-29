2026甲仙新春尋喵季 打造觀光新亮點

南部中心／綜合報導

高雄市甲仙區公所將於2026年2月6日至2月22日辦理「2026甲仙新春尋喵季」街區藝術探索活動，以原創角色「偶呀吉」為引領，融合多元公共藝術、故事情境與趣味互動任務，邀請民眾在春節期間漫步甲仙街區，透過實地尋寶重新認識這座山城的文化底蘊與生活樣貌。









2026甲仙新春尋喵季 街區藝術與互動體驗

甲仙位居南橫公路關鍵節點，向來以森林步道與絕美山景聞名。（圖／甲仙區公所）





甲仙位居南橫公路關鍵節點，向來以森林步道與絕美山景聞名，近年來更蛻變為重機與自行車族最愛的休息站。街頭隨處可見帥氣重機與自行車停靠，騎士們在小憩之餘熱情交流騎行心得與改裝經驗，讓原本陌生的旅人瞬間成為分享喜悅的好朋友。經歷莫拉克風災後，甲仙成功轉型發展觀光與在地文化；近年甲仙商圈理事長更積極推動「貓巷」彩繪計畫，並於2023年啟動《甲仙貓元年城市IP計畫》，透過原創角色與完整故事世界觀，強化地方品牌形象，為山城注入全新文化活力。。

廣告 廣告

本次活動以角色「偶呀吉」為主軸，延續過去辦理甲仙芋筍節時的經典IP偶泥、甜湯及偶泥桑的角色故事線，逐步發展成為【偶泥家族】的敘事樣貌，並延伸出今年春節的「守護畫石」探索任務。活動期間，「偶呀吉」以彩繪、馬賽克、半立體雕塑、剪紙、羊毛氈等多種形式呈現，散布於街區20處空間角落，並設置大型氣偶裝置作為視覺亮點與活動指引。





2026甲仙新春尋喵季 街區藝術與互動體驗

「2026甲仙新春尋喵季」街區藝術探索活動懶人包。（圖／甲仙區公所）





民眾可領取尋蹤地圖，循線完成「20＋1」集章挑戰，掃描作品QR Code蒐集數位印記，完成任務後即可兌換限量活動紀念品。活動不僅活化街區空間，更結合在地商圈、社區藝術家現地創作，讓藝術走進日常生活，並鼓勵民眾透過社群分享甲仙風景，擴大地方能見度與觀光效益。

甲仙區長劉德旺表示：「春節是團圓與反思的時刻，我們希望民眾來到甲仙，能透過藝術與故事放慢腳步，細細品味山城的文化深度與生活溫度，讓藝術成為陪伴地方永續發展的長期力量。」

歡迎春節期間前來甲仙，參與這場結合藝術、文化與互動的「尋喵」之旅，一起守護並傳遞山城獨特魅力！

原文出處：2026甲仙新春尋喵季 街區藝術與互動體驗

更多民視新聞報導

兩岸「禁團令」要解封？陸委會給答案了 國人赴中失聯驚人數據出爐

上野動物園貓熊曉曉蕾蕾將返中 最後一天公開露面

寒假出遊快查這份名單 旅行社「一堆出包」 老字號倒9家財務異常

