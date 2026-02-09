2026男生中長髮推薦！RIIZE元彬空氣感中長髮、CORTIS馬丁Slick Back…5款韓系中長髮造型範本一次看
今年不少韓國男偶像紛紛嘗試中長髮造型，像是 RIIZE 元彬 的空氣感中長髮，還有前陣子帥翻韓網的 CORTIS 馬丁 Slick Back，都掀起高度討論！編輯精選 5 款 2026 年最受歡迎的男生中長髮造型，同步整理實用重點，讓你留長過程不踩雷、帥更有方向感。
韓系中長髮造型1：空氣感中長髮
李鐘碩示範的這款韓系空氣感中長髮，關鍵是讓頭髮「看起來很輕」透過細緻的層次剪裁，讓髮絲在臉周與髮尾自然堆疊，視覺上不厚重、不貼頭皮，整體線條柔軟又有流動感。
這類中長髮通常會搭配中分或微偏分，保留額前碎髮修飾臉型，同時放大五官比例，整理的時候只需要少量霧感或乳霜狀造型品，輕輕抓出空氣感就可以了！那種像剛整理完、卻毫不費力的自然狀態，這正是韓系中長髮最迷人的地方。
韓系中長髮造型2：自然層次中長髮
SEVENTEEN 尹淨漢示範的自然層次中長髮，魅力在於它看起來很低調，不過卻非常耐看！這款髮型透過適度的層次剪裁，讓頭髮在垂墜時保有空氣感與流動度，不會顯得厚重或扁塌。
自然層次中長髮不強調明確造型線條，而是讓髮絲順著頭型自然落下，呈現乾淨、舒服的氛圍感！特別適合第一次嘗試中長髮的男生，不論是中分、微偏分或隨性撥開，都能維持好整理又不刻意的狀態。
韓系中長髮造型3：Slick Back 中長髮
CORTIS 隊長馬丁近日以一款全新後梳造型亮相，讓經典的 Slick Back 髮型再次成為討論焦點！Slick Back 髮型又常被稱為「油頭後梳」，指的是將前額與頭頂的頭髮整體向後梳整，讓臉部輪廓完整露出，呈現乾淨俐落的視覺效果。
相較於過去強調全油亮、厚重服貼的經典油頭，2026 年的 Slick Back 更著重於自然質地的呈現，透過霧感或輕濕感效果，讓髮絲保有線條與空氣感，整體視覺也更加輕盈耐看。
Slick Back髮型回歸！CORTIS馬丁新造型解析，男生油頭該怎麼梳才不老氣？
韓系中長髮造型4：微捲中長髮
RIIZE 元彬這款微捲中長髮最容易營造「氛圍感」的一款造型，透過自然捲度或低調燙捲，讓髮絲在臉周與髮尾形成柔軟弧度，即使沒有過多整理，也能看起來很有造型。
還沒出道就上熱搜！RIIZE元彬「暖男學長風」妝髮造型重點整理，我的大學怎麼沒有一個他？
而且捲度不刻意追求規則，反而偏向鬆散、不刻意的質感，讓整體更貼近生活感！這類中長髮特別適合想要擺脫俐落形象、增加一點感性或藝術氣息的男生。
韓系中長髮造型5：微狼尾中長髮
GD權志龍示範的這款微狼尾中長髮，則是在個性和日常之間取得平衡的造型選擇！透過後方長度稍微拉長，搭配前短後長的層次差異，營造出不過度張揚、卻很有記憶點的輪廓。和早期銳利、強烈的狼尾不同，2026 年的微狼尾線條更柔和，重點放在自然延伸的比例感，而不是誇張的對比。
GD權志龍15款特色髮型回顧！玉子燒頭、海帶頭…這些只有他才撐得起來
中長髮造型整理關鍵
整理中長髮的時候最關鍵的就是「髮流要有方向」，洗完頭後一定要先把分線吹出來，用吹風機順著想要的分線與流向定型，頭型一立起來，後續怎樣整理都會順很多！
造型品的部分則是越少越好，選擇霧感或乳霜狀質地，重點放在髮中到髮尾，輕輕抓出線條就可以了，不需要追求整齊服貼。中長髮真正好看的地方，就在那一點點刻意保留的凌亂感，看起來像沒特別整理，卻每一步都藏著細節，這才是中長髮最迷人的精髓。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
