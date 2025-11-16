2026百里侯選戰增溫 藍白黨魁下週會面聚焦聯合治理想法

國民黨主席鄭麗文（左）將與民眾黨主席黃國昌（右）於下週會面。（圖／黃耀徵攝）

2026地方縣市長選舉將於明年11月28日登場，民進黨選舉對策委員會近期啟動徵召與初選登記作業，綠營地方人事布局已全面開跑。外界也關注，國民黨與民眾黨是否可能將國會合作模式，延伸至地方百里侯選戰。對此，民眾黨主席黃國昌今（16）日透露，下週將與國民黨主席鄭麗文會面，討論兩黨合作方向。

在藍白合作成為2026選戰熱議話題之際，新任國民黨主席鄭麗文如何平衡在野整合與黨內地方諸侯勢力，成為外界關注的焦點之一。昨在民眾黨台北市議員張志豪父親公祭場合上，鄭麗文、黃國昌與深陷京華城案爭議的民眾黨創黨主席柯文哲罕見同台，引發關注。

廣告 廣告

不過，三人並未在現場針對任何合作議題多做著墨。鄭麗文僅在事後向媒體透露，國民黨新團隊已與民眾黨保持聯繫，雙方將在近期展開正式會談。不久後，黃國昌今日上午出席《聯合政府的理論與實驗—地方政府聯合治理初探：基隆經驗》論壇，並證實兩黨將於下週碰面。

黃國昌進一步指出，自鄭麗文當選國民黨主席後，雙方多位黨務主管已有多次接觸。他透露，雙方會面將全程公開，希望讓外界清楚了解國民黨與民眾黨在「聯合治理」與「讓台灣變得更好」等合作面向上的思考與方向。

他強調，藍白合作已有相當基礎與經驗，未來可以在現有基礎上進一步推進。目前尚無必要進入細節，若有心要讓台灣更好，民眾黨都保持非常開放的態度，本於最大的誠意和善意，市民最關心的還是政策牛肉。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話

台大大氣系學生「預言颱風假翻車」放鴿子！ 400人苦等雞排珍奶：失望

館長認手機藏私片！他直播自清爆哭「我是受害者」 反控前員工設局勒索：他們就是為了錢