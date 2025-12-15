2026穩了？TVBS最新民調「張善政支持度破6成」 綠陷苦戰

2026年桃園市長選舉逐漸升溫，國民黨現任市長張善政已表態爭取連任，民進黨方面則尚未正式定案，包含立委王義川、總統府副秘書長何志偉及法務部次長黃世杰等人，皆被外界點名為潛在人選。根據《TVBS民意調查中心》今（15）日最新公布的民調結果顯示，無論民進黨推派誰出戰，張善政在假設性對決中，支持度皆穩定落在六成上下，明顯領先綠營可能人選，差距介於39至42個百分點之間。

根據這份TVBS的最新民調交叉分析可見，張善政在各年齡層的支持度皆超過五成，尤以30至39歲、50至59歲族群支持度最高，均達六成五以上；但在支持度相對較低的20至29歲年輕族群中，何志偉的支持度為24%，較其他年齡層高。區域表現方面，中壢、平鎮、龍潭等地區對張善政支持度均達六成以上，僅在八德、大溪一帶略為下降，但仍保持領先態勢。

中立選民：何志偉領先王義川

值得注意的是，在中立選民部分，張善政支持度亦維持在五成左右，其中另有10%支持何志偉，僅8%支持王義川。另政黨傾向分析也顯示，民進黨認同者有56%支持何志偉，此外，張善政施政滿意度亦同步攀升。調查指出，對張善政上任近三年施政表現表示滿意的比例達61%，較就任兩年時大幅提升8個百分點，創下歷次調查新高；不滿意比例則為18%。

本次調查由TVBS民意調查中心於114年12月5日至12日晚間進行，成功訪問953位20歲以上桃園市民，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點，調查經費來源為TVBS。

