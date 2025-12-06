2026稅改將至 金山世報推稅務理財講座
2026年美國稅改即將上路，政策變動將帶來報稅新規與投資布局挑戰，為協助讀者掌握最新稅務資訊、節稅重點與房產投資方向，世界日報舊金山社將舉辦「2026稅務理財講座—一次掌握稅改、省稅與房產投資」，邀請三位財經專家聯手解析影響2026年的重大稅務與投資議題。時間在12月13日上午10時至下午4時，地點為庫比蒂諾愛加倍商務中心。
2026年被視為影響深遠的稅務轉折點，「川普稅改」（OBBBA）大部分條款將於2025年底到期，包括標準扣除額、兒童稅額抵減、房貸利息扣抵限制、以及企業與中小企業的相關規定等，預期大眾與企業族群的稅負結構都將面臨改變。民眾若有投資理財計畫，務必提前布局、避免因政策調整而產生不必要的稅務負擔。
講座首先登場的是深受灣區社區與僑團信賴的會計師王榮玫，她將以「又大又美的川普稅改：OBBBA對中產、高收入族群與中小企業的稅負與節稅影響」為題，解析稅改回歸後各項稅率、扣除額與抵減額的變化，提醒民眾如何提前調整收入結構、掌握可能在2026年前後影響申報結果的關鍵項目。從中產家庭、高收入專業人士到企業主，王榮玫將提供具體可行的策略，協助民眾在新制上路前就能做好最佳規畫。
緊接著由房地產專家蔡瑞聲帶來「未來三年如何布局北加州房地產」，分析高科技產業景氣、利率走勢、庫存變化與人口流動對灣區房市的影響。蔡瑞聲將協助民眾理解不同區域的潛力、房產類型的布局策略，以及面對利率不確定性時如何做出更穩健的買賣與投資決策。對於計畫自住、換屋或長期投資的家庭而言，此主題資訊極具實用性。
最後，由資深投資顧問Rex Chou主講，以「運用DST做1031 Exchange，讓您『省心・延稅・收租金』」分享近年熱門的 DST（Delaware Statutory Trust）如何結合1031置換機制，達到延稅、被動收租與資產傳承的多重效果。他將說明 DST 的運作模式、適用族群，以及如何在市場波動時將大筆資產置換為更穩健的租金收益，在不親自管理物業的情況下依然保持不動產投資的優勢。
本次講座涵蓋稅務、房產、理財三大主題，內容完整且實務導向，是社區民眾2026稅改前的重要資訊盛會，現場並備有咖啡與點心，參加者可於問與答時段向專家請益。
活動資訊：
時間：2025年12月13日上午10時至下午4時
地址：10420 S De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014（愛加倍商務中心）
電洽：650-259-2068
線上報名：https://forms.gle/Nyc2bWph2N2SmA1i7
