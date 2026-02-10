2026眼霜推薦！韓國化妝師分享idol眼周按摩手法





眼周是最提早洩漏年齡的區域！這也是為什麼大家都說「眼部保養要趁早」，預防紋路生成、比淡化皺紋更容易！這篇就來分享韓國化妝師傳授的Idol眼周按摩拉提手法，還有2026年最新高效眼霜推薦。

韓國化妝師分享Idol眼周保養手法

韓國化妝師分享Idol眼周保養手法圖片來源：海敏

韓國化妝師海敏表示，每次幫idol化妝，都能明顯感覺到她們的眼周肌膚很平滑緊緻、不會積線卡粉，她分析idol眼周保養最重要在3關鍵：淡化紋路、眼尾提升上揚、預防眼下鬆弛水腫，針對這3點改善，她也分享了平常使用眼霜的按摩拉提手法！

廣告 廣告

韓國idol眼周按摩手法：

1.由內而外畫圈按摩。

2.用中指和無名指從眼尾帶到太陽穴。

3.分別從眉尾、眉中、眉頭向上滑至額頭。

2026眼霜推薦：嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜

2026眼霜推薦：嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜，15ml NT.3,400圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

嬌蘭將三種黑蜂蜂蜜修護能量提5倍，推出《皇家蜂王乳青春提拉眼霜》！質地如蜂蜜般的細滑觸感輕盈無負擔，卻一抹就有拉提感！採用尖端包覆式科技有如隱形拉提網，搭配高低分子玻尿酸，能對乾燥、細紋有著顯著的澎潤豐盈改善！黑蜂蜂蜜與蜂王乳則能深層修護肌膚、強化屏障力，塗抹後輕輕按摩魚尾紋、眉間紋，持續使用2個月就能明顯感到肌膚緊實平滑！

2026眼霜推薦：DARPHIN 深海翡翠蘊活緊塑眼唇霜

2026眼霜推薦：DARPHIN 深海翡翠蘊活緊塑眼唇霜，15ml NT.5,500圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

DARPHIN頂級系列憑專利技術「CDP超塑修護酶」精準對氧化損傷進行修復，搭配深海翡翠綠藻萃取與複合胜肽有感澎潤，搭載麻省理工學院合作的超導傳送技術，高活性、高滲透、長效穩定，從肌底全面支撐結構、緊緻輪廓！緊塑眼唇霜能針對紋路區域，幫助撫平眼周紋路和法令紋、木偶紋，連唇紋也能一起照顧！質地潤澤、細緻包覆宛如敷上眼唇膜，大推在夜晚黃金時間深層修復！

2026眼霜推薦：資生堂 激抗痕亮采緊緻ACE眼霜

2026眼霜推薦：資生堂 激抗痕亮采緊緻ACE眼霜，15ml NT.3,100圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

資生堂繼#A醇小熨斗之後，又推出#A醇ACE眼霜！發現由日本赤松松果萃取出的活性成分，能阻斷老化訊號、促進代謝，搭配珍稀核心成分「緋紅花緊緻活萃」和緩釋型A醇，能在肌底激活膠原蛋白、撐起彈性結構，精準回填淚溝與眼周凹陷！眼霜質地絲滑細緻無負擔，醫美術後可用，還能延長科技美容效果！

資生堂宣佈Lisa正式成為小紅瓶代言人圖片來源：資生堂

資生堂國際櫃近日也發佈重磅消息，邀請Lisa正式成為新一任《紅妍山茶花修護精華》全球代言人，Lisa表示自己一直都是SHISEIDO忠實粉絲，小紅瓶專注於強化肌膚，而不是對抗年齡的理念，一直是她日常不可或缺的產品之一！自2014年上市以來，資生堂小紅瓶已於全球累積榮獲超過 331 項美容大獎，「珍稀山茶花活酵萃取精華」能有效延緩50%以上肌膚老化速度，實現透亮光滑的好膚質。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

「動態肌能復位」重塑緊緻輪廓！2026進階頂級保養不要等到40歲

玉澤演困惑「搭公車上新聞」！親切分享包包必備小物