2026租金補貼排除頂加、違建 專家：弱勢租客首當其衝

內政部國土署近日說明2026年租金補貼新制規定，為提升租屋環境安全，頂樓加蓋、違建等非法建物將無法獲得租金補貼，舊戶則有一年緩衝期。房市專家李同榮分析指出，此政策將對經濟弱勢租客造成最大衝擊，並提出租賃市場可能面臨的3大影響。

2026年租金補貼新制規定，對租賃市場可能有3大影響。（示意圖／取自Unsplash）

李同榮在臉書發文表示，早在2018年《租賃住宅市場發展及管理條例》立法時，就已允許違建加蓋列入租金補貼範圍。他質疑政策反覆無常，導致租賃市場出現亂象，並批評台灣租賃政策過度依賴補貼，缺乏長期制度規劃。

李同榮進一步分析，新制對經濟弱勢族群的影響尤為顯著，這類租客因經濟考量，往往選擇頂樓加蓋、老舊建物或其他非合法住宅以降低租金支出。國土署新規若實施，這些租客將面臨補貼中斷、租金負擔增加，甚至被迫搬遷的風險，生活壓力恐驟然增加。

李同榮指出，市場供給也可能減少，因為部分房東因房屋無法申請補貼而可能退出租賃市場，特別是中低價位的房源供給恐進一步縮減，加劇租屋市場的供需失衡。此外，租客可能難以要求房東提供建物登記等證明文件，導致權益受損。

針對租賃市場的問題，李同榮呼籲政府應正視三大核心問題：租賃市場資訊不對稱、租賃黑市盛行以及租賃市場被壟斷。同時，他也提出解決租賃市場亂象的五大方案，包括資訊透明化、強迫租賃公證、租稅不溯及既往、房東租賃所得稅減半或減三分之一，以及提高弱勢租賃供給。

