2026男生髮型推薦：「Texture Cut」CORTIS嚴成玹同款剪裁，正是韓國髮型趨勢關鍵字
2026男生髮型推薦：「Texture Cut」CORTIS嚴成玹同款剪裁，正是韓國髮型趨勢關鍵字
Happy SEONGHYEON's Day！今天是 CORTIS 嚴成玹的 17 歲生日，自出道以來嚴成玹都是以這款 Texture Cut 髮型亮相， Texture Cut 剪裁方式沒有刻意的強調銳利線條，瀏海還有兩側頭髮自然垂落，後頸則像小狼尾造型；保留了一點延伸長度，在乾淨輪廓中融入中性氣質，正是近年韓國髮型圈流行的自然氛圍剪裁。
什麼是 Texture Cut？
Texture Cut 是近年在韓國非常流行的一種剪裁概念，比起追求整齊俐落的線條，它更重視頭髮本身的質感、空氣感以及自然流動度。這類剪髮會透過碎剪、打薄還有層次錯落，刻意弱化明確的剪裁邊界，讓髮型在不同角度、不同動作下，都能呈現自然變化，而不是被固定在單一造型裡。
Texture Cut 4大剪裁重點
1、線條不銳利
Texture Cut 在剪裁時會刻意避開一刀切的齊線設計，透過碎剪與不規則邊緣，讓髮尾與輪廓看起來更自然柔和。這樣的線條處理能降低造型的「人工感」，就算沒有特別整理，也不會顯得生硬或死板。
2、層次輕、有空氣感
不同於傳統層次剪會堆疊厚度，Texture Cut 更重視髮絲之間的留白與空隙感。這個剪裁手法透過精準控制層次位置，讓頭髮在視覺上看起來輕盈、有空氣感，同時保留自然垂墜度，避免層次過多造成毛躁或是凌亂。
3、整理門檻低
這類剪裁的優勢之一，在於對造型技巧的依賴度較低。不需要長時間吹整或是大量造型品，只要簡單整理分線或用手撥順，就能維持好看的整體輪廓。
4、能讓頭型更立體
透過層次還有碎剪分散髮量，Texture Cut 可以有效改善細軟髮容易扁塌、貼頭皮的問題，讓頭型自然的撐起來。無論正面、側面或後腦勺，都能呈現更立體的比例，整體臉型還有頭部輪廓都能看起來更加俐落有精神。
哪些人適合 Texture Cut？
1、不喜歡過度整理、追求自然感的人
如果你希望髮型在沒有刻意吹整、造型品用量極少的情況下，依然可以維持好看的輪廓、層次，那麼 Texture Cut 會是非常理想的選擇！
2、覺得頭髮容易厚重、貼頭皮的人
透過碎剪與輕層次設計，Texture Cut 可以有效分散髮量，減少厚重感，同時改善細軟髮容易扁塌的問題，讓頭型在視覺上更立體、有空氣感。
3、初次想嘗試狼尾或層次短髮的人
對層次感髮型有興趣，卻又擔心層次打太高，Texture Cut 能在保留輪廓特色的同時，弱化線條存在感，讓狼尾或是短層次髮型更貼近日常，也更容易駕馭。
4、偏中性風格、喜歡隨性感造型的人
Texture Cut 還有一個大重點是「不強調性別輪廓」，線條自然、風格自由，很適合喜歡中性氣質的人，能展現低調卻有態度的造型效果。
Texture Cut 透過碎剪與輕層次，呈現出一種「不用特別整理，也能很有型」的自然感，這正是它成為今年韓國流行的關鍵剪裁原因！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 張員瑛慵懶麻花辮太可愛！簡單 5 步驟完成同款髮型、教學重點一次看
其他人也在看
「了了礁溪」5月換經營團隊 由雲品國際接手！
「了了礁溪」5月換經營團隊由雲品國際接手_雲品國際提供【旅遊經洪書瑱報導】宜蘭知名設計旅店「了了礁溪旅遊經 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
仙女姐姐「劉亦菲」自稱全家最醜！5招保養美肌+玫瑰花茶養顏
仙女姐姐「劉亦菲」自稱全家最醜！5招保養美肌+玫瑰花茶養顏造咖 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
【東京景點大對決】淺草V.S銀座！住過的人分享兩地優點＆特色
東京是一個豐富多元的大都市，各個區域都有著獨自的魅力，像淺草和銀座雖然都是觀光客喜愛造訪的熱門街區，但淺草有著充滿日式風情的復古現代感，銀座則是充滿大人時髦成熟感的高級街區，想必兩地都能夠擄獲不少觀光客的芳心。 這次邀請了居住在淺草與銀座生活圈的外國人，就淺草與銀座的居住品質、美食、購物便利性來與我們分享他們的看法，一起從當地人的角度來看看淺草與銀座這兩個熱門觀光地如何吧！ ※本文整理自受訪者個人意見 main image:canyalcin / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 4
趙露思愛牌RABEANCO 2026新款曝光！品牌正式進駐台南三井OUTLET，獨家大包登場
源自米蘭的包袋品牌RABEANCO，繼2025年10月份進駐台北信義區開設旗艦店後，2026年初宣布正式進駐南台灣，於MITSUI OUTLET PARK台南（三井OUTLET）開設全新店舖，不僅集結趙露思同款、高人氣手袋，更同步亮相了20marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026敏感肌保養油推薦14款：清爽不致痘、修護泛紅乾癢一次搞定
一提到「保養油」，許多敏感肌、油性肌膚第一時間往往有些緊張，擔心厚重、悶痘，甚至加劇泛紅不適。但事實上，隨著配方科技與植物油萃技術的進化，保養油早已不再只是乾肌專利！本篇嚴選 14 款「敏弱肌膚也能安心使用」的敏感肌保養油清單，不論你是乾性敏弱肌、外油內乾，還是想找一瓶妝前不打架的萬用油，都能在這份清單中找到最適合自己的命定款。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【2026】15套尾牙/春酒穿搭提案｜婉約、俐落、華麗風一次看
一年一度的春酒尾牙，關鍵在於穿出有別日常、卻又得體的聚會穿搭。以下精選 15 款尾牙穿搭提案，不論是婉約氣質風、簡約俐落風、高調華麗風，各種風格路線應有盡有，更整理穿搭法則、保暖配件，讓你一篇掌握尾牙穿搭的重點精華與注意事項。春酒／尾牙穿搭marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
火鍋隔夜吃「煮滾就安全」？醫師揭「隱形毒素」高溫加熱沒用
火鍋隔夜吃「煮滾就安全」？醫師揭「隱形毒素」高溫加熱沒用造咖 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
2026髮膜推薦TOP15｜修護、護色、保濕一次搞定！
髮膜是什麼？潤髮乳、護髮素、髮膜怎麼選？「髮膜」是專為修護與滋養髮絲而設計的髮類產品，能提供比一般護髮產品更強效的保濕和修護。成份富含營養，像是蛋白質、維生素等等，能夠深入滲透髮絲，修護受損結構、增強髮絲張力，使頭髮恢復光澤和柔順。不過洗完marie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
2026美甲推薦「銀色美甲」霧感磁石、低調法式⋯10款範本示範，銀色也能很好搭！
韓妞們現在流行的銀色美甲，不再只追求「亮」，而是講究質地的變化、還有比例的分配；像是霧感磁石款式的流動光影、碎箔堆疊出的自然紋理⋯銀色被重新詮釋成一種很日常、卻不單調的選擇！它不像深色系那樣厚重，也不像淺色系那麼平淡，而是在兩者之間取得剛剛marie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！把47歲活成27歲太讓人羨慕！
仔細看這幾張近拍照，最加分的其實不是妝感，而是整體膚況呈現出的穩定與細嫩感~肌膚看起來透亮、乾淨，沒有泛紅或粗糙的痕跡，就算在超近距離下檢視，狀態依舊在線，這種「越放大越耐看」的膚質，也難怪會被網友反覆截圖討論。而她能長期維持這樣的膚況，其實和她對保養的選...styletc ・ 2 天前 ・ 1
2026彩妝速報：人氣款專櫃唇膏、腮紅！金裕貞、趙露思愛牌，IU同款搶購中丨揪愛Mei推好物
說到今年彩妝趨勢、關鍵字只有三個：光、霧、血色感！底妝光澤、唇色柔霧、腮紅帶血色，無論是冷豔氣質、奶霜系甜妹，還是通勤精緻掛，這三大妝感都能讓妳畫出＂高級卻不費力＂的妝容～這次貼心的「揪愛Mei」精選話題妝感、以及明星／網紅愛用彩妝品，包含: JISOO、金裕貞、IU等，趁優惠先把這些明星大推話題款通通打包進購物車吧！Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 發表留言
秋冬遠離皮膚乾癢 首重強化屏障、補水鎖水、穩定膚況
隨著氣溫下降、空氣逐漸轉冷與乾燥，肌膚不再面臨夏日的油光與紫外線威脅，反而進入「乾癢、脫屑、緊繃」的高風險期。秋冬時節濕度驟降，加上長時間待在冷氣房或暖氣環境中，容易導致肌膚屏障受損，水分流失速度明顯加快。無論是年輕族群還是熟齡肌膚，都可能出現乾裂、泛紅或敏感等問題。要讓皮膚保養真正有效，核心在於「強化屏障、修護保濕、穩定膚況」。NOW健康 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 44
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 37
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 2 天前 ・ 124
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 30
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 38
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 34
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 112
威力彩飆6.3億！運勢專欄點名3生肖 今年有望一夜暴富
威力彩飆6.3億！運勢專欄點名3生肖 今年有望一夜暴富EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 6