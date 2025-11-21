2026當奇兵選桃園？蔡其昌喊「沒有」：我已經回答很多次

2026年九合一大選將至，民進黨會派誰挑戰桃園市長張善政備受矚目，據傳綠營內部考慮派出奇兵，立委王世堅、蔡其昌都被點名可能參選。對此，蔡其昌今天（21日）表示，沒有這個事情，他已經回答很多次了。

蔡其昌。（圖／中天新聞）

日前有媒體報導，民進黨內部有幕僚表示，在桃園市長選戰中，「從從容容」爆紅的王世堅可被視為出戰的「奇兵」人選。報導還提及，若民進黨大膽出牌，讓綠委蔡其昌出戰桃園，也會有類似王世堅的效果，對民進黨2026年大局都是加分。

王世堅。（圖／中天新聞）

對於2026年是否會參選桃園市長，蔡其昌今天在廣播節目「新聞放鞭炮」表示，「謝謝大家對我的抬愛，我真的沒那麼厲害，一大堆工作要丟給我，絕對沒有這件事情，沒有人跟我談過，就忽然間有一天看到媒體有這樣的報導，然後就一大堆人來問我，我已經回答很多次，沒這個事。」

張善政。（圖／桃園市府提供）

蔡其昌重申，沒有這件事，沒人跟他討論過，也沒有任何關於這件事情的討論。同時，他認為，民進黨在桃園會徵召會贏的人。

