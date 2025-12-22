2026竹縣長接班戰！藍營三強角逐將展開協調

▲去年立委選舉結束，林思銘和徐欣瑩及黨部主委陳見賢，和現任新竹縣長楊文科。（圖／縣黨部提供）

[NOWnews今日新聞] 2026縣市首長選舉即將開打，新竹縣長楊文科將屆滿，藍營力拚順利接棒，新竹縣副縣長陳見賢，以及國民黨立委林思銘、徐欣瑩都已經表態爭取披藍袍角逐新竹縣長寶座。就怕初選引發分裂危機，地方已經展開協調機制，而楊文科與新竹縣議長張鎮榮都是協調成員之一。對此，楊文科強調，新竹縣市國民黨長期穩定根基，面對2026「一定要拿出魄力，做出最好的選擇」。

張鎮榮表示，協調機制的核心目的在於避免內耗、整合戰力，「參選即代表承諾」，既然透過制度取得提名並當選，就應完成任期、回應選民託付，而非將制度視為可隨時翻桌的政治工具。畢竟2024年選舉能成功拿下兩席立委，就是當時黨內形成不得「吃這一碗、看那一碗，什麼都要選」的明確共識，目的正是避免分裂、確保整體戰力。

不過，「如何協調」成為地方基層最關心的事！地方人士表示，如果沒有用同一套制度，容易被認為是「派系運作、政治交換」，但核心問題並不在制度本身，而是是否尊重當初所作的政治承諾。若連承諾都能隨時推翻，政治信用究竟還剩下多少？

對此，張鎮榮說，制度沒有問題，真正的考驗在於政治人物是否守得住分際；不論協調或初選，都是黨內正當機制，制度不應在對個人有利時才被尊重。針對近期有人刻意營造「藍營選情危急」的政治氛圍，楊文科認為和實際情況存在落差，也低估了新竹縣基層選民的判斷力，以及藍營長期累積的執政基礎。

「板蕩識忠臣、時窮節乃見」，楊文科表示，這是在關鍵時刻最能看清一名政治人物是否經得起考驗、守得住初心。新竹縣是藍營長期穩定的根基，2026年縣長選舉一定要拿出魄力，做出最好的選擇。

