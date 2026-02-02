2026白沙屯媽祖進香時程出爐！ 「粉紅超跑」4月12日深夜起駕展開急行軍

白沙屯媽祖聖意裁定今年將於國曆4月12日深夜11時55分正式起駕出發。（翻攝自白沙屯拱天宮臉書）

全台矚目的宗教年度盛事「白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香」期程，今（2日）由值年爐主擲筊請示，正式揭曉2026丙午年的進香時間。在信眾與網友的熱切關注下，媽祖聖意裁定將於國曆4月12日（農曆2月26日）深夜11時55分正式起駕出發。今年特別的是「爐主媽」也將首次隨行，消息一出隨即引發廣大香燈腳討論，預期報名人數將再攀高峰。

2026白沙屯媽祖進香路線與時程如何安排？

根據擲筊結果，今年進香之旅為期8天7夜，行程相當緊湊。活動序幕由4月9日（農曆2月23日）子時掛起「頭旗」展開，4月12日深夜登轎起駕後，預計4月16日抵達雲林北港朝天宮，並於翌日（4月17日）凌晨12時10分舉行最重要的進火（刈火）儀式。回程則定於4月20日下午4時10分返抵白沙屯拱天宮。相較於去年的10天9夜，今年的8天行程對信徒的體力與耐力無疑是一大挑戰，也讓這趟「粉紅超跑」之旅更具急行軍的意味。

廣告 廣告

根據擲筊結果，今年進香之旅為期8天7夜，行程相當緊湊。（翻攝自拱天宮直播）

為什麼白沙屯媽祖進香被稱為「粉紅超跑」？

白沙屯媽祖進香之所以名聞遐邇，關鍵在於其「無固定路線」與「移動神速」的獨特傳統。由於進香路徑全由媽祖鑾轎指引，且常有急行軍的驚人速度，加上鑾轎頂部覆蓋著顯眼的粉紅色布簾，信眾便親暱地稱之為「粉紅超跑」。

這項延續200年的無形文化資產，最吸引人之處在於其神祕性，跨越苗、中、彰、雲四縣市的數百公里路途中，媽祖會帶領香燈腳走進田間小徑或涉水過河，體現了信眾對信仰最純粹的隨行與託付。

參加2026白沙屯媽祖進香報名時間是什麼時候？

隨著進香人數連年突破新高，去年甚至湧入近33萬人參與，拱天宮也同步宣布了今年的報名資訊。有意參與的信眾可於國曆3月11日起至4月9日止，親自前往拱天宮報名，受理時間為期1個月。

廟方提醒，雖然現在科技發達，信眾可以透過官方直播或「白沙屯媽祖GPS定位APP」即時追蹤鑾轎位置，但親自踏上征途的感受仍無可取代，也呼籲香燈腳們提早準備雨具、常備藥品，並保持謙卑的心態，尊重沿途居民與維護環境整潔。

這場被譽為「台灣宗教百景」的文化洗禮，不僅是體力的磨練，更是心靈的共振。無論是老牌香燈腳還是新手信徒，都能在4月這場為期8天的粉紅風暴中，感受到台灣最溫暖的民俗生命力。

更多鏡週刊報導

想買先看你家住哪！ 愛馬仕店員肉搜客戶內幕曝光：沒過這關「柏金包永遠沒貨」

豪門醜聞+1！才爆淫魔案哈佛前校長戀情 中國名媛當二奶「瞞元配辦滿月酒」

「搔我的X！」挪威王儲妃爆與淫魔有染！曖昧對話曝光 兒涉性侵案醜聞連爆