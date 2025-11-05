2026竹山鎮長選舉 泛藍3人競逐

無黨籍蔡孟娥為3連霸議員，近期加入國民黨，盼爭取提名角逐竹山鎮長。（楊靜茹攝）

中選會公布明年11月28日舉行地方選舉投開票，南投縣竹山鎮、鹿谷鄉、埔里鎮、中寮鄉、魚池鄉、埔里鎮、信義鄉的首長2任屆滿，等於重新洗牌，其中竹山鎮已有4人有意參選，包括縣府祕書林孟麗、議員蔡孟娥、鎮民代表會主席林賜學及下坪里長余志嘉，除林賜學為民進黨籍，其餘皆泛藍，藍營陷分裂危機，考驗整合能力。

現任竹山鎮長陳東睦曾任竹山鎮公所主祕、清潔隊隊長，民國107年以無黨籍參選，是親綠友軍，打敗尋求連任的民進黨籍鎮長黃丹怡、國民黨提名的議員蔡宜助，以1萬3213票當選鎮長；111年他以1萬9598票、67.67％得票率，擊潰國民黨籍時任鎮民代表轉戰鎮長選舉的林孟麗，成功連任，由於他已2任，任期將屆滿，無法再參選，鎮民代表會主席林賜學有意換跑道參選鎮長。

綠營竹山鎮長人選呼之欲出，泛藍則參選爆炸。議員蔡孟娥為無黨籍，99年選上鎮民代表踏入政壇，103年轉戰議員，是3連霸議員，布局選鎮長已久，近期加入國民黨，盼爭取提名出線，未料3年前角逐鎮長失利的林孟麗堅持參選，加上軍人出身、泛藍里長余志嘉也有意挑戰，讓藍營陷分裂危機。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，有關鄉鎮市長、議員的提名工作，3日開完黨代表大會，遴選出「選戰對策小組」，並通過提名辦法，目前先諮詢各鄉鎮市可能人選，將依初選機制產生人選，預計明年1、2月公布第一波名單。

國民黨南投縣黨部主委、立委游顥指出，為了讓地方選舉有最好成績，預計過年前後進行提名小組核定，過年後開始提名作業，盡量以現任優先，目前13鄉鎮市長人選，8成已有確定人選，少數鄉鎮待整合，包括竹山鎮先協調，若協調不成，將舉行民調或初選。