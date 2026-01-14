2026神級蜜粉推薦！養膚級「精華蜜粉」全能選手
現在流行原生肌，常常只上防曬隔離＋蜜粉就出門～呈現自然原生膚質、不過多的修飾，正是2026流行的清新系底妝，這時除了隔離飾底，蜜粉好不好用就很重要！編輯推薦2026用到的最新神級蜜粉，柔焦毛孔、校正膚色、細膩膚質還加潤澤保濕，根本全能級選手！
蜜粉推薦：資生堂 超聚光持光蜜粉
資生堂首度推出「精華蜜粉」！延續超聚光粉底「精華裹妝」的養膚概念，把保濕玻尿酸製成專利「玻尿酸持光粉末」，定妝持續幫肌膚補水保濕！搭配七色珍珠光學自動校色，白天的冷白光、夜晚室內黃光都能以光修飾、完美呈現肌膚最漂亮的色澤！
粉質超輕超細緻、保濕且零粉感！推出3款#01水潤光感，適合用蜜粉刷輕薄上妝，創造肌膚光澤透明感；#02清新霧感，適合用粉撲揉勻後輕拍上妝，修飾毛孔柔焦肌膚；還有日本與亞洲限定色#03月光粉，可加強校正蠟黃、提亮膚色，適合偏黃肌或做眼周暗沉細節修飾！
蜜粉推薦：嬌蘭 幻彩流星蜜粉球
嬌蘭的明星商品《幻彩流星蜜粉球》推出2026緹花丹寧限定版，將高訂服飾的丹寧布料邊角循環再利用！粉嫩的丹寧燙金花卉盒裝捎來春天浪漫意象，色號為最暢銷的#02冷白皙色，並將綠色粉球換成全新丹寧藍粉珠，創造更清透明亮的膚色！妝感為柔焦中帶著高級光暈，實現清新柔嫩的絕美膚質。
蜜粉推薦：Sisley 植物晶萃奢養香蜜粉
提升膚質效果媲美P圖！Sisley彩妝皆加入植萃養膚成分，蜜粉也不例外！創新的微乳化技術，將Sisley獨家成分保養精粹注入粉體核心，一拍即保濕！奢養肌膚越養越嫩！3款色號分別為#1晶亮光澤，能提亮輪廓、呈現立體光澤妝感；#2清透裸霧，修飾毛孔、呈現乾淨柔焦細緻妝感；最新色#3粉嫩玫瑰，可增添肌膚紅潤粉嫩好氣色！編輯大愛#2清透裸霧，粉質極細極清透，刷在眼下細紋處也不卡粉，毛孔油光真的一秒收緊隱形，重點是冬天用也不拔乾，秒變柔焦美肌！
其他人也在看
寒冬天天洗澡是傻子！醫揭「最佳頻率、時間」：超過害胸悶、缺血
大陸冷氣團一波波來襲，許多人洗完澡後常覺皮膚乾癢。醫師黃軒表示，天冷若太常洗澡、太用力搓洗，會破壞皮膚的皮脂膜，導致皮膚搔癢、脫屑，出現「缺脂性皮炎」。他表示，在乾冷的冬季，大多數人可2～3天洗一次澡；洗澡時間應在5～10分鐘，泡澡則最好不要超過 20 分鐘，以免皮膚過度脫水，甚至出現胸悶或供血不足的情況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
換季必備「保濕不黏」護手霜！燕麥護手霜CP值超高、日本yuskin乳霜脆友推爆！
保濕不黏護手霜！推薦天氣漸涼，慢慢入冬了，雙手也越來越容易乾到起皮、粗糙，這時候一條保濕又不黏膩的護手霜就是換季的救星！不論你是長時間打字、常洗手，還是手部天生容易乾，選對護手霜能讓肌膚維持柔嫩細緻。本文精選「換季必備護手霜推薦」，從清爽不油的日系口碑款，到高保濕卻不黏手的歐系熱銷款通通有！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 1
IVE 雙門面誕生？Liz 減肥成功後顏值狂飆，華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度
IVE Liz 彩妝技巧：根根分明的「漫畫感束感睫毛」觀察 Liz 的眼妝，最奪人眼球的就是那對如同娃娃般的束感睫毛。與以往追求自然擴散的睫毛不同，Liz 現階段的眼妝強調「存在感」。透過夾出根根分明或漫畫式簇狀睫毛，能縱向放大眼型，讓眼神帶有一種無辜卻靈動的驚艷感。眼線...styletc ・ 1 天前 ・ 1
30歲後抗老別亂買！嬌蘭、RéVive、修麗可為何被列入「有感抗老」的必投資名單？
嬌蘭｜蘭鑽御光能量精露，把光采穩定養回來嬌蘭在蘭鑽御光能量精露中，將保養重點放在「肌膚是否能維持穩定透亮狀態」。品牌以多年蘭花研究為基礎，結合亮子激能光導科技，搭配綻光蘭花複合精萃，可協助改善暗沉、讓光線在膚表的呈現更均勻。值得一提的是，為了保留配方中的...styletc ・ 2 天前 ・ 2
冬季乾癢抓不停！含2成分越洗越乾 口服利尿劑、A酸小心皮膚癢
皮膚乾燥是冬季常見的皮膚問題，原因是表皮屏障受損，導致角質層水分流失。生活作息、營養不均衡和使用藥物，也可能造成皮膚乾燥，因為原因非常多元，建議到醫療院所找出原因並進行治療。 皮膚乾燥常見原因健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
穴道按摩真的有用！專家推「6個養生穴道」，每天按2次可改善失眠、清熱調腸胃 | Women's Health
穴道按摩，是源自中醫的自我保健方式，透過按壓特定穴位，有助於放鬆神經、改善睡眠品質、舒緩焦慮與胃脹等症狀。到底穴道是什麼呢？本篇將帶你認識穴道的真面目，並介紹幾個簡單易學的穴位，讓你解開身體的健康密碼！Women's Health美力圈 ・ 7 小時前 ・ 1
他臉上「黑斑變大」才警覺異常就醫 一驗竟是皮膚基底細胞癌
【健康醫療網／記者陳靖安報導】75歲的陳先生一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓後也沒有明顯疼痛或不適，因此未特別留意。直到黑色斑塊逐漸變大，才警覺異常，前往台北慈濟醫院皮膚科門診就醫。廖澤源醫師透過皮膚鏡檢查懷疑為惡性皮膚病變並安排皮膚切片，透過病理檢查後，確診為基底細胞癌，為其進行皮膚腫瘤廣泛性切除手術。術後陳先生恢復良好，目前僅需落實日常防曬並定期回診追蹤，以降低復發風險。 皮膚癌近年發生率快速上升 紫外線是重要危險因子 國民健康署公布資料顯示，皮膚癌在台灣十大癌症中排名第八位，雖較其他器官罹癌率為低，卻是近年發生率上升最快的五大癌症之一，每年約有3,600人新診斷為皮膚癌。皮膚癌依其細胞來源可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等，其中以基底細胞癌最為常見。廖澤源醫師指出，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌的重要危險因子之一，因此基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位，而高齡者、長期從事戶外活動者、經常受到陽光曝曬卻未加以防曬、皮膚反覆慢性發炎者，罹患皮膚癌的風險相對較高。 基底細胞癌生長與擴散較慢 嚴重仍會波及眼鼻口 廖澤源醫師進一健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
紫色蜜粉怎麼選？13款人氣評比與用法教學：一招解決乾肌卡粉、掃除熬夜暗沉 | ELLE
最近突然興起紫色蜜粉，無論在小紅書還是美妝KOL推薦清單上，都能見到它，據說紫色蜜粉不僅能後修飾暗黃，還能散去瑕疵，究竟它是否這麼厲害？上妝時又有哪些小撇步可以學習？立刻分享給你！Elle ・ 1 天前 ・ 發表留言
Slick Back髮型回歸！CORTIS馬丁新造型解析，男生油頭該怎麼梳才不老氣？
CORTIS馬丁這個新造型帥翻全網！不同於過去厚重油亮的印象，馬丁的新造型正是經典不敗的 Slick Back 髮型。這款造型透過向後梳整的線條，強調五官立體度與臉型輪廓，同時又可以依照髮量、剪裁、造型品調整出不同風格，從舞台造型到日常搭配marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小資女平價就能抗初老！五款開架保養無痛入手0負擔！
小資女必備開架保養1：肌研H.A. Supreme極致保濕精華小資女初老入門的高CP值選擇肌研推出全新小資女也負擔得起的H.A. Supreme極致保濕精華，相較於一次投入高單價初老型高保濕產品，先從穩定保濕與肌膚狀態管理著手，更符合日常預算與使用習慣。這款精華為清透水感精華液質地...styletc ・ 2 天前 ・ 發表留言
新春告別鬆垮阿姨感 複合式埋線拉提找回精緻少女輪廓
年節將至，許多人開始進行「歲末臉部管理」，希望透過如埋線拉提、電音波等非手術療程，以更清爽、年輕的狀態迎接新年。然而，對不少熟齡女性而言，最難掩飾的並非皺紋，而是下半臉線條鬆垮、輪廓不夠俐落所帶來的「阿姨感」，即使勤於保養，仍容易顯得疲態。單一療程不夠力，複合式臉部管理成趨勢近年臉部醫美趨勢逐漸轉向強調整體輪廓協調與自然立體感的「複合式療程」。醫美醫師曾文杰指出，現今患者更在意的是臉部線條是否和諧，而非只改善單一部位。其中，以埋線拉提結合電音波療程的搭配方式，因能同時兼顧支撐力與緊實度，成為不少熟齡族群關注的臉部管理選項。醫師解析：支撐力失衡才是顯老關鍵根據曾文杰醫師臨床觀察，所謂的老態感，往往源自臉部結構支撐與肌膚緊實度之間的失衡。當支撐力減弱、輪廓線條不再清晰，即使膚況尚可，視覺上仍容易顯得疲憊透過複合式療程，可針對不同層次進行調整，但仍須由專業醫師評估，量身設計合適的治療方式。自律生活也難逃「阿姨感」？她靠複合治療重塑下半臉線Sandra是一位自律的職場女性，長期規律運動、飲食健康，但近期卻發現自己雖然身體線條維持得相當不錯，臉部輪廓卻略顯鬆弛且有疲態感。在接受曾文杰醫師團隊完整台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 6 小時前 ・ 11
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 203
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 5
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 85
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 17
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5