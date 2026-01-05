2026竹縣誰接班？民調曝「派錯人」恐輸綠營

▲竹縣之爭最新民調出爐：藍綠民調咬很緊! 她小贏2個百分點。（圖／（左）徐欣瑩臉書，（中）鄭朝方臉書，（右）陳見賢臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年新竹縣長選戰逐漸升溫，《美麗島電子報》公布最新民調，若民進黨推派竹北市長鄭朝方參選，國民黨立委徐欣瑩以37.2%支持度，小幅領先鄭朝方的35.1%，雙方差距僅約2個百分點，選情相當接近。

不過，若國民黨改由副縣長陳見賢出戰，情勢則出現逆轉。民調顯示，陳見賢支持度為33.3%，落後鄭朝方的38.3%，顯示國民黨「派誰出馬」將成為左右勝負的關鍵因素。進一步比較國民黨人選，徐欣瑩在黨內對比中，以40.2%支持度，明顯高於陳見賢的28.6%，顯示她在藍營基層與選民中的整合度較高。

跳脫政黨框架，詢問「誰最適合擔任下屆新竹縣長」，鄭朝方以43.8%居冠，徐欣瑩則以39.9%緊追在後，雙方差距不大，仍有近3成民眾尚未表態。此外，現任縣長楊文科施政滿意度達58.4%，也為國民黨延續執政增添助力。同時，有41.6%民眾支持國民黨繼續執政新竹縣，高於希望「換民進黨做做看」的31.0%。整體而來說，新竹縣長選情仍充滿變數，藍綠實力差距不大，但對國民黨而言，最關鍵的不只是對手，而是「誰代表藍營出戰」。

本次民調委託單位為美麗島電子報。調查時間為2025年12月30至31日與2026年1月2日。調查規劃由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）。本次民調的調查對象是設籍在新竹縣，年滿20歲的民眾。抽樣設計以中華電信公司新竹縣住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。樣本規模為成功完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據新竹縣政府民政處公布2025年12月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料，與2024年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本可視為具有代表性。

