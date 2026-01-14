2026神級蜜粉推薦！養膚級「精華蜜粉」全能選手





現在流行原生肌，常常只上防曬隔離＋蜜粉就出門～呈現自然原生膚質、不過多的修飾，正是2026流行的清新系底妝，這時除了隔離飾底，蜜粉好不好用就很重要！編輯推薦2026用到的最新神級蜜粉，柔焦毛孔、校正膚色、細膩膚質還加潤澤保濕，根本全能級選手！

蜜粉推薦：資生堂 超聚光持光蜜粉

蜜粉推薦：資生堂 超聚光持光蜜粉，3色(上至下01、02、03)，NT.1,650圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

資生堂首度推出「精華蜜粉」！延續超聚光粉底「精華裹妝」的養膚概念，把保濕玻尿酸製成專利「玻尿酸持光粉末」，定妝持續幫肌膚補水保濕！搭配七色珍珠光學自動校色，白天的冷白光、夜晚室內黃光都能以光修飾、完美呈現肌膚最漂亮的色澤！

粉質超輕超細緻、保濕且零粉感！推出3款#01水潤光感，適合用蜜粉刷輕薄上妝，創造肌膚光澤透明感；#02清新霧感，適合用粉撲揉勻後輕拍上妝，修飾毛孔柔焦肌膚；還有日本與亞洲限定色#03月光粉，可加強校正蠟黃、提亮膚色，適合偏黃肌或做眼周暗沉細節修飾！

蜜粉推薦：嬌蘭 幻彩流星蜜粉球

蜜粉推薦：嬌蘭 幻彩流星蜜粉球 緹花丹寧限定版 NT.3,020圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

嬌蘭的明星商品《幻彩流星蜜粉球》推出2026緹花丹寧限定版，將高訂服飾的丹寧布料邊角循環再利用！粉嫩的丹寧燙金花卉盒裝捎來春天浪漫意象，色號為最暢銷的#02冷白皙色，並將綠色粉球換成全新丹寧藍粉珠，創造更清透明亮的膚色！妝感為柔焦中帶著高級光暈，實現清新柔嫩的絕美膚質。

蜜粉推薦：Sisley 植物晶萃奢養香蜜粉

蜜粉推薦：Sisley 植物晶萃奢養香蜜粉 #3粉嫩玫瑰，NT.3,450圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

提升膚質效果媲美P圖！Sisley彩妝皆加入植萃養膚成分，蜜粉也不例外！創新的微乳化技術，將Sisley獨家成分保養精粹注入粉體核心，一拍即保濕！奢養肌膚越養越嫩！3款色號分別為#1晶亮光澤，能提亮輪廓、呈現立體光澤妝感；#2清透裸霧，修飾毛孔、呈現乾淨柔焦細緻妝感；最新色#3粉嫩玫瑰，可增添肌膚紅潤粉嫩好氣色！編輯大愛#2清透裸霧，粉質極細極清透，刷在眼下細紋處也不卡粉，毛孔油光真的一秒收緊隱形，重點是冬天用也不拔乾，秒變柔焦美肌！

