2026立春提早到！2/4後生肖換馬 點名4生肖「躲春」避災

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

在2026年農曆春節正式到來之前，二十四節氣之首「立春」於2月4日正式報到。由於今年立春時間早於除夕，形成民俗傳說中的「早立春」或「盲年」格局，這不僅象徵大地陽氣提早復甦，在命理學上更代表著丙午馬年（火馬）的能量正式接管，生肖的分界也從此刻起算。

立春。（圖／CANVA製作）

根據天文與曆法資料，2026年的立春交節氣時間準確落在國曆2月4日凌晨4時2分。這意味著，今日凌晨4點2分後出生的嬰兒，生肖便已屬「馬」，而非傳統觀念中要等到大年初一。由於丙午年地支屬火，今年又被稱為「赤馬紅羊劫」的前奏，磁場變動極為劇烈，是運勢重新洗牌的關鍵節點。

廣告 廣告

四生肖犯太歲。（圖／CANVA製作）

立春是新舊氣場交接最動盪的時刻，傳統習俗中強調「躲春」以避開紊亂磁場。今年犯太歲的生肖包括屬馬（本命年）、鼠（沖太歲）、牛（害太歲）、兔（破太歲)，建議在交節氣前後的一至二小時內保持低調，避免在此時段做出重大決策、爭吵或出入醫院、喪家。除了守成，更要主動出擊。因「立春」音同「利存」，近年風行「立春存錢法」。專家建議，民眾可在自己的主帳戶存入168元或1,688元（諧音一路發），藉此「啟動財庫」，象徵一整年的財源滾滾。

存特定數字開啟財庫。（圖／CANVA製作）

除了民俗開運，生活細節也不容忽視。立春應盡量避免嘆氣與抖腳，前者被視為「吹散財氣」，後者則是「抖落福氣」。在飲食上，則可延續傳統「咬春」習俗，食用春捲、蘿蔔或新鮮五辛盤（如蔥、蒜、韭菜），利用植物的生發之氣驅散冬季積累的寒濕。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立臺灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

大社青雲宮新乩出關！前往高雄深山秘境 13年一遇請火刈香震撼登場

尾牙拜土地公補財庫「168錢母」DIY 擺對東方財位一路發

光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！

尾牙求財秘笈！2月3日「黃金6小時」拜土地公 專家曝3招財供品旺整年

