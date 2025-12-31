2026立即生效！以色列禁止加薩救援工作 國際痛批加速巴勒斯坦人死亡

編譯曾宜婕／綜合報導

2026年即將來臨，加薩就面臨了新的嚴重危機。以色列以違反規定為由，宣布救援組織將被禁止在加薩工作，這項禁令在2026年立即生效。然而，加薩正面臨冬季暴雨，帳棚泡水、物資極度缺乏，連維繫生命都有困難。國際組織痛批，以色列的作為根本是在加劇「巴勒斯坦人的死亡」。

面臨冬季暴雨，加薩四處都是泥濘。（圖／翻攝自X平台 @Hamzasharif5750）

以色列下令：沒有續簽註冊就不能工作

據CNN報導，以色列30日宣布將暫停沒有續簽註冊的人道救援組織在加薩工作，其中也包含無國界醫生（Doctors Without Borders，MSF）。「無國界醫生」是加薩最大的醫療組織之一，為當地提供至關重要的醫療支持，如果無國界醫生無法進入加薩，那會有許多人無法獲得醫療照護、飲用水以及生命援助。

根據以色列的規定，向官方註冊代表著救援組織必須要提供工作人員資料給政府，以色列的要求恐危及工作人員的安全，救援組織對此相當堪憂。然而，以色列聲稱，登記是為了阻止哈瑪斯濫用救援資源，但美國政府今年的審查中，並沒有發現任何哈瑪斯行竊的證據，聯合國和援助組織也駁斥以色列的聲明。

冬季暴雨肆虐，加薩人民生命面臨威脅

然而，加薩正面臨冬季暴雨，導致帳篷泡水、 房屋倒塌、汙水加速病毒傳播，至少有20人在躲避暴雨時死於房屋崩塌。在以色列發布聲明後，加拿大、英國、丹麥、芬蘭、法國、冰島、挪威、瑞士、瑞典、日本各國外交部長於周二（30日）發布共同聲明「在冬季的肆虐下，加薩居民面臨暴雨和氣溫驟降的惡劣處境」，聲明也指出，有130萬人仍需要緊急庇護所、面臨物資和醫療匱乏的情況，基礎衛生設施的崩潰讓數萬人深陷洪水污染的困境，呼籲聯合國和其他人道救援組織持續在加薩工作，並取消以色列聲稱舞姿可能被哈瑪斯利用，而「阻擋物資進入」的限制。

以色列的決策將有20多個救援組織受影響，國際難民援救組織聲明，現在將組織移除，無疑是加劇加薩的困境，許多巴勒斯坦人民將喪名，然而這些明明都是「可以避免的死亡」。

停火後，以色列仍持續攻擊加薩

即使以哈達成第一階段停火，以色列仍持續攻擊加薩地區。據土耳其通訊社30日報導，以色列軍隊對加薩東區的城市猛烈開火，據目擊者陳述，有一位11歲的女孩遭狙擊手射殺，重彈身亡。而在加薩北方的城鎮，以色列向流離失所的平民開火，一名婦女和小孩因此受傷。

巴勒斯坦指控以色列屢次違反停火協議，加薩衛生部指出，自停火以來已經有至少414人身亡，超過1100人受傷。

