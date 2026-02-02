2026白沙屯媽祖進香日程出爐 4/12深夜登轎出發共8天7夜

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮廟方今日下午1時依古禮儀式擲筊，決定一年一度徒步往雲林北港朝天宮進香期程。

擲筊結果為國曆4月9日深夜放頭旗，4月12日深夜11時55分從拱天宮登轎出發，途經台中、彰化、雲林等縣市，預計4月16日抵達北港，並在4月20日返回白沙屯，最後於5月1日開爐。進香隊伍從出發到返回白沙屯日程僅8天7夜，預計又將採「急行軍」模式進行。

2026丙午年白沙屯媽祖進香日程 活動 國曆日期及時間 農曆日期 放頭旗 4/9（四）23:20 2/23 子時 登轎出發 4/12（日）23:55 2/26 子時 抵達北港 4/16（四）11:00前 2/29 進火 4/17（五）0:10 3/1 子時 回宮 4/20（一）16:10 3/4 申時 開爐 5/1（五）0:35 3/15 子時 資料來源：白沙屯拱天宮

白沙屯拱天宮說明，由於放頭旗和登轎時間涉及子時交替，擲筊決定的農曆日期經換算後，國曆日期會比廟方進香日程表上的再往後一天；開放報名時間則是3月11日至4月9日。

放頭旗、進火等儀式分別指什麼？

白沙屯媽祖進香是台灣年度宗教盛事，每年都吸引上萬信眾參加，去（2025）年報名人數更創下超過32萬人新高。

由於白沙屯媽祖行進方向皆由神轎動作決定，因此每年實際進香路線皆不固定，被稱為「最有個性的媽祖」。此外，由於神轎轎頂覆蓋粉色布簾，加上進香期間移動快速，因此也有「粉紅超跑」之稱。