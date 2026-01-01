財經中心／李宜樺報導

2026稅務行事曆／時間表出爐 繳稅關鍵日一次掌握！錯過一天恐多繳一筆（圖／財政部提供）

2026年正式揭幕，對多數上班族、自營商與投資人來說，新年第一天除了許願，更現實的是——稅務行事曆一定要先存好。《三立新聞網》整理財政部最新公布的2026稅務行事曆，從所得稅、房屋稅、地價稅，到發票開獎與領獎截止日，一次幫你劃出全年「跟荷包最有關係」的關鍵時刻，少繳罰款、不漏減免、發票獎金也別白白蒸發。

不少民眾都有經驗，只因錯過一天申報期限，就被補稅加罰，甚至影響信用；也有人忙到忘記對發票，眼睜睜看著獎金過期。2026年稅務節奏依舊密集，尤其5月所得稅、9月營所稅、11月地價稅，被視為全年三大「繳稅高峰」，提早規劃，才能避免現金流被一次抽乾。

1月到3月 先顧好發票與房屋稅



新年一開始，1月就迎來各類所得扣繳與免扣繳憑單申報期限，同時還有前年7、8月期發票的最後領獎日。3月則是房屋稅使用情形變更與自住減免申請的截止月，錯過就得多繳一整年，房貸族特別要留意。

4月5月報稅月 現金流壓力最大



4月底開放查調所得與扣除額，5月正式進入綜所稅申報季，也是房屋稅繳納期間。對雙薪家庭、自營業者來說，5月往往是資金壓力最高的月份，是否善用列舉扣除、保險費、房貸利息，直接影響實際繳稅金額。

9月營所稅暫繳 企業主最怕漏



9月是營利事業所得稅暫繳申報截止月，不少中小企業就是因為忘記申報，被補稅又挨罰。同月還有地價稅特別稅率與減免申請期限，土地持有人務必再次檢查資格。

11月地價稅壓軸 年底別再失血



11月底前須完成地價稅繳納，搭配下半年牌照稅，往往成為年底「隱形支出」。提前預留資金，才能避免年底荷包失血。

專家提醒，2026年稅務制度未出現大幅變動，但查核趨嚴已成常態，建議民眾把稅務行事曆直接加入手機提醒，發票開獎與領獎日也同步標記，讓小確幸不再擦身而過。

