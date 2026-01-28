2026療癒系保養新品推薦！ADDICTION木質指緣油、m̄enom̄eno橙花護唇膏、 SHIRO護手精華乳讓你香得好高級

（圖／取自addictionbeauty_official IG、shiro_japan IG、品牌提供）

現代生活的節奏總讓人喘不過氣，紫外線、藍光與外界的喧鬧無孔不入。對於精緻女孩來說，晚間或清晨的保養時間，就是那段最珍貴的「避難所」。今年美妝界掀起一陣「療癒系」旋風，不僅強調成分的純淨，更注重產品帶來的心理撫慰。這一次推薦的新品，從指尖的滋潤、雙唇的修護到全臉的防禦，無一不流露著高級的氣味美學。當指緣油的木質香散開，或是在唇間抹上淡雅的橙花，外界的干擾彷彿都被自動屏障，只剩下妳與自己溫柔的對話。

療癒系保養新品推薦：ADDICTION 植淬森活指緣油

當指緣油精華觸碰指尖，外界的喧鬧彷彿逐漸遠離，只剩屬於你的安定與沉靜悄然擴散。以草本與木質調香氣輕柔包覆，在溫暖的甜皮氣息中，讓雙手獲得溫和的呵護也帶來放鬆的感官體驗，為日常帶來一段回到本質的片刻。質地輕盈易吸收在肌膚上能舒適延展，呈現柔滑且不黏膩的觸感。使指緣在塗抹時呈現柔軟觸感，質地不黏膩、能自然推開，維持指緣的良好狀態。含 5 種植物油、薑根莖淬取與生育三烯酚等保濕成分。

ADDICTION 植淬森活指緣油7.5mL／785 元（圖／品牌提供、取自addictionbeauty_official IG）

療癒系保養新品推薦：m̄enom̄eno Lb 橙花經典護唇膏

雙唇是臉部肌膚中最獨特的存在，缺乏皮脂腺與汗腺，也比臉部的角質層屏障薄，因此更容易感受到乾燥、粗糙與環境的傷害。「Lb 橙花經典護唇膏」是一支專為敏感肌與純素生活者打造的極致修護之作。重新定義潤澤的標準，用植物的力量，找回雙唇的柔嫩觸感。加上質地輕盈柔滑，接觸膚溫的瞬間即刻化開，迅速滲透。它能強化雙唇的保濕屏障，緊緊鎖住水分，防止乾燥脫皮反覆發生，讓雙唇全天候維持水嫩舒適，清爽而不黏膩。

m̄enom̄eno Lb 橙花經典護唇膏 3g／680元（圖／品牌提供）

療癒系保養新品推薦：ALBION匠心凝時曜光UV防禦精華

對於現代女性來說，早晨的時間極為有限。ALBION 這款頂級精華整合了保養、防護與妝前功能，一瓶完成白天的全面防禦。搭載獨家 Oil Veil 油膜科技，在肌膚表面形成輕盈防護層，有效對抗汗水、紫外線（SPF40 PA+++）與藍光干擾。雖然單價較高，但它帶來的細緻透亮感與持妝度，讓早起保養變成一種尊榮的享受。

ALBION 匠心凝時曜光UV防禦精華 SPF40 PA+++ 40 ml／6,350元（圖／品牌提供、取自 albion_jp IG）

療癒系保養新品推薦：SHIRO 護手精華乳

如果妳追求的是如香膏般的持香體驗，那 SHIRO 絕對不會讓妳失望。連BLACKPINK 智秀的親姊姊智允也曾公開推薦其香味，簡潔的霧面質感容器更顯品牌的低調奢華。添加蘆薈與乳木果油，質地比一般護手霜更柔軟水潤，易延展且能深度滋潤肌膚。除了手部，身體乾燥部位也能奢華享受。舉手投足間散發出的自然溫潤香氣，是療癒系女子最隱形的優雅名片。

SHIRO 護手精華乳 90g／1,300元（圖／取自 shiro_japan IG）





