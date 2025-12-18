2026空山祭耶誕開展 AI聲光點亮龍崎

被譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節—空山祭」，將於2025年12月25日在龍崎虎形山公園盛大揭幕，展期至2026年3月1日。本屆以「山林呼喚」為主題，結合地景、聲光、AI與互動科技，讓觀眾在冬夜循著光影走入堊地山林，展開一段兼具感知與詩意的夜行旅程。

圖說：龍崎光節「空山祭」夜間展區點亮虎形山，聲光藝術與山林地景交織。(圖片來源/台南市政府提供)

台南市長黃偉哲表示，空山祭已不只是展覽，而是以文化治理深耕地方的實踐；透過藝術把社區、自然與生活重新串聯，也讓更多人看見龍崎獨特的堊地地貌與山林生態。文化局指出，未來將持續以空山祭為文化據點，串連南關線及台南文化網絡，邀請市民與旅人循光而行，感受地方持續生長的能量。

圖說：藝術作品融入龍崎堊地地貌，以低光害設計呈現自然與科技共生的山林夜景。(圖片來源/台南市政府提供)

今年展區動線順著虎形山高低起伏鋪陳，作品分布於入口、河谷、步道與觀景台之間，光影與聲音彼此串聯，宛如一首由微光漸入盛景的山林詩。策展亦強調「科技與自然共生」，以低光害設計與在地聲景優化夜光步道，打造更舒適、更沉浸的冬季夜行體驗。作品亮點方面，本屆邀請國際藝術家駐地創作並升級沉浸式互動；包含以台灣水鹿為原型、融合機械動態與光影的《聽風的鹿》，以及以AI生成筆墨山水、讓觀眾彷彿走入畫卷的《臺南臺南：從畫卷走入數位夢土—山林篇》等，讓山林在夜色中以不同感官語言被重新看見。

交通服務同步加碼：除既有接駁外，今年首度增開「關廟線接駁車」串連關廟轉運站與山西宮等據點，並於特定週六提供服務，方便民眾走訪空山祭、規劃南關線小旅行。主辦單位也邀請各地遊客把握展期，走進龍崎感受冬夜山林的微光魅力。

