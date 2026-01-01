2026睫毛膏推薦｜零技巧也能刷出根根分明的濃密睫毛
2026 年的睫毛膏趨勢，明顯朝向「輕盈不厚重、刷感精準、妝效可疊加」發展，不論是日常上班、約會通勤，還是需要長時間撐場的活動妝容，都能找到對應選擇。《美麗佳人》整理 20 款 2026 年度睫毛膏推薦清單，同步解析刷頭類型、正確刷法與常見問題，幫你快速選到最適合自己的一支，新的一年一起當電眼美眉！
2026 睫毛膏推薦清單 1：迪奧絕對搶眼濃密睫毛膏
迪奧絕對搶眼濃密睫毛膏全新管身飾以 DIOR 經典藤格紋設計，展現品牌標誌性的高訂美學。搭載專業 8 字型刷頭，結合長短刷毛設計，能精準包覆每一根睫毛，從根部打造濃密立體效果。配方主打 24 小時 持久定型、不易暈染，還添加維他命原 B5，於上妝同時滋養並強韌睫毛。輕刷就可以濃密增量 +440% 的視覺效果，呈現根根分明、濃密捲翹的纖長美睫。
2026 睫毛膏推薦清單 2：香奈兒完美比例濃密防水睫毛膏
只需輕輕一刷，就可以讓睫毛瞬間展現纖長、濃密且豐盈的立體效果。濃郁顯色配方能完整包覆每一根睫毛，雙眼輪廓更加明亮有神，防水抗潮設計確保妝效一整天依然俐落持久。精心研創的刷頭與配方完美結合，香奈兒獨家專利刷頭由精密圓盤狀刷毛層疊而成，能從睫毛根部緊密包覆上色。搭配快乾配方，可以隨心疊刷塑造理想濃密度，同時兼具防水抗潮與輕鬆卸除的使用體驗。
2026 睫毛膏推薦清單 3：YSL 奢華款3D耀黑睫毛膏
YSL 奢華款 3D 耀黑睫毛膏突破傳統睫毛膏框架，結合全新刷頭技術與濃密配方，打造捲翹、濃密且根根分明的立體眼妝效果。配方融合來自 YSL 摩洛哥花園的胡桃木精萃 與 摩洛哥堅果油，在上妝同時呵護睫毛，使睫毛看起來更顯柔韌有光澤。
2026 睫毛膏推薦清單 4：BOBBI BROWN 濃翹大眼睫毛膏
BOBBI BROWN 濃翹大眼睫毛膏裡面的濃睫明眸睫毛液蘊含高濃度纖維與深邃炭黑配方，能為睫毛帶來顯著的濃密、豐盈與增長效果。刷拭瞬間提升睫毛長度與捲翹度，使雙眼輪廓更加立體有神，綻放攝人眼神魅力。
2026 睫毛膏推薦清單 5：SUQQU 晶采3D防水睫毛膏
SUQQU 以「動態之美」詮釋睫毛表現，透過精心設計的刷型與質地，從眨眼、側視到低垂眼眸的每個瞬間，展現睫毛自然流動的立體層次。扇形延展的弧度勾勒出深邃眼神，同時賦予睫毛恰到好處的濃密感與存在度，不刻意卻耐看！
2026 睫毛膏推薦清單 6：RMK 輕柔緻密睫毛膏
RMK 輕柔緻密睫毛膏以「輕盈卻濃密」為核心概念，透過添加高狀油的液態質地，使睫毛即使細毛、短毛甚至睫毛尾端，也能均勻包覆上色，呈現根根分明的自然濃密感。質地輕柔不厚重，不易產生白霜感或僵硬感，刷後睫毛保有彈性與柔軟捲翹度，搭配防汗、防水、抗淚配方，妝效清爽持久，總共推出4 色選（Nightfall Black、Dark Hazel、Mauve Mahogany、Whisper Black）。
2026 睫毛膏推薦清單 7：ADDICTION 魅癮細緻捲翹睫毛膏，NT1,130
專為細短睫毛設計的防水型睫毛膏，即使是睫毛的細微處也能精準刷拭，打造根根分明、輕盈濃密的捲翹妝效。高服貼性的膏體結合新型態細緻刷頭，刷拭時能完整包覆每一根睫毛，在維持輕盈無重力感的同時，賦予雙睫自然濃密的份量表現！配方能完美塑型捲翹弧度並長時間維持，兼具對抗汗水的防水效果，妝感清爽不厚重，且不添加香料，打造令人留下深刻印象的魅力眼神。
2026 睫毛膏推薦清單 8：MAC 濃密煽情瞬翹睫毛膏
以高達 91% 天然萃取配方 打造的全新睫毛膏，蘊含肽與維他命 B5，於上妝同時呵護並強韌睫毛，賦予雙睫更豐盈的視覺效果。獨特 S 型螺旋刷頭 能緊密貼合睫毛弧度，從根部精準刷拭，瞬間塑造彎曲且濃密的立體睫型！刷後立即展現 165% 捲翹效果，還可以維持長達 36 小時 的持妝表現，兼具抗汗、不暈染、不脫屑、不結塊等特性，打造持久而煽情的迷人眼神。
延伸閱讀：
M.A.C在大稻埕開了獨立店！還是全球第一間禮物概念店，5大亮點一次看
2026 睫毛膏推薦清單 9：KISSME 花漾美姬 超！持久翹長睫毛膏
以持久捲翹與抗暈染表現廣受好評，主打超持久防水配方，搭配全新研發的 5mm 纖長纖維 EX，能讓睫毛根根分明、自然拉長。結合超快乾瞬間記型科技，刷後迅速定型並牢牢鎖住捲翹弧度，長時間維持立挺翹濃的睫毛妝效。特別為東方女性眼型設計的弧型刷頭，能貼合睫毛曲線、精準包覆每一根睫毛，同時富含 6 種美容液成份，上妝過程中同步滋養睫毛，打造兼顧妝效與保養的睫毛表現。
2026 睫毛膏推薦清單 10：KISSME 花漾美姬 細睫控360°零死角防水睫毛膏EX
專為細短睫毛與局部細節打造，搭載 3.9mm 三角極細刷頭，可以輕鬆刷到眼頭、眼尾與下睫毛，真正做到 360° 零死角。全新 SuperQ 輕盈防水配方 具備超防水、抗皮脂與防摩擦特性，妝效清爽不暈染。結合瞬間記型科技「持久定型 Polymer」，能全天鎖定捲翹弧度，刷感滑順、不易結塊，呈現纖長自然的乾淨睫型。配方更 3 倍升級添加 12 種睫毛美容液成份，在上妝同時細心呵護睫毛，編輯特別推薦用這支來上下睫毛！
2026 睫毛膏推薦清單 11：Maybelline 飛天翹防水睫毛膏
在北美創下 1,000 萬支銷量、全球討論度居高不下的話題睫毛膏全新登場！Maybelline 飛天翹防水睫毛膏高達 6 色色選，搭載獨家 24H 飛天瞬翹科技，質地輕盈卻能立即拉長睫毛線條，使睫毛根根飛翹揚起，視覺上彷彿無限延伸。配方中全新添加角蛋白複合物，在上妝同時深度滋養睫毛，可以讓睫毛更加強韌、捲翹，妝效可維持長達 24 小時、首創 180° 飛天睫毛梳設計，能精準梳整每一根睫毛，一刷纖長、二刷飛翹、三壓定型，輕鬆打造根根分明、吸睛有神的長翹美睫。
2026 睫毛膏推薦清單 12：CLIO珂莉奧 絕色纖翹防水睫毛膏
主打纖長與捲翹兼具的防水型睫毛膏，能精準拉長睫毛線條，打造根根分明、俐落乾淨的睫毛妝效。刷頭設計有助於從睫毛根部向上延展，輕鬆帶出自然翹度，使雙眼輪廓更加放大有神。防水配方能有效對抗汗水與皮脂，長時間維持捲翹不易暈染，呈現清爽持久的韓系眼妝印象。
2026 睫毛膏推薦清單 13：戀愛魔鏡 捲捲女爵超捲翹睫毛膏
主打高捲翹定型力的經典睫毛膏，能從睫毛根部向上刷拭，打造長時間維持的立體捲翹效果。刷後睫毛線條清楚、根根分明，妝感不易塌垂，讓雙眼輪廓更加放大有神。配方能穩定固定捲翹弧度，同時維持輕盈刷感，呈現甜美卻不厚重的眼妝印象，是戀愛魔鏡系列中深受喜愛的代表款。
2026 睫毛膏推薦清單 14：ettusais 艾杜紗 魔束捲翹睫毛膏
ettusais 睫毛膏強調自然妝效與輕盈刷感，能柔和修飾睫毛線條，打造清新、不刻意的日常眼妝風格。主打穩定捲翹與自然妝效的睫毛膏，能從睫毛根部精準刷拭，塑造整齊、向上延展的捲翹線條。刷後睫毛根根分明、不易結塊，妝感輕盈不厚重，讓眼神看起來更加清爽有精神。
2026 睫毛膏推薦清單 15：ETUDE 睫對出色終極PICK睫毛膏
ETUDE 睫對出色終極 PICK 睫毛膏主打精準刷拭與俐落定型表現，能從睫毛根部向上延展，打造根根分明、不厚重的纖長捲翹妝效。細緻刷頭設計有助於照顧眼頭、眼尾與下睫毛等細節部位，刷感好控制，新手也能輕鬆上手。配方兼顧持妝力與清爽妝感，能長時間維持捲翹弧度，不易結塊或暈染，呈現乾淨、自然的韓系眼妝印象！
2026 睫毛膏推薦清單 16：innisfree 根根分明極細睫毛膏
innisfree 根根分明極細睫毛膏主打極細刷頭設計，能精準刷拭每一根睫毛，從睫毛根部到尾端細緻包覆，即使是眼頭、眼尾與下睫毛也能輕鬆掌握。妝效自然清爽、不易結塊，刷後睫毛根根分明，呈現乾淨俐落的眼妝印象。質地輕盈不厚重，適合日常妝容與喜愛自然系睫毛表現的人。
2026 睫毛膏推薦清單 17：lilybyred 持久捲翹防水睫毛膏
lilybyred 持久捲翹防水睫毛膏主打穩定捲翹與清爽持妝表現，能從睫毛根部向上刷拭，打造自然上揚的捲翹線條。質地輕盈不厚重，刷後睫毛根根分明、不易結塊，呈現乾淨俐落的韓系眼妝效果。防水配方可有效對抗汗水與皮脂，長時間維持捲翹弧度，不易暈染，適合日常通勤或偏好自然捲翹妝感的人使用。
2026 睫毛膏推薦清單 18：rom&nd 根纖睫毛膏
rom&nd 根纖睫毛膏主打纖長與根根分明的睫毛妝效，兼顧持妝力與清爽度，透過細緻纖維配方，能自然延伸睫毛長度，讓睫毛線條更加清晰俐落。刷後妝感輕盈、不易結塊，從根部到尾端呈現整齊乾淨的纖長效果，放大雙眼卻不顯厚重。
2026 睫毛膏推薦清單 19：PERIPERA 24小時捲翹睫毛膏
PERIPERA 24 小時捲翹睫毛膏主打長效定型表現，能從睫毛根部向上刷拭，快速塑造自然上揚的捲翹弧度。質地輕盈、不易結塊，刷後睫毛線條清楚、根根分明，妝感乾淨俐落。配方具備良好的持妝力，能長時間維持捲翹不易塌垂！
2026 睫毛膏推薦清單 20：花漾美姬一刷捲翹睫毛底膏
KISSME 花漾美姬一刷捲翹睫毛底膏主打快速定型與捲翹加乘效果，刷後能即刻支撐睫毛弧度，讓後續睫毛膏更好上色、捲翹度更持久！質地輕盈不厚重，可以均勻包覆睫毛，幫助整理睫毛線條並提升根根分明的效果。再搭配後續睫毛膏使用，可以加強整體立體度與持妝表現，是想要睫毛更翹、更耐久的必備打底步驟。
延伸閱讀：
2025 Olive Young 必買彩妝清單！20款韓妞必備彩妝推薦
睫毛膏刷頭有哪些？
選對刷頭，幾乎就成功一半，不過不同刷型會直接影響妝效和操作難度，編輯精選 5 款最常見的刷頭系列做解析。
濃密螺旋刷頭
最經典的刷頭款式，能一次抓取大量睫毛，打造濃黑有存在感的眼妝。適合睫毛本身偏少、想要快速完成妝容的人。
錐形刷頭
前端較細、尾端較寬，可以精準照顧眼頭與眼尾，特別適合單眼皮或想加強細節的人。
彎月型刷頭
最符合眼型弧度的一款刷頭，刷的同時就能帶出捲翹度，對容易塌睫的人非常友善。
細梳型刷頭
刷毛密集且細，強調根根分明、不結塊的乾淨妝感，很適合日常淡妝或下睫毛使用。
球狀／短刷頭
主打局部加強，適合補刷眼尾、下睫毛或細節位置，新手也能精準控制。
睫毛膏使用步驟與建議
選對睫毛膏刷頭後，正確的使用順序能讓睫毛更捲翹、持久度也更好！下面超簡單 3 步驟讓你變成電眼美眉。
睫毛膏使用步驟 1：先夾翹再刷
用睫毛夾從睫毛根部開始分段夾，創造自然弧度，能減少後續塌睫的機率。
睫毛膏使用步驟 2：根部 Z 字刷法
刷頭貼近根部，以 Z 字左右晃動再往上帶，這個步驟可以增加附著度並避免結塊。
睫毛膏使用步驟 3：分次薄刷
刷睫毛膏的時候要避免一次沾取過多睫毛膏，分 2～3 次疊加，妝感會更乾淨。
o編筆記：在眼妝裡編輯最在意的就是睫毛！而想要睫毛一整天都維持捲翹、不塌垂，關鍵其實在「最後這一步」我自己習慣在刷完睫毛膏後，再用燙睫毛器輕輕定型，能把捲度鎖得更漂亮，也讓整體眼神看起來更乾淨有精神。
延伸閱讀：
關於睫毛的愛恨情仇！接睫毛前必須搞懂的5件事！
睫毛膏常見問題總整理
睫毛膏會不會暈染？
睫毛膏會不會暈染和配方、防水度還有個人眼周出油狀況都有關係。油眼皮或長時間帶妝者，建議選擇防水或抗暈型睫毛膏，並在刷前於眼周輕壓蜜粉，能有效降低熊貓眼機率。
睫毛膏刷頭越大越好嗎？
刷頭大小沒有絕對好壞，大刷頭適合快速刷出濃密感，小刷頭則更好控制細節。如果是新手或是睫毛本身偏短，會建議選擇刷頭較細的款式更不容易失手。
睫毛膏一定要天天卸乾淨嗎？
是的，睫毛膏如果沒有徹底卸除，容易殘留在睫毛根部，長期可能造成斷裂或掉睫。建議使用眼唇專用卸妝產品，輕敷 30 秒後再溫和卸除。
睫毛膏變乾還可以繼續用嗎？
若只是稍微偏乾，可以調整刷法減少用量；但如果是出現結塊、異味或刷感明顯不順，要直接更換，以免刺激眼睛。
敏感眼可以使用睫毛膏嗎？
可以，不過建議選擇標示低刺激、無香料或通過眼科測試的款式，並避免反覆疊刷，減少對眼周的刺激。
無論你在意的是睫毛膏刷出來的捲翹度、濃密感、持妝力，還是刷感好不好控制，只要先搞懂自己的睫毛條件與妝容需求，就能大幅縮小選擇範圍！
延伸閱讀：
5大底妝順序教學！詳細拆解步驟讓不同膚質簡單完成無暇底妝
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 2026護唇膏推薦：10款夜間修護必備，BTS金泰亨、Jimin愛用款也上榜！
● 搶先看 GA 全新空氣織法訂製「奢華柔紗訂製唇露」#特色水唇紗～精選絕美高級裸紗四色，高訂秀場「烏干紗裙調色」竟然能擦出柔紗霧光唇，美到失語必收！
其他人也在看
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 235
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 38
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
古巨基再當爸「老婆高齡57歲生下第二胎」 社群報喜超震撼
古巨基1日在社群平台報喜，宣布57歲的太太陳韻晴（Lorraine）為他順利生下二寶，他的兒子Kuson變成哥哥，喜訊一傳出震驚香港演藝圈，繼52歲生下大兒子Kuson後，再以超高齡57歲生下第二胎。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 15
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 807
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 14 小時前 ・ 18
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 117
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 219
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 10
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
專欄／史上最強陣容？ 經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級
2025年即將告一段落，2026年全球棒壇的第一件大事將是3月5日開戰的世界棒球經典賽，中華隊已經選出35人大名單，預定...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 25
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
中共「正義使命-2025」的大規模環台實彈軍演被視為劍指「美國對台軍售」的警告，加上範圍觸及台灣領海基線，區域局勢緊張一觸即發，國際社會也高度關切，除了美方國務院跨黨派部分國會議員發聲支持台灣外，日本政府也強烈重申台海和平穩定對國際社會至關重要；另外像歐盟的英...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 276
強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」 下週這天恐首波寒流
中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2
新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉
「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28