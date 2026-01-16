2026直播產業洗牌，團播時代來臨！「信任經濟」全面爆發，KK老師「破風星計畫」保障月薪機會

進入2026 年，直播產業從單打獨鬥邁向團播時代。傳統「個播」已不再是主流，取而代之的是強調「情緒價值」與群體「社交共感」的信任經濟。並且，消費者更傾向透過主播傳遞的真實溫度與即時互動建立社交連結。

直播教母 KK 老師（何鎧伃）指出：「2026 年的直播不再只是個人賣藝，而是一個滿足消費者情感需求與『尋找同溫層』的大型社交空間。」

核心競爭力：拋棄表演，強調真實的「人設力」

在流量碎片化的時代，成功的關鍵在於觀眾對主播價值觀的認同與信賴。

信任即轉換： 成功的關鍵在於「人設力」，2026年的觀眾極度反感「照稿演出」，唯有真實的互動才能建立長期黏著。

素人的共感優勢： 素人直播主不用追求完美表演，優勢在於能與觀眾建立像朋友般的信賴關係。

情感社交滿足的空間： 直播不再只是純看，更是一個滿足消費者情感需求與「找同溫層取暖」的社交空間。

該如何運用 AI 科技實現「時間槓桿」？

針對大眾最擔心的產能問題，KK老師引進 AI 科技賦能，強調「直播是靈魂，AI 是槓桿時間」。雖然堅持全真人直播能夠確保溫度，但透過 AI 系統能讓內容產能提升 3 倍，讓主播從繁雜素材中解放：

AI 生成腳本與企劃： 運用提示工程將 5 小時的企劃縮短至 30 分鐘，實現「會說就能成交」的標準流程，讓主播專注於情感連結。

素材製作效率增強： 快速產出高品質社群圖片、影片及複製人短影音。即使主播不在鏡頭前，社群依然能持續產生流量，省去高昂拍攝成本。

流量穩定續航不斷電： 利用 AI 複製人短影音 24 小時預熱導流，確保社群黏著度，讓真人直播間在開播瞬間即擁有高精準受眾。

直播教母KK老師：擁有超過20年造星經驗的掌舵者

KK 老師之所以能成為「造星計畫」的掌舵者，源於跨越娛樂與電商的雙棲資歷。她曾任職於吳宗憲公司、三立藝能，擁有超過 23年演藝經紀與 14年直播實戰經驗，是台灣首位引進娛樂直播的先驅。

輝煌紀錄： 旗下最高曾簽約2,000 名主播，累計孵化全球 17,000名學員，創造38 億台幣的業績。

實戰權威： 過去曾擔任中國「網易BoBo」台灣總代理，成功將多位素人推向月入 400 萬巔峰，奠定「直播教母」的地位。

【破風星計畫】直播男女團海選，實現你的變現任意門

為了應對明星級「團播」的新風口，KK 老師正式啟動【破風星計畫】，以「藝人規格」招募有志站上舞台的明日之星。

招募對象： 18 歲以上，不論唱歌、跳舞或具備鏡頭魅力，無經驗可重點是「肯努力」。

保障制度：保障「月薪+抽成」，每天工作 4-6 小時，主播安心練功沒煩惱。

夢想路徑：提供專業培訓 × 團體打造 × 直播出道。這不是在教你追風，而是運用 KK 老師的造星系統，讓你成為站在風口前的「破風者」。

專業級待遇： 提供免費妝髮、服裝、知名舞蹈老師培訓，更有專屬製作人跟播與主持人炒熱氣氛。在千萬打造的七間攝影棚中，主播能享受比傳統藝人更優渥的資源。

想獲取更多直播課程資訊，歡迎加入《破風者展娛文創股份有限公司》Line諮詢：https://bby.news/我想了解更多直播課程

