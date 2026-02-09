2026竹北光節小提燈 「銀翼之馬」、「琉光天馬」亮相

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣「2026竹北光節」，竹北市長鄭朝方以《盛世之境》為名，將在2月27日到3月15日，在竹北水圳公園登場，27日試營運後次日點燈。今天鄭朝方正式對外公開今年的光節小提燈「銀翼之馬」與「琉光天馬」，以「獨角祥瑞」與「一飛沖天」的造型設計，替今年的竹北光節《盛世之境》宣傳造勢。

鄭朝方說，今年竹北光節的小提燈再度由紙雕藝術家洪新富操刀設計，以銀色系為主調的「銀翼之馬」，搭配色彩流動的「琉光天馬」，馬頭融合獨角獸意象，象徵想像力與城市能量的延伸。提燈設計強調互動體驗，提把與翅膀連動，提起時翅膀會隨之拍動，意味城市持續前行、向光而生。索取方式，將於竹北市公所的官網與相關臉書粉絲頁陸續公告。

他說，2026竹北光節《盛世之境》規劃「向風而生的光」與「光築吟風」雙主燈，並打造5大主題展區，一如往年地透過光影藝術與自然地景交織展現城市之美。

228的開幕點燈重頭戲「水上音樂會」，這次邀請到大提琴家張正傑、男高音林義偉以及鋼琴家盧易之擔綱演出。延續「竹北音樂故事」的藝術教育精神，盧易之也將和興隆國小弦樂團再續前緣，讓光、音樂以及城市情感交匯成城市榮光。

