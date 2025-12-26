2026病假新制：修正條文內容、薪資全勤獎金算法？病假一年幾天？例假日也算嗎？請病假遭拒怎麼辦？

病假是勞動基準法第43條明文規定的勞工權益，日前長榮航空空姐抱病值勤病逝，勞工病假權益議題引發社會大眾關注，勞動部也為此修訂勞工請假規則，新制將於明（2026）年元旦正式實施。你知道病假天數一年幾天嗎？薪水怎麼算？請病假又該注意哪些事？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解！

病假用不到最好，但需要請病假時，千萬不要讓自己的權益睡著了！（示意圖來源／Getty Images）

病假2026新制是什麼？修改條文為何？

勞動部指出，2026年元旦起，勞工請病假權益新制，將針對以下四面向施行。

明定勞工一年內請普通傷病假未超過10日，雇主不得因勞工請普通傷病假而為不利之處分，如解僱、降調、減薪、影響考績、或損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益（如：優惠機票、排班權）等。

考量勞工舉證困難，課予雇主於勞工釋明遭受不利處分之事實後，應負舉證責任。

雇主考核時應以勞工之工作能力、工作態度及實際績效等綜合考量，不得僅以請普通傷病假日數作為考量。

勞工請普通傷病假，其全勤獎金之扣發，應按請普通傷病假日數依比例計算。

此次勞工請假規則修訂了第7條、第9條，並增加第9-1條，詳細修改內容請見下表：

病假制度為何改革？

讀者朋友一定好奇，為什麼病假制度需要改革？這題的答案，主要是因為2025年10月初，一名長榮航空空姐抱病值勤病逝，使得勞工病假權益備受社會大眾關注。為此，勞動部也修訂勞工請假規則，新制將於2026年元旦上路！

勞動部長洪申翰指出，許多勞工因為擔心請病假，不僅全勤獎金會被扣光，還會影響考核，所以即使生病也不敢請假。為了遏止相關情況，新制明定全勤獎金不得「全有全無」，必須按比例扣除。例如，請一天只能扣三十分之一，且績效考核不得單看請假天數；倘若資方要做不利處分，必須舉證與請假無關。

病假一年幾天？

勞工請假規則第4條寫明，勞工因普通傷害、疾病或生理問題，須治療或休養時，可以在規定範圍內請普通傷病假：

未住院者： 一年內合計不得超過30天。

住院者： 兩年內合計不得超過一年。

未住院傷病假與住院傷病假：兩年內合計不得超過一年。

病假天數包含例假日嗎？

綜合內政部台內勞字第302665號函釋及台內勞字第315045號函釋規定，勞工請普通傷病假期間，除了延長假期在一個月（30天）以上者，如遇例假、紀念日、勞動節日及其他經中央主管機關規定應放假日，不計入病假請假期內。換句話說，勞工若只請30天病假，30天只能以工作日計算。

病假會扣薪嗎？

依照勞工請假規則第4條第3項，若勞工一年請病假不超過30天，工資折半發給；意即病假第1到第30天，勞工都可以領取半薪；領有勞工保險普通傷病給付，未達工資半數者，由雇主補足之。但若請病假超過30天，雇主就可以不用給薪。

病假被扣全勤獎金合法嗎？全勤獎金按比例發放怎麼算？

勞工請假規則第9條僅規範，雇主不得因勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假，扣發全勤獎金。也就是說，如果勞工因為請普通傷病假被扣全勤獎金，老闆不違法；但自2026年元旦起，明訂勞工請病假，雇主僅得按請假日數比例扣發全勤獎金。

假設小虎與老闆約定，每月正常工時工資為3萬6000元，其中6000元為全勤獎金。小虎於2026年1月請病假一天，其他工作日皆有出勤，則該月全勤獎金扣除不得超過200元（6000元÷30天）。

勞動部另提醒，若全勤獎金是以勞工出勤狀況發給，具有因工作而獲得報酬的性質，就算是工資的一種；按勞動基準法第21條，勞工工資不得低於基本工資，勞工每月正常工作時間內所得的工資，不得低於每月基本工資扣除因請假而未發的每日基本工資後的餘額。

倘若雇主對勞工請病假，扣除全勤獎金的額度，超過按請假天數比例計算，會因為未符合勞工請假規則請病假期間內工資給付的最低標準，可依違反勞動基準法第43條規定處罰，處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

病假需要附上證明嗎？

根據勞工請假規則第10條，勞工應於事前親自以口頭或書面，說明請假理由與天數；若勞工發生緊急事故或遇急病，可以委託他人代辦請假手續。而勞工請病假時，雇主可以要求勞工出示病假相關證明文件。

不過勞動部也補充說明，只要是合法醫療機構或醫師開立的醫療證明、門診就醫收據，皆能當作請病假的依據，雇主不能強制勞工到特定等級以上的醫院就診，也不得要求要求勞工病假當天親持證明請假。

請病假被老闆拒絕怎麼辦？

勞動部強調，勞工有請病假的權利，且能口頭或書面說明請假理由和天數，如果雇主刁難或要求員工改請事假、特休，都是違法的，按勞動基準法第79條，可處新台幣2萬至100萬元罰鍰。

如果勞工遇到公司拒絕病假，可向當地勞工行政主管機關申訴，保障自己的權益。

生理假算病假嗎？薪水怎麼算？

性別工作平等法第14條規範，女性受僱者因生理期不適，以至於在工作過程中有困難時，每月可以請生理假1天，生理假一年未超過3天可不併入病假計算，薪資則減半發給。

但若該年度已請生理假3天+30天病假，因已屆法定上限的33天，想要再每個月請一次生理假，依勞動部說法是可以的，只是雇主依法可以不給付薪資。

病假超過30天會被資遣嗎？

倘若勞工病假天數已超過上限，但仍有請假需求，建議優先使用事假、特休等；或者根據勞工請假規第5條，與雇主協商是否可以留職停薪一年。

要是勞工留職停薪一年後，依舊無法復工、確定不能勝任所負責的工作時，按行政院勞工委員會台勞動字第2762號函和勞動基準法第11條，雇主可以終止與勞工的勞動契約，宜發給資遣費。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞、沈孟燕

參考資料

