2026發錢啦！元旦上午8點起開放領取「1200文化幣」六大使用攻略一次看

115年起，文化部將13至15歲正式納入文化禮金常態發放對象，宣告「文化幣世代」全面啟動。凡符合資格的13至22歲青少年，每人可領取1200點文化幣（1點等於1元），可用於看展、看表演、看國片、買書與文創體驗等藝文消費。文化部也同步升級文化幣APP，加入遊戲化任務、集章升級與加碼回饋，讓新手、老手都能「邊花邊賺」。

文化幣領用期間為115年1月1日至12月31日。（圖／文化部提供）

文化幣領用期間為115年1月1日至12月31日，元旦上午8點起開放領取。適用對象為出生於93年1月1日至102年12月31日、具中華民國國籍或符合資格的外籍人士。民眾只要下載文化幣APP，完成註冊、資料驗證後即可領取並立即使用；若沒有手機或網路，也可向客服申請紙本QR Code，到藝文消費點折抵使用。

民眾只要下載文化幣APP，完成註冊、資料驗證後即可領取並立即使用。（圖／文化部提供）

文化幣適用範圍涵蓋音樂會、表演藝術、展覽、博物館、Live house、文化市集、國片電影票、獨立書店、漫畫雜誌、手作工藝與文化體驗旅程等。民眾可透過文化幣官網或APP查詢附近藝文消費點，實體消費時只要掃描QRCode或出示付款碼即可完成折抵，紙本QRCode則不找零。

為鼓勵多元使用，文化部也推出多項加碼優惠，包括表演藝術「青年席位」、視覺藝術「青春票」每張100元，以及國片電影票回饋方案。115年1月1日至3月31日限定期間，使用文化幣消費還可享「2點送1點」，多人結伴看國片單次消費達指定門檻，更能獲得額外回饋點數。獨立書店則推出點數放大方案，最高可回饋600點。

此外，文化幣APP設計6大等級與集章任務，完成消費、簽到或主題活動即可升級，最高可獲得300點加碼，還有機會抽中聯名IP周邊。APP也同步強化支付安全，導入支付密碼與生物辨識，並支援多種電子支付工具，讓文化幣使用更便利。文化部提醒，文化幣須於115年12月31日前使用完畢，逾期將失效。

文化幣適用範圍涵蓋音樂會、表演藝術、展覽、博物館、Live house、文化市集、國片電影票、獨立書店等。（圖／文化部提供）

