2026白沙屯媽祖4/13起駕3/11起報名 進香路線行程表、直播、目前位置、GPS App一次看

2026白沙屯進香路線怎麼走？2026白沙屯媽祖進香自4月13日起啟駕，4月20日回到拱範宮，近年來白沙屯媽祖進香蔚為風潮，去年報名人數飆升超過30萬人。今年白沙屯媽祖路線怎麼去？白沙屯媽祖GPS APP要去哪裡下載？參與不了的話，有線上直播可以看嗎？白沙屯媽祖進香住宿地點有哪些？白沙屯媽祖進香禁忌又要注意什麼？關於白沙屯媽祖進香你可能想問的問題，Yahoo奇摩新聞編輯室都整理好答案，一起來看看吧！

2026白沙屯媽祖進香路線

白沙屯媽祖進香具有「徒步」、「無固定日期」及「無規畫路線」等特色，每年進香日期不固定。

2026年白沙屯媽祖進香自4月13日出發，預計4月17日抵達北港，但4月20日下午4點就要返回白沙屯拱範宮，回程採急行軍。

2026白沙屯媽祖在哪裡直播

白沙屯媽祖抵雲林北港朝天宮 數十萬人夾道迎接 苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖3日中午抵達雲林縣北港朝 天宮，在數十萬人夾道下，民眾高喊「進喔！進 喔！」媽祖鑾轎駐駕。 中央社記者姜宜菁攝 114年5月3日

2026白沙屯媽祖進香GPS APP定位

既然進香路線不固定，該怎麼找到媽祖所在的位置呢？若想臨時加入隊伍，或是想找到神轎精準位置，建議在手機上安裝GPS定位App。目前有GPS系統有兩套：

GPS會在進香前一天開啟，除了顯示位置之外，還有接駁資訊、交通共乘，以及涼水、廁所、住宿等等實用資訊。

2026白沙屯媽祖進香直播

進香期間，拱天宮官方臉書粉絲頁、官方YouTube頻道，以及民間的白沙屯媽祖網路電視台將提供直播，即使無法親自參與進香，信徒也可透過直播畫面感受進香的氛圍，Yahoo奇摩新聞也會每日跟著進度參與直播。

2026白沙屯媽祖進香出發時間、行程表

根據「白沙屯拱天宮」官方臉書粉絲專頁，2026年白沙屯拱天宮天上聖母往北港朝天宮徒步進香的日程表如下表：

白沙屯媽祖受理報名北港進香：3月11日（三）至4月9日（四）

白沙屯媽祖進香啟駕：4月13日（一）

白沙屯媽祖抵達北港日：4月17日（五）

白沙屯媽祖回宮日：4月20日（一）

2026白沙屯媽祖進香報名方式

2026年報名方式尚未出爐，若官方公布，Yahoo新聞將第一時間公布，以下為去年相關報名資訊先提供參考：

個人報名（徒步進香）

個人報名（10天步行專用遊覽車）

團體報名遊覽車

請洽拱天宮服務台037-792058

自行參與進香

你可能好奇，參與進香是否一定要報名？其實沒有一定，民眾也可以選擇自行參與進香，只要遵守進香規矩並尊重當地文化，參加進香都是受到歡迎的哦！

最大的差別在於，報名的信眾名字會寫在「吉祥文疏」中，在進火儀式中稟告媽祖，以祈求護佑平安與吉祥。這些疏文會焚化在萬年香火爐中，最後將香火舀入火缸，用香擔徒步挑回白沙屯。根據拱天宮的說明，許多虔敬的信眾，即使家人無法隨團徒步，也會代為報名，以便在刈火儀式中為家人祈求平安。

此外，自行開車、騎車參與進香的民眾，為方便隊伍識別，可以另外添購車輛用的進香物品，包含：

車輛用進香紅布條：100元／條。（可固定於參與進香的車輛外部)

三角黃色車旗：50元／支。(建議自行車、機車、三輪車、手推車等車輛使用)

2026白沙屯媽祖進香行前須知

出發前，需茹素或早齋3天

放頭旗之後，欲參與徒步進香的白沙屯人依照當地習俗，要連續吃三天早齋。白沙屯媽祖婆網站建議，進香前以虔誠信念進行三天的齋食，除淨口淨身之外，更具淨心之意。自進香出發當日起，即可開葷，維持進香體力。

家有喪事者，避免參與進香

服喪守孝期間，不適宜參加進香活動。傳統上有親人過世「對年」的服喪禁忌，即家屬往生後一週年之前，不可參加宮廟進香活動、祭拜神明，或鑽神明鑾轎等行為皆不適宜。

勿觸摸神轎，以示尊重

進香期間的任何時刻，勿碰觸媽祖鑾轎，以示對媽祖的尊重。另外，媽祖行轎有時轎勢激烈，請主動騰出空間，不要簇擁在神轎旁，給予大轎班行轎空間，讓媽祖安心擇路，避免因人潮擁擠造成危險。

香燈腳是媽祖的人間兵馬，勿鑽轎腳

報名進香的香燈腳，其姓名已寫在吉祥文疏上，象徵媽祖的人間兵馬，請勿「鑽轎腳」，並將此機會留給沿途的當地民眾。

2026白沙屯媽祖Q&A

白沙屯媽祖想走哪裡，轎班人員如何感應？

你或許好奇，白沙屯媽祖進香的路徑不固定，走哪條路到底怎麼決定的？媽祖是怎麼傳達旨意給身穿「勇字黃甲」的抬轎者呢？其實白沙屯媽祖徒步進香的行進路線，是依照媽祖「行轎」來決定，也就是說，透過行轎采動神轎，信徒可以看見神轎時而左右擺盪，時而上下跳躍，有時擇定方向前進之後，還會轉彎大迴旋。扛轎的大轎班成員必須心無旁騖，悉心感受媽祖的意願動向，來決定進香隊伍的動靜行止。

媽祖行轎通常會在重要路口，以及經過合適的停駐駕點時發生。不過，由於近年進香人數暴增，神轎周圍擠滿熱情的信徒，媽祖的行轎自由度大受影響。因此，參加進香的民眾，切勿擠在大轎邊，妨礙轎班人員，影響媽祖婆自由揮灑哦！

白沙屯媽祖為何暱稱粉紅超跑？

不知道讀者朋友是否聽過，白沙屯媽祖有「粉紅超跑」的暱稱？拱天宮廟方解釋，這個稱號的由來與2013年進香途中發生的一件趣事有關。當時，媽祖大轎駐駕於BMW汽車彰化昌一服務中心。進入展示中心後，媽祖的鑾轎來到白色寶馬BMW前面行轎，示意其讓位，隨後「倒車入庫」，停在豪車的位子上。因媽祖鑾轎的轎頂覆蓋一塊粉紅色的遮雨布，加上進香速度敏捷，猶如超跑，因此有了粉紅超跑的稱號。歌手林姍演唱的《粉紅超跑》一曲，更被信徒視為白沙屯媽祖進香戰歌。

急行軍是什麼意思？

由於進香去回時間不固定，2026白沙屯媽祖徒步進香為8天7夜，但根據香燈腳來開講資料指出，在現有紀錄裡，進香最短總天數為6天，最長天數則為12天；如果只看單程，最短為2天，最長則為8天。也就是說，從白沙屯到北港去程約135公里到150公里的路途，且抵達北港通常於中午入廟，故實際時間約在36小時左右。快速的徒步行程，香燈腳稱其為「急行軍」。

根據白沙屯媽北港徒步進香文化年刊資料指出，「急行軍」是近一、二十年才流傳在香燈腳之間的名稱，從1996年有記錄至今，媽祖急行軍共有12次，包括7次去程與5次回程。今（2025）年去程也是急行軍行程，白沙屯媽祖將於5月1日至5月2日午夜啟駕出發，5月3日就要抵達北港，預計於37小時內從白沙屯直衝北港。

急行軍特色是受時間限制，媽祖大轎不駐駕過夜，也就是過程中沒有「落馬」。香燈腳無法充足休息，對於體力、意志力是一大考驗。台17線西濱公路是急行軍必經之路，由於這條路距離最短、速度最快，從彰化伸港、線西、鹿港、福興、芳苑、大城，到雲林麥寮、東勢、元長，一路抵達北港。文化年刊形容，「毅力與體力的糾結，都發生在這條路上」。

2026白沙屯媽祖進香擇日如何進行？

依白沙屯當地的慣例，每年農曆12月15日（2025年為國曆1月14日）會進行擇日，決定隔年往北港進香的日期。由值年爐主透過向媽祖「跋杯（又稱擲筊）」的方式進行，每一項目以三個聖筊為準。擇日過程先決定進香月份，再決定「起駕、進火、回宮」三個日期（並依此推算放頭旗與開爐日期），隨後，再向媽祖請示放頭旗、登轎、起駕出發、進火、回宮及開爐的時辰。

2026白沙屯媽祖進香重要儀式與期程

Yahoo奇摩新聞編輯室統整白沙屯拱天宮《白沙屯拱天宮簡介》廟方資料、文化部《圖解導覽白沙屯媽祖進香》等相關資料，帶您了解白沙屯媽祖進香重要期程所代表的意義。

放頭旗（4/10 農曆2月23日）

放頭旗是白沙屯媽祖進香的開場，簡單來說，就是由負責人將頭旗固定在廟前的龍柱上，供信眾參拜。此舉代表媽祖調兵遣將，並召告四方進香活動已揭開序幕。白沙屯拱天宮會在媽祖進香前三天舉行放頭旗儀式。白沙屯的民眾也會將去年收起的進香旗取出，拿到拱天宮向媽祖參拜，把進香旗在香爐繞三圈，並持一炷香回自家廳堂，插在神明的香爐中，稱為「開旗」。

放頭旗之後，欲參與徒步進香的白沙屯人，依照當地習俗要連續吃三天早齋。每天傍晚家家戶戶會攜帶進香旗，並準備豐盛供品菜餚，至於竹籃內以扁擔挑到拱天宮來祭拜，稱之為「犒軍」，目的是為了祭拜一路護持的媽祖兵馬，祈求進香一路平安。

登轎（4/13 農曆2月26日）

白沙屯媽祖往北港進香前，會由媽祖遴選的婦女進到供奉媽祖的神房內，以「茉草水」為其淨身沐浴、換上新製的蟒袍與弓鞋。出發前，拱天宮會舉行隆重的祭典，包含獻茶、獻香、獻酒、獻牲、獻果、獻帛、獻花等程序，並恭讀疏文、誦經、全體行三跪九叩大禮。等到擇訂的登轎吉時，拱天宮工作人員會將媽祖神轎移到拜殿，並恭迎白沙屯媽祖登轎安座，待一切準備就緒後進行行轎，停在拜殿等待吉時出發。

出發（4/13 農曆2月26日）

吉時一到，由值年爐主執掌頭旗率先出發，當爐主執頭旗至台一線後就算「出庄」，此時會正式將頭旗交由專門職掌頭旗的頭旗組組長，往北港進香的路前進。而媽祖的神轎會跟著跨出廟門，依過往慣例，神轎會先行至白沙屯火車站一帶以行轎的方式選擇戲台地，做為回鑾入宮前媽祖神轎停駕看戲之用，白沙屯人稱之為「媽祖踏戲棚地」。

到北港（4/16 農曆2月29日）

媽祖神轎經過多日長途跋涉抵達北港近郊，依例會在距離北港朝天宮三里外的新街里「北辰派出所」停駕休息。部分白沙屯人會搭乘遊覽車直接到北港迎接媽祖，此時，白沙屯三十六執士、北港朝天宮報馬仔，以及當地各陣頭會在北辰派出所外集結迎駕，形式上有在北港鎮外整軍待發的意涵，一同進入北港朝天宮。

媽祖神轎駐駕北港朝天宮後，白沙屯人會清潔沐浴，換上乾淨衣物，於午後三點（2021年疫情起改由媽祖入廟後隨即進行）再度齊聚朝天宮參加俗稱 「拜天公」的謝天祭儀。首次參加拜天公的香燈腳，須做到 「透底新」，意即沐浴後換上全新的衣服，包括個人貼身衣物，以表示對上天及媽祖的崇敬。

進火儀式（4/17 農曆3月1日）

進火（又稱刈火）儀式是整個進香活動中最重要的時刻。儀式開始時，會恭迎媽祖到朝天宮正殿的神桌上，儀式由朝天宮的住持法師主持，取朝天宮內終年不滅的光明燈引燃金紙到「萬年香火爐」中。過程中，住持法師會誦念經文並恭讀吉祥文疏，而拱天宮執事人員則會誦讀進香人員名冊，以祈求聖母庇佑。

待擇定的良辰吉時一到，會響起「進喔！進喔！」的吶喊聲，法師口中一邊誦唸祝禱詞，並三次勺取「萬年香火爐」中的聖火到拱天宮的火缸中，最後置入香擔，在香擔門扉貼上封條符令。裝有香火的香擔與媽祖神像陸續被恭迎通過「萬年香火爐」上，即完成整個進火儀式，媽祖隨即登轎，踏上北返歸途。

回宮安座（4/20 農曆3月4日）

進香隊伍返抵白沙屯前一晚，依循往例會在現今苗栗通灣里（通霄灣）駐駕過夜，接受當地信眾膜拜。多數白沙屯人會先行返家，為隔日媽祖回鑾作準備。對白沙屯人來說，媽祖回宮是最重大的年度節慶，不僅各宮廟要準備輦轎、大轎來迎接，家家戶戶也會準備點心慰勞進香客，讓平時安靜的白沙屯熱鬧起來。

開爐（5/1 農曆3月15日）

媽祖回鑾12天後，拱天宮執事人員會舉行祭拜儀式，媽祖神房紅色布幔掀開，睽違已久的媽祖容顏再度重現，執事人員會從神房中取出從北港取回的香火，分別添入廟中各殿香爐中，稱為「開爐」。開爐後，進香使用的火缸與頭旗再度被收入媽祖神房，至此完成一年一度的進香活動。

白沙屯人會在開爐後，準備湯圓（取圓滿之意）或鮮果，持進香旗到拱天宮焚香稟明完整參加進香，祈求媽祖福蔭全年平安順遂。參拜結束，持進香旗連同一炷香在正殿香爐上繞三圈過爐，將該炷清香帶回插在家中香爐，並將進香旗妥善收藏於廳堂潔淨處，待明年進香再度取出使用。

