2026租金補貼懶人包一次看：入帳時間？申請資格是什麼？怎麼申請？加碼金額有多少？｜Yahoo補助通

租金補貼2026年新制上路！去（2025）年起，租金補貼擴大申請戶數到75萬戶，預計能讓更多租屋族受惠；不過，除了申請條件有調整，頂樓加蓋、違建等非法建築也被排除在外，租客們只能以合法住宅申請租金補貼。究竟租金補貼資格誰符合？租金補貼可以領多少錢？租金補貼申請又該注意哪些事情？Yahoo新聞編輯室帶你一同掌握！

租金補貼申請從元旦開跑，補貼金額依地區、身分等不同條件，每月補助2000～8000元不等，還有機會獲得加碼倍數。（示意圖／Getty Images）

2026租金補貼資格哪些人符合？

內政部國土管理署公告，想要申請租金補貼，首先須要完全符合以下條件：

申請時家庭成員均未接受政府社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助。但有特定情形，不在此限。

請注意，租金補貼家庭成員的定義，包括申請人、申請人配偶、申請人或配偶的未成年子女、申請人或配偶孕有的胎兒，以及申請人或配偶的受監護人。

2026租金補貼資格哪些房屋符合？

內政部國土管理署指出，符合以下房屋條件者，才得以申請租屋補助。

租賃契約如載有用途，應包括居住使用。

租賃房屋不得為提供24小時照顧服務之機構。

2026租金補貼申請方式有哪些？租金補貼舊戶需要再次申請嗎？

2026年的租金補貼戶數為每年75萬戶，符合條件者，自2026年1月1日（四）上午9時起至2026年12月31日（四）下午5時均可提出申請。

已請領租金補貼的舊案不必再重新申請，系統將自動帶入財稅、戶政、身分弱勢等資料再勾稽比對；不過，受補貼者應於租賃契約消滅三個月內，檢附符合300億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定第5點及第6點第2款規定之新租賃契約。

至於新戶民眾，可選擇以下三種任一方式申請：

線上申請 ：進入「300億元中央擴大租金補貼專案線上申請系統」，按照指示完成申請。詳細線上申請流程，可以點擊參考官方教學。

郵寄申請 ：下載並填妥紙本申請書後，郵寄至各直轄市、縣（市）政府辦理單位，辦理申請。

臨櫃申請：於上班日前往租賃房屋所在地的地方政府受理單位，臨櫃申請。

2026租金補貼申請要準備哪些文件？

附上申請人簽名或蓋章的申請書（線上申請者免附）。

定期租賃契約影本或電子契約，契約內應記載出租人姓名、承租人姓名、承租人國民身分證統一編號、租賃房屋地址、租賃金額及租賃期限等資料。

載有申請人戶名和帳號的金融機構帳戶證明文件。

申請人或配偶懷孕，應檢附審查基準日前一個月內的醫療院所或衛生單位出具證明文件影本。

具經濟或社會弱勢身分者，應檢附弱勢身分證明文件影本。

申請人或配偶有監護職務，應檢附受監護人載有監護記事的戶籍資料。

家庭成員為外國人、無國籍人、大陸地區人民及香港、澳門居民者，應檢附內政部移民署核發之統一證號。但地方主辦機關得依據相關機關提供之資料協助認定者，免附。

2026租金補貼多少錢？加碼倍數是什麼？租金補貼試算網頁在哪？

租金補貼的額度，會根據不同身分條件有所差異，總共分成三個等級：

第一級 ：符合「家庭成員2人以上，且成員中具有低收入戶身分者」或「家庭成員3人以上，且成員中具有中低收入戶身分者」其中一種條件。

第二級 ：不屬於第一級及第三級條件者。

第三級：家庭成員1人且未滿40歲，亦未具有經濟或社會弱勢身分。

除了上方的補貼額度，申請人如果符合以下條件，還可享有加碼倍數；要是同時具備兩種以上加碼身分，則以補貼金額較高者計算。

舉例來說，25歲、單身未婚、不具經濟或社會弱勢身分的小雅，自己在台北市租房，且符合租金補貼的資格，那麼小雅屬於第三級補助條件，每月補貼金額上限3000元；又因小雅符合加碼倍數「成年未滿40歲單身」的條件，所以小雅實際上每月可以獲得3000元*1.2倍=3600元的租金補貼。

有意申請租金補貼的朋友，可以透過內政部提供的「300億元中央擴大租金補貼資格檢視及金額試算」系統，初步了解自己每月能夠獲得多少補貼。

2026租金補貼房東需要同意嗎？

不用！申請租金補貼時，不必取得房東同意，即可直接申請。承租人申請通過後，地方政府就會依公益出租人資格認定作業要點，將房東審認後認定為公益出租人，房東便能享有綜合所得稅每屋每月1.5萬元免稅、房屋稅比照自用住宅優惠稅率等稅金優惠，無須另外申請。倘若房東對租金補貼還有疑惑，可以參見公益出租人專區。

2026租金補貼查詢進度怎麼做？租金補貼多久會入帳？

租金補貼提出申請後，各地方政府會依照申請順序進行審查，資料不全者須在書面通知7日內補正。

若想查詢租金補貼申請進度，請先點擊進入「300億元中央擴大租金補貼線上申請」，接著點選右上角的「進度查詢」，輸入身分證字號、健保卡號、驗證碼後，就能看到申請紀錄，查詢結果會顯示案件進度與審查人員聯絡電話。

有任何相關疑問，皆可電話撥打中央擴大租金補貼諮詢專線（02）7729-8003（專人接聽時間為周一至周五上午8時至下午6時），或者查看「300億元中央擴大租金補貼專案」問與答。

租金補貼申請通過後，如果是在申請日已起租者，將會自申請日開始按月撥入申請人的金融機構帳戶；若是申請日尚未起租者，則從起租日開始按月撥入申請人的金融機構帳戶。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：沈孟燕

