2026竹市消防形象月曆登場 高虹安號召市民力挺城市英雄

新竹市消防局18日上午在新竹巨城Big City購物中心一樓噴水池廣場舉辦「守護城市脈動 點亮平安每一天—2026新竹市消防形象月曆發表」記者會。發表會展現「力與美」的完美結合，安排特搜救助演練，包含高空垂降、斜降救援與全國義消競技等項目，真實還原救援現場的緊張情境，展現消防員高強度體能與專業訓練成果。

高市長說，今天是她回到市府上班的第一天，走進市長室後就立即簽署「調整、調升消防同仁危險加給」公文，這對消防夥伴來說非常重要，因為在第一線執行各項任務，真的非常辛苦、也充滿風險。很高興在上任後就能為消防同仁爭取更好的保障。

消防局指出，消防形象月曆自2023年推出以來，廣受社會各界好評，不僅有助於市民認識消防職責與挑戰，也提升了消防人員士氣與自我認同。2026年形象月曆以「守護城市脈動 點亮平安每一天」為主題，透過竹市消防局具代表性的消防人員真實演繹消防員工作日常與平時自我鍛鍊的情景，傳遞城市安全背後的努力與使命感。

消防局表示，為讓市民有機會收藏消防月曆並把滿滿的防災知識帶回家，邀請新竹市民參加消防月曆防災有獎徵答活動，自12月18日至24日中午12時截止，凡設籍竹市並至活動網址回答防災常識題( https://forms.gle/7DidKwsXiYrosMfJA )，即可獲抽獎資格，消防局將從完成防災有獎徵答的民眾中抽出300位，每位贈送1份月曆，只送不賣，限定竹市市民才能抽，有意願收藏經典消防形象月曆的市民朋友請把握機會踴躍參加，獲獎名單預訂於12月24日於消防局網站及臉書專頁公布，並於12月26日開放獲獎民眾領取，領取期限至12月31日17時止。



