2026竹山竹藝燈會璀璨開幕 跨年晚會嗨翻全場 竹藝之馬邁向國際舞台

▲南投縣竹山鎮公所於12月31日晚間在竹山菸葉館盛大舉辦「2026竹山竹藝燈會開幕暨跨年晚會」，吸引大批在地鄉親與外地遊客湧入，共同迎接嶄新的2026年。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣竹山鎮公所於12月31日晚間在竹山菸葉館盛大舉辦「2026竹山竹藝燈會開幕暨跨年晚會」，吸引大批在地鄉親與外地遊客湧入，共同迎接嶄新的2026年。活動結合主燈點燈秀、精彩舞台演出、人氣藝人卡司與跨年倒數儀式，在熱鬧歡騰的氛圍中，成功點亮竹山小鎮夜空，展現地方節慶魅力。

▲陳東睦鎮長表示，竹山竹藝燈會已成為地方重要的觀光品牌，今年燈會邁入第7年，整體規劃更加完整，透過多元燈區設計與互動裝置，呈現竹山深厚的文化底蘊與節慶魅力。（記者蘇彩娥攝）

廣告 廣告

跨年晚會由竹山在地舞蹈團體率先登場，充滿活力與創意的表演展現竹山豐沛的藝文能量，也為整晚活動揭開序幕。隨後登場的卡司陣容堅強，邀請統一獅Uni Girls、樂天女孩Rakuten Girls、慕獅女孩Muse Girls以及中信兄弟Passion Sisters等四大知名啦啦隊，共16位隊員輪番上陣，以高張力舞蹈與熱情應援炒熱現場氣氛，成功凝聚全場目光。

▲跨年晚會由竹山在地舞蹈團體率先登場，充滿活力與創意的表演展現竹山豐沛的藝文能量，也為整晚活動揭開序幕。（記者蘇彩娥攝）

緊接著，人氣青春男團「原子少年Saturnday」接力演出，以動感歌舞與舞台魅力將晚會氣氛推向最高潮。竹山鎮長陳東睦也親臨現場與民眾同樂，並加碼摸彩活動，讓現場驚喜不斷、歡呼聲此起彼落。

▲活動結合主燈點燈秀、精彩舞台演出、人氣藝人卡司與跨年倒數儀式，在熱鬧歡騰的氛圍中，成功點亮竹山小鎮夜空，展現地方節慶魅力。（記者蘇彩娥攝）

在萬眾期待的跨年倒數時刻，鎮長陳東睦與現場民眾一同倒數迎接2026年，隨後正式啟動主燈「馬躍蝶舞」燈光秀。透過層次豐富的光影變化、音效設計與竹藝結構美學，展現竹山獨有的竹工藝特色，讓不少民眾驚艷不已，現場掌聲與讚嘆聲不斷。

陳東睦鎮長表示，竹山竹藝燈會已成為地方重要的觀光品牌，今年燈會邁入第7年，整體規劃更加完整，透過多元燈區設計與互動裝置，呈現竹山深厚的文化底蘊與節慶魅力。他期盼藉由燈會活動，吸引更多民眾走進竹山、認識竹山，進而帶動地方觀光與產業發展。

今年特別打造全新主燈「馬耀蝶舞」，象徵迎春納福與「馬到成功」的祝福，也充分展現竹山深厚的竹工藝實力。這座主燈作品未來將代表竹山前往倫敦參加國際設計大展，正式將在地竹藝推向國際舞台，成為竹山多年深耕竹藝的重要里程碑。

竹山鎮民代表會主席林賜學指出，本屆燈會歷經長達半年的籌備與規劃，過程艱辛卻成果豐碩，實屬得來不易。燈會能夠連續舉辦七年並持續成長，背後凝聚了工藝大師、鎮民代表會、社區組織、學校、里長及眾多在地夥伴的投入與支持，展現公私協力、社區共創的成果。雖然資源有限，但整體成果已展現高度水準，獲得各界肯定。

縣議員蔡孟娥也表示，隨著新的一年即將到來，特別感謝在陳東睦鎮長帶領下，竹山鎮公所團隊在各項活動與每一個細節中的用心付出；同時也感謝鎮民代表會、里長、社區總幹事與理事長長期照顧社區居民與長輩，為地方穩定與發展付出心力。她也感謝鄉親的支持，讓自己投入公共事務第20年，仍能秉持初心持續為地方服務。

元旦期間，竹山鎮公所也規劃多項迎新活動，民眾可前往紫南宮領取錢母祈福；未能親自領取者，亦可於燈會期間下載「竹山鎮公所APP」參加集點活動，兌換紫南宮錢母、錢母套幣摸彩券等限量宣導品。元旦晚間19時至21時，竹山菸葉館亦安排精彩演出並發送迎新小物，邀請民眾一同歡度佳節。

「2026竹山竹藝燈會」自114年12月31日起展出至2026年3月7日，燈區分布於竹山菸葉館、連興宮、母愛公園等地。燈會期間每週五、六、日及春節期間（初一至初六）晚間19時至21時，主燈區皆安排主燈秀與多場精彩表演。本屆燈會吉祥物「竹寶」與「山妞」也誠摯邀請全國民眾前來竹山，共同感受全台唯一以竹藝為核心的特色燈會魅力。