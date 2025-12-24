2026眼影盤推薦！淺色眼影怎麼畫乾淨又顯色，眼妝技巧必學





2026春季彩妝，淡淡淺色眼影優雅又顯氣質！但淺色眼影最怕顯髒不顯色，該如何把淺色眼影畫得清透乾淨呢？來分享化妝小秘訣！

淺色眼影乾淨顯色化妝小秘訣

淺色眼影乾淨顯色化妝小秘訣圖片來源：IG@張員瑛、趙露思

淺色眼影或色彩較為清透的眼影，該如何顯色並保有乾淨妝容？如果是照慣例先用接近杏色的眼影打底，其實很容易吃掉色彩、一抹就掉色！想讓眼妝乾淨清透又持色，試試這個小秘訣！

1.上完粉底之後，先在眼皮上用一個淺色遮瑕，少量去鋪一層遮蓋眼周暗沉。

2.定妝避開眼褶以下部位，在眼褶以上正常定妝。

3.使用刷毛較蓬鬆的眼影刷，將淺色眼影均勻暈染，這樣畫出來的眼妝，更顯色也更持妝！

2026眼影推薦：SUQQU 晶采潤色顏彩液/晶采盈緻眼彩盤

2026眼影推薦：SUQQU 晶采潤色顏彩液 6色 NT.1,750、晶采盈緻眼彩盤 NT.2,600圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

2026眼影推薦：SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 NT.2,600圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

SUQQU的調色就是優雅高級的代名詞！眼影盤以「櫻梅桃李」4種花朵盛開、帶著清透浪漫色彩，每種顏色珠光效果皆不相同，單用或疊加都能創造溫柔或深邃、洋溢春光的細緻眼妝！多功能的顏彩液也超推～質地濕潤且富有透明感，用指腹簡單就超好暈染上妝，可當眼頰彩、打亮修容，或是妝前乳提亮，最推#01淡雅薰衣草紫，能賦予肌膚透明感，#02棉花粉紅為臉頰創造幸福紅暈感。

2026眼影推薦：RMK明眸眼影液/立體調色眼盤

2026眼影推薦：RMK明眸眼影液 6色 NT.1,400、立體調色眼盤 2色 NT.2,150圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

刻意收斂彩度、帶著些許懷舊氛圍的柔和色彩，就是RMK春季帶來的「Blooming Echoes」，如花朵初綻般帶著透明感，濕潤光澤與和諧的層次之美。最令人讚嘆的就是《明眸眼影液》，濕潤質地能均勻延展、輕鬆調整色澤濃淡，完美地服貼眼周肌膚，暈染開的光澤感細膩高級！推薦#02塵灰玫瑰、#05花漾粉紅色調，都是適合亞洲膚色的裸膚色揉入溫柔的粉紅光暈。

2026眼影推薦：RMK 立體調色眼盤 2色 NT.2,150圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

RMK《立體調色眼盤》則推出2款新色，裸棕╳藕紫細緻高雅、銀棕色可用於日常、亦能在派對點亮眼妝！珠光細緻、色澤清透，即使是深邃色也不怕下手過重，讓眼妝自帶乾淨輕盈透明感，就是RMK眼影盤最厲害的地方。

2026眼影推薦：Sisley 植物光燦高訂四色眼影

2026眼影推薦：Sisley 植物光燦高訂四色眼影，2款 NT.3,950圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

講究「養膚彩妝」的Sisley，在聖誕節、新年派對季，推出《植物光燦高訂四色眼影》，注入山茶花油與辣木油，讓粉體絲滑延展、保濕抗氧化！集結緞面、亮面、霧面質地和粉轉霜科技，一抹即能飽和貼膚、持久顯色！

2026眼影推薦：Sisley 植物光燦高訂四色眼影，2款 NT.3,950，左#晨曦玫瑰、右#裸光之境圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

喜愛細緻柔美玫瑰色眼妝，必收#晨曦玫瑰，柔和的微甜粉紅加深玫紅色，並以星鑽細閃光澤點亮眼妝，在優雅中綻放耀眼氣場！另有#裸光之境色選，匯集4種大地色打造眼妝深邃感，無論是清透裸妝或晚宴煙燻妝都能一盤完成！

2026眼影推薦：嬌蘭 高訂深邃四色眼影盤緹花丹寧限定版

2026眼影推薦：嬌蘭 高訂深邃四色眼影盤緹花丹寧限定版，NT.3,520圖片來源：嬌蘭

迎接春天，令人聯想到丹寧的輕鬆隨興，嬌蘭以循環丹寧為靈感，攜手永續平台Nona Source推出緹花丹寧系列，將高訂工坊剩餘的布料循環再利用！紅寶之吻唇膏、四色眼影盤、幻彩流星蜜粉球都換上了這次高訂緹花丹寧設計，兼具奢華與時髦鬆弛感！眼影盤納入閃耀的丹寧藍色、古銅與金色、柔霧花瓣粉色，集結丹寧與鉚釘與扣飾的亮澤色調，和春日的浪漫花朵元素，粉╳古銅金適合日常甜美深邃眼妝，藍╳古銅金又是另一種大膽搶眼的眼妝嘗試。

