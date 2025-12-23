2026的第一道光從蘭嶼升起！ 全台日出日沒時間一次掌握

蘭嶼為2026年元旦最早可見曙光地點，吸引不少遊客計劃跨年夜登島迎接曙光。（示意圖／Pixabay）

2025年即將畫下句點，許多民眾已開始規劃跨年行程與迎曙光活動。中央氣象署今（23）日公布今年12月31日全台日沒與2026年元旦日出的時間表，其中本島最晚日落時間為傍晚5時25分，出現在台南市七股海堤；而隔日最早曙光則將於清晨6時33分自台東縣蘭嶼升起，本島平地最早日出則是6時35分的屏東恆春龍坑。

中央氣象署公布2025年底與2026年元旦全台各地日出日沒時間。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，除了蘭嶼與龍坑，還有多處觀賞元旦日出的熱門景點。例如，新北市金山跳石海岸適合觀賞日出從基隆嶼升起的畫面；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘，可見太陽自龜山島後方升起；台東縣的加路蘭遊憩區可望見日出從綠島躍出；而東南部的大武濱海公園則可見太陽從蘭嶼方向升起。

廣告 廣告

氣象署說明，公布的日出與日沒時間，是以大氣條件平均、觀測者在地平線位置觀察太陽圓盤上緣與地平線交會的時刻為基準。然而實際觀測上，由於大氣折射率會因天候或地形高低略有變化，因此日出可能略早，日落則可能稍晚。

此外，氣象署提醒，日出前與日落後的短暫時段，天空常會出現迷人的「曙光」與「暮光」景象，這是因為太陽雖尚未露出或已沒入地平線，但地球高層大氣仍可反射部分陽光至地面，使得天空未完全黑暗，這段過渡期即為「曙暮光（twilight）」，也是許多攝影愛好者取景的理想時段。

氣象署也提醒，公布的地點為示意性推薦，實際上台灣各地仍有許多適合觀賞日出與日落的絕佳地點，建議民眾可參考所在地鄰近景點，並提前數分鐘到場，以免錯過曙光升起的關鍵時刻。

氣象署提醒，實際日出日沒時間可能因地形與大氣條件略有差異，建議提前抵達觀賞。（圖／氣象署提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王ADEN遭轟公審女學生 台北跨年演出慘被取消

獨／無辜騎士成張文刀下魂 民眾獻花見姊姊深夜帶威士忌祭悼痛哭

為乾妹出頭犯割喉案！高院二審判決出爐 法官怒加重刑期