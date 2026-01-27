2026秋冬巴黎男裝週名人一覽：王嘉爾、孔劉、金旻奎、鉉辰……各界男神齊聚巴黎
2026秋冬巴黎男裝週於2026年1月20日開跑，各大時裝屋陸續揭曉全新2026秋冬男裝系列，並邀請多位明星前來參與，每個品牌的嘉賓加起來，陣容可謂十分浩大！有哪些男神已經亮相？帶來什麼樣的時髦造型？本篇將持續更新。
2026秋冬巴黎男裝週名人一覽：
Louis Vuitton：王嘉爾
王嘉爾以高領上衣搭配機車皮夾克來抵禦巴黎低氣溫，全黑色系不用多說，就是一個字「帥」！
Louis Vuitton：孔劉
與其他美美拍攝機場造型的韓星們不同，孔劉出發前在機場留下了凌亂的背影，令人感到親和力十足。不過一到Louis Vuitton大秀現場，孔劉依舊是以最帥氣的樣貌亮相，勃根地紅夾克與藍色的Monogram Speedy手袋，令穿搭顯得高級亮眼。
Louis Vuitton：Seventeen成員The 8
徐明浩The 8則是以Louis Vuitton紈絝子弟的形象登場，一身黑西裝裡頭，暈染色襯衫半開，並意思意思繫上一條領條，加上棒球帽的點綴，皆帶來一種不羈的態度。
Dior：Stray Kids成員鉉辰
這是Stray Kids成員鉉辰第一次獲邀參加Dior品牌時裝大秀，身為新面孔卻從出發起便一路受到關注，粉絲們都為他與Dior的新合作感到興奮！大秀當天，他以立領白襯衫搭配金蔥毛呢夾克，化身貴氣小王子！凌亂有型的長捲髮和丹寧褲裝，則帶有一股搖滾的態度，且這身造型正是出自本季發表的最新Dior男裝！
Dior：Seventeen成員金珉奎
Dior寵兒大狗狗金珉奎，也早已一路換上多套Dior創意總監Jonathan Anderson的2026春夏新裝，在機場與巴黎街頭走跳，而秀場上他則同樣負責演繹2026秋冬新發表的造型，源自Dior經典Bar Jacket腰身設計的短版西裝，將他的腿拉得更長、比例更逆天！
Dior：Apo和Mile
Dior時裝秀的固定班底泰星Apo和Mile，這回以休閒紳士的造型來觀賞大秀，Apo丹寧主軸的造型保留挺拔廓形，並以自在氛圍來詮釋時髦；Mile的長版外套則一秒顯現氣場。
Dior：劉嘉玲、梁朝偉
梁朝偉、劉嘉玲夫妻亦獲邀參加本季Dior大秀。梁朝偉演繹了安靜務實的日常穿搭；劉嘉玲則運用出跳的紅色，作為低調輪廓中的迷人亮點，兩人風格正好呼應個性！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
● 高級訂製服是什麼？為何成為創意總監首季的試金石？2026春夏高訂門檻、日程與週亮點總整理
