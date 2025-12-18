2026確定競選新竹市長連任？ 高虹安：拜會2黨主席後再說明

被問到明年是否有要繼續競選連任？新竹市長高虹安18日受訪表示，會再跟兩黨主席拜會後，再對外詳細說明。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安復職後首日回歸市府，上午11點馬不停蹄出席消防局行程，針對新竹市應是第1個談藍白合的地方，被問到明年是否有要繼續競選連任？高虹安受訪表示，會再跟2黨主席拜會後，再對外詳細說明。

高虹安今上午首個公開行程，出席消防局形象月曆發表記者會，並於會前接受聯訪。民眾黨主席黃國昌昨指，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情，被問到明年是否會競選連任，高虹安表示，她會先回來在市府工作後，才會陸續再跟包含像是黃國昌主席、鄭麗文主席一一地拜會與致意。

她也提到，畢竟在停職期間也經過一次大罷免，現在也復職，其實非常地感謝國民黨和民眾黨，還有包含像2位主席，還有很多的同志們，大家其實在這段期間對她的支持，還有溫暖跟鼓勵。

因此，高虹安說，剛剛所提到的這一些後續規畫，她會先跟兩個黨的主席先拜會完成之後，會再有比較詳盡跟有決定來跟大家說明。

