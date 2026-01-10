2026竹縣好年節 音樂會、年節市集、親子劇接力熱鬧到農曆年後

▲為迎接農曆新年，新竹縣政府規劃推出「2026竹縣好年節」系列活動，自1月下旬起一路熱鬧至農曆年後，結合音樂演出、文化展演、年節市集、親子活動及揮毫迎春等多元內容，邀請全國民眾走進新竹縣，感受濃厚年味與幸福氛圍。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為迎接農曆新年，新竹縣政府規劃推出「2026竹縣好年節」系列活動，自1月下旬起一路熱鬧至農曆年後，結合音樂演出、文化展演、年節市集、親子活動及揮毫迎春等多元內容，邀請全國民眾走進新竹縣，感受濃厚年味與幸福氛圍，縣長楊文科祝福鄉親馬上幸福、吉慶豐年。

縣府各局處攜手推出「2026竹縣好年節」系列活動，打響新竹縣年節活動品牌，今年將透過藝術文化、客家特色與在地產業的串聯，展現新竹縣多元族群文化與活力，活動內容豐富精彩，從音樂會、戲劇演出到市集展售與文化體驗，適合全齡參與，期盼讓民眾在歡樂中迎接嶄新的一年。

系列活動首先由「春響‧春想—新竹縣新春音樂會」揭開序幕，1月24日於文化局演藝廳演出〈龍騰樂典〉，1月25日接續推出〈原客唱響〉，透過精緻音樂饗宴，傳遞新春祝福，兩場音樂會即日起線上免費索票。1月29日至2月8日則於遠百竹北店7樓舉辦「新竹良品展售活動」，集結在地優質品牌與特色產品，提供民眾年節採購好去處。

親子與文化活動同樣精彩，1月31日至2月1日推出春季巧虎舞台劇《魔法音樂響叮噹》，適合親子共賞，即日起開始售票。1月31日起至3月31日，在新瓦屋客家文化保存區辦理「2026福客慶豐年」，以客家文化展演及節慶布置，營造濃厚年節氛圍。

2月7日上午9時30分至11時30分，於新竹縣政府大廳舉辦「馬年新竹縣聯合春節揮毫」，邀請書法名家現場揮毫，將祝福寫進新的一年；2月7、8日於縣府前廣場舉辦「柑桔的故鄉—柑好過年 Hakka New Year」，透過市集、展演與互動活動，展現客家年節特色。當日下午並於文化局演藝廳推出「綻光30—客家金曲演唱會」，即日起開放售票，以動人歌聲陪伴民眾迎新年。

新竹縣長楊文科誠摯邀請民眾把握年節期間，攜家帶眷走訪新竹縣，參與「2026竹縣好年節」系列活動，在音樂、文化與歡樂中迎接新春，共度熱鬧又幸福的新年。